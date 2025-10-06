ఆరు పదుల వయసులోనూ పరుగులు - 300కుపైగా పతకాలు గెలిచిన విజయలక్ష్మి
భూటాన్లో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రెండు స్వర్ణాలు, ఒక రజతం కైవసం - వయసు కేవలం సంఖ్య మాత్రమే అని నిరూపించిన బొడ్డు విజయలక్ష్మి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 6, 2025 at 1:00 PM IST
Boddu Vijayalakshmi 60 Year Old Woman Athlete: వయసు ఒక అంకె మాత్రమే, మనసు మాత్రం దానికి మించి బలంగా ఉంటే ఏదీ అసాధ్యం కాదు. ఇదే విషయాన్ని నిరూపించారు విశాఖపట్నానికి చెందిన 60 ఏళ్ల బొడ్డు విజయలక్ష్మి. ఇతరులు విశ్రాంతి తీసుకునే వయసులో ఆమె మాత్రం పరుగులు పెడుతూ, పతకాలు కొల్లగొడుతున్నారు. తాజాగా భూటాన్లో జరిగిన సౌత్ ఏషియన్ ఫెడరేషన్ ఫర్ ఆల్ స్పోర్ట్స్ (SAFAS) అంతర్జాతీయ పోటీల్లో రెండు స్వర్ణాలు, ఒక రజతం గెలుచుకొని మరోసారి దేశానికి గర్వకారణమైంది.
క్రీడలతోనే జీవితం ప్రారంభం: విజయలక్ష్మికి చిన్నతనం నుంచే క్రీడలంటే మక్కువ ఎక్కువ. ఎంకామ్ పూర్తి చేసిన తర్వాత ఈపీడీసీఎల్ (తూర్పు విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ)లో జూనియర్ అసిస్టెంట్గా చేరి, తరువాత జూనియర్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్గా 2021లో పదవీ విరమణ చేశారు. ఉద్యోగం చేసినంత కాలం కూడా ఆమె క్రీడల నుంచి దూరం కాలేదు. “సర్కిల్ స్థాయి పోటీల్లో మా సంస్థ తరఫున ఎప్పుడూ పాల్గొనేదాన్ని. లాంగ్జంప్, రన్నింగ్, టెన్నికాయిట్, షటిల్, క్యారమ్స్, టేబుల్ టెన్నిస్ ఏది అయినా వెనుకాడలేదు” అని సంతోషంగా చెబుతున్నారు.
అండగా నిలిచిన కుటుంబం: విజయలక్ష్మి విజయానికి వెనుక ఆమె కుటుంబం ప్రధాన బలం. ఆమె భర్త యమునాచార్యులు ప్రైవేట్ పాఠశాలలో వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులు. ఆయన ప్రోత్సాహంతోనే విజయలక్ష్మి క్రీడల్లో అడుగుపెట్టారు. “మావారు కూడా పోటీలకు వెళ్తారు. అబ్బాయి శ్రీహర్ష నేషనల్ బాక్సర్. ముగ్గురం ఉదయాన్నే వేర్వేరు మైదానాలకు వెళ్లి ప్రాక్టీస్ చేస్తాం” అని ఆమె చెబుతున్నారు. ఇళ్లంతా వారు గెలుచుకున్న ట్రోఫీలు, పతకాలతో నిండిపోయింది. ఇప్పటివరకు విజయలక్ష్మి జిల్లా, రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిల్లో 300కుపైగా బహుమతులు గెలుచుకున్నారు.
దేశం దాటి అంతర్జాతీయ వేదికపై మెరిసి: 2024లో ఉడుపిలో జరిగిన సౌత్ ఇండియా మాస్టర్ అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్షిప్లో 100 మీటర్ల పరుగులో మూడో స్థానం సాధించారు. గత సంవత్సరం నేపాల్లో జరిగిన ఎస్బీకేఎఫ్ గేమ్స్లో 60, 100 మీటర్ల పరుగుల్లో స్వర్ణాలు, పవర్లిఫ్టింగ్లో స్వర్ణం, డిస్కస్ త్రోలో రజతం గెలుచుకున్నారు. ఇటీవల భూటాన్లో జరిగిన ఎస్ఏఎఫ్ఏఎస్ అంతర్జాతీయ పోటీల్లో 100 మీటర్ల పరుగులో స్వర్ణం, 200 మీటర్ల పరుగులో రజతం, డిస్కస్ త్రోలో స్వర్ణం సాధించారు.
అదే సమయంలో విశాఖలో జరిగిన వెటరన్ అథ్లెటిక్స్ పోటీల్లోనూ లాంగ్జంప్, డిస్కస్ త్రోలో స్వర్ణాలు సాధించి మరో రికార్డు సృష్టించారు. అదనంగా ఏపీ ప్రభుత్వం నిర్వహించిన డెడ్లిఫ్ట్ ఛాంపియన్షిప్లో కూడా రెండు బంగారు పతకాలు ఆమె ఖాతాలో జమయ్యాయి. “వయసు కాదు, మనసే శక్తి” అని విజయలక్ష్మి చెబుతున్నారు.
“వయసు కేవలం అంకె మాత్రమే. మనసు బలంగా ఉంటే శరీరం కూడా మన మాట వింటుంది” అని అంటున్నారు. ప్రతీ ఉదయం క్రమం తప్పకుండా ప్రాక్టీస్ చేయడం, పోటీలు ఉన్నప్పుడు సాయంత్రం కూడా అదనపు సమయం కేటాయించడం ఆమె జీవనశైలి. “ప్రతీరోజూ క్రమశిక్షణతో వ్యాయామం చేస్తే ఆసుపత్రికి వెళ్లాల్సిన అవసరమే ఉండదు” అని ఆమె అంటున్నారు.
మహిళలకు సందేశం: “మగవాళ్లు వాకింగ్కు వెళ్తారు కానీ భార్యను తీసుకెళ్లరు. ఇది మహిళల ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసినట్టే” అని విజయలక్ష్మి చెబుతున్నారు. “టీషర్టు, షూ వేసుకుంటే ఎవరేం అనుకుంటారోననే బిడియం వద్దు. ఆరోగ్యంకంటే ఇతరుల మాటలు పెద్దవి కావు. చీరలోనైనా, చుడీదార్లోనైనా వాకింగ్ చేయండి. శరీరాన్ని కదిలిస్తే మనసు కూడా ఉల్లాసంగా ఉంటుంది” అని తెలిపారు.
వయసు, కష్టాలు, ఒత్తిడి ఇవన్నీ కూడా ఆమెను ఆపలేకపోయాయి. ఇప్పటికీ ప్రతి రోజు ఉదయం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ, పోటీలు ఉంటే అదనపు సమయం కేటాయిస్తూ గెలుపు కోసం పరుగులు పెడుతున్నారు. “విజయం వయసుపై ఆధారపడదు, సంకల్పంపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది” అని ఆమెను చూస్తే తెలుస్తోంది.
