ఒక్క ఆలోచన జీవితాన్ని మార్చేసింది - 'జోరా డ్రోన్' అంకుర సంస్థతో అద్భుతాలు
డ్రోన్స్తో 3డీ మ్యాపింగ్, సర్వేయింగ్- డ్రోన్ స్టార్టప్తో యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 26, 2025 at 8:02 PM IST|
Updated : September 26, 2025 at 8:50 PM IST
Inspiring Story of Joora Drone Founder : సాఫీగా సాగిపోతున్న జీవితం హఠాత్తుగా ఒడుదొడులకు లోనైంది. తల్లికి క్యాన్సర్ అని తెలియడంతో ఉద్యోగం వదిలి సొంతూరు చేరుకున్నాడు. 9 నెలలకే తల్లి చనిపోయింది. కుటుంబ సమస్యల కారణంగా ఉద్యోగం చేయాలన్న ఆలోచన విరమించుకున్నాడు . అప్పుడొచ్చిన ఒక ఆలోచనే ఆ యువకుడి జీవితాన్ని మార్చేసింది. 'జోరా డ్రోన్'తో పేరిట అంకుర సంస్థను నెలకొల్పి పది మందికి ఉద్యోగాలిచ్చే స్థాయికి చేర్చింది. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పాడేరుకు చెందిన చలపరెడ్డి సాగర్ కోటేశ్వరరావు విజయగాథ ఇది.
సరదాగా స్నేహితులతో కలిసి డ్రోన్స్ ఎగర వేస్తుండేవాడు చలపరెడ్డి సాగర్ కోటేశ్వరరావు. ఒకసారి వినాయక చవితి వేడుకలను చిత్రీకరించి యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తే మంచి ఆదరణ వచ్చింది. క్రమంగా ఆసక్తి పెరిగి జోరా డ్రోన్ పేరిట అంకుర సంస్థను ప్రారంభించాడు. అత్యాధునిక సాంకేతికతను ఉపయోగించి డ్రోన్ల సహాయంతో సర్వేలు చేసి వినియోగదారులకు ఖచ్చితమైన సమాచారం అందిస్తున్నాడీ యువకుడు.
డ్రోన్ గురించి విద్యార్థికి వివరిస్తున్న యువకుడు చలపరెడ్డి సాగర్ కోటేశ్వరరావు. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పాడేరు స్వస్థలం. ప్రాథమిక విద్యను పాడేరులో పూర్తి చేశాడు. కాకినాడ జేఎన్టీయూలో బీటెక్లో ట్రిపుల్ఈ చదివాడు. పుణేలో ఎంబీఏ పూర్తి చేశాక ముంబయి ‘వొడాఫోన్’ కంపెనీలో ఉద్యోగం వచ్చింది. సాఫీగా సాగిపోతున్న అతని జీవితం హఠాత్తుగా ఒడుదొడులకు లోనైంది. తల్లికి క్యాన్సర్ అని తెలియడంతో ఉద్యోగం వదిలి సొంతూరు చేరుకున్నాడు. 9 నెలలకే తల్లి చనిపోయింది. తరువాత కుటుంబ సమస్యల కారణంగా మళ్లీ ఉద్యోగం చేయాలన్న ఆలోచన విరమించుకున్నాడు.
2016లో ఒక డ్రోన్ కొనుగోలు చేశాడు సాగర్ కోటేశ్వరరావు. దానితో పాడేరు పరిసర ప్రాంతాల అందాలు చిత్రీకరించి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టు చేసేవాడు. స్నేహితులు నిర్వహించిన వినాయక చవితి వేడుకలను చిత్రీకరించాడు. ఆ వీడియోలకు యూట్యూబ్లో మంచి ఆదరణ లభించడంతో తొలి సంపాదనగా 5వేలు అందుకున్నాడు. ఆ తర్వాత 'జోరా డ్రోన్'తో పేరిట అంకుర సంస్థ ఆరంభించాడు కోటేశ్వరరావు.‘జోర’ అంటే గిరిజన భాషలో నమస్కారం’అని అర్థం. మెుదట్లో లఘు చిత్రాలు, పెళ్లిళ్ల వీడియోలు తీయడానికి అవకాశాలు వచ్చేవి. సంస్థను విస్తరించాలనే ఆలోచనతో సర్వేయింగ్, ఇన్స్పెక్షన్, 3D మ్యాపింగ్ తదితర సేవలను అందిస్తున్నాడీ యువకుడు. ప్రస్తుతం కోటేశ్వరరావు వద్ద ఐదుగురు శాశ్వత, మరో ఐదుగురు తాత్కాలిక ఉద్యోగులు పని చేస్తున్నారు.
ఆర్థిక పరిస్థితులు అంతంత మాత్రమే - అయితేనేం కలలు కన్నాడు - సాధించాడు
'పెందుర్తి సమీపంలో రైల్వేశాఖ కేవలం మూడు గంటల్లో ఆర్యూబీ నిర్మించగా, ఆ వీడియో ఫొటోలను డ్రోన్స్ ద్వారా చిత్రీకరించి యూట్యూబ్లో పెట్టాను. వాటిని చూసిన అప్పటి రైల్వేశాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ అభినందించారు. అప్పటి నుంచి రైల్వే ప్రాజెక్టులు, ఐఐఎం, ఐఐపీఈ, అటవీశాఖ, భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం స్థలం, అమరావతి, వీఎంఆర్డీఏ రహదార్లు, ఐటీ హిల్స్ ప్రాంతాల్లో భూములపై సర్వే చేశా. వీటితో పాటు విశాఖ పోర్టుకు చెందిన ఏడువేల ఎకరాలను డిజిటల్ ట్విన్ చేశా. ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ డ్రోన్ కార్పొరేషన్ అతనితో 3ఏళ్లపాటు పలు ప్రాజెక్టులకు ఒప్పందం చేసుకుంది.' -చలపరెడ్డి సాగర్ కోటేశ్వరరావు, జోరా డ్రోన్ అంకుర సంస్థ అధినేత
జోరా డ్రోన్ అంకుర సంస్థలో ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నారీ విద్యార్థులు. భవిష్యత్తు అంతా డ్రోన్ వినియోగంపైనే ఆధారపడి ఉందని, అందుకే మేమంతా సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాలు మానేసి ఇక్కడ శిక్షణ తీసుకుంటున్నామని చెబుతున్నారు విద్యార్థులు. ఉన్నత చదువులు చదివి ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూసే కంటే అంకుర సంస్థలను ఏర్పాటు చేస్తే మరికొందరికి ఉపాధి కల్పించవచ్చునని చెబుతున్నాడు సాగర్ కోటేశ్వరరావు.
ఓవైపు ఉద్యోగ బాధ్యతలు - మరోవైపు బాక్సింగ్లో రాణిస్తున్న జగదీష్