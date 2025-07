ETV Bharat / state

ఈ పెద్దాయన చాలా గ్రేట్​ - 62 ఏళ్ల వయసులోనూ ఐసెట్​లో 200లోపు ర్యాంకు - OLD MAN GOT 178 RANK IN ICET

Story on old man Got 178 Rank in ICet ( ETV )

By ETV Bharat Telangana Team Published : July 9, 2025 at 8:41 AM IST 2 Min Read