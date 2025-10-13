ETV Bharat / state

నలుగురు గోదారి మిత్రుల సినీ ప్రయాణం - థియేటర్లలో విడుదలకు 'శ్రీ చిదంబరం'

సినిమాను తెరకెక్కించిన గోదారి కుర్రోళ్లు - శ్రీ చిదంబరం చిత్రంతో దర్శకుడిగా పరిచయం కానున్న వినయ్‌ రత్నం - మిత్రులు, దాతల సహకారంతో విడుదలకు సిద్ధం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 1:14 PM IST

Inspiring Journey of 4 Young Film Makers From Rajamahendravaram: చిత్రసీమలో గోదావరి తీరం అనుబంధం ఎంతో ప్రత్యేకమైనది. ఈ ప్రాంతంలో నిర్మించిన ప్రతి చిత్రం విజయవంతమవుతుందని అగ్ర నిర్మాతలు, దర్శకులు నమ్ముతారనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. అంతేకాదు దీనికి మరో ప్రత్యేకత ఉంది. తమ కలలు సాకారం చేసుకోవడానికి కళల రాజధాని నుంచి ఎందరో నటులు, దర్శకులు వెండి తెరవైపు అడుగులేసి విజయం సాధించారు.

సినీ పరిశ్రమలో స్థిరపడాలనుకున్న నలుగురు గోదావరి కుర్రోళ్లు ఓ బృందంగా ఏర్పడి, లఘు చిత్రాలతో ప్రయాణం ప్రారంభించారు. అంచెలంచెలుగా ఓ చిత్రాన్ని నిర్మించే స్థాయికి చేరుకున్నారు. ఈ ప్రయాణంలో వారు పడిన సాధకబాధకాలు ఎన్నో. ఏమిటి వీరి ప్రత్యేకత? ఏం చేశారు? తోటి యువతకు ఏ విధంగా స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

సినిమానే వారి ప్రపంచం: రాజమహేంద్రవరానికి చెందిన వినయ్‌ రత్నంకు సినిమాలు చూడటం, అందులోని కథ, దర్శకత్వ ప్రతిభను లోతుగా అధ్యయనం చేయడం చిన్నతనం నుంచి ఒక అలవాటుగా మారింది. ఇక సినిమాలే ప్రపంచం అని తెలుసుకుని బీటెక్‌ చదువుతూ మధ్యలోనే ఆపేశారు. ఈ క్రమంలో అఖిలేశే, రజాక్, శ్రవణ్‌లతో కలిసి ఓ బృందంగా ఏర్పడ్డారు. ఆ తర్వాత సొంతంగా కథ, మాటలు రాసుకోవడం, లఘు చిత్రాలు తీయడం మొదలుపెట్టారు. 2017 నుంచి ఇప్పటి వరకు దాదాపు 25 లఘు చిత్రాలను తీశారు.

టర్నింగ్ పాయింట్ సాగు: ఓ రైతు ఇతివృత్తాన్ని తీసుకుని ‘సాగు’ పేరుతో 64 నిమిషాల నిడివితో తీసిన చిత్రం ప్రముఖుల ప్రశంసలు పొందింది. నటి, నిర్మాత నిహారిక సహకారంతో ‘సౌత్‌ ఇండియన్‌ ఫిలిం ఫెస్టివల్‌’కు పంపారు. ఆమె సహకారంతోనే 2023లో సాగు చిత్రం ఓటీటీలో విడుదలైంది. 2024లో హైదరాబాద్‌లో జరిగిన ఫిలిం ఫెస్టివల్‌లో మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి చేతుల మీదుగా ఇంటర్నేషనల్‌ ఫిలిం అవార్డు అందుకున్నారు. ఈ చిత్రానికి పలు సంస్థల నుంచి పురస్కారాలు దక్కాయి.

'సాగు' అందించిన స్ఫూర్తితో ఓ సందేశాత్మక చిత్రం నిర్మించాలని భావించాం. దీన్ని పూర్తిగా గోదావరి ప్రాంతంలోనే చిత్రీకరించినా బడ్జెట్‌ విషయంలో చాలా సమస్యలు ఎదుర్కొన్నాం. మేమంతా కొత్తవాళ్లమని ఎవరూ ముందుకు రాలేదు. చక్కని కథతో ఎలాగైనా సినిమాను పూర్తి చేయాలని అఖిలేశ్, రజాక్, శ్రవణ్‌ మేమంతా సంకల్పించాం.

దర్శకుడు వినయ్‌ రత్నం, మిత్రులు అఖిలేష్, రజాక్, శ్రవణ్‌ (Eenadu)

విడుదలకు సిద్ధమైన శ్రీ చిదంబరం: మొదట అనుకున్న నిర్మాతలు వెనక్కు వెళ్లడంతో అనేక ఇబ్బందులు పడ్డాం. ఎలాగైనా సినిమా పూర్తి చేయాలనే సంకల్పంతో ఈ లఘచిత్రాన్ని ప్రచారం చేశాం. అది చూసి చాలా మంది సానుకూలంగా స్పందించారు. అనంతరం కొందరు డబ్బు పంపారు. అనపర్తికి చెందిన శ్రీచక్ర ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ నిర్మాతలు చింతా గోపాలకృష్ణారెడ్డి, చింతా వినీషారెడ్డి కథ విని ముందుకు రావడం విశేషం. దాంతో ‘శ్రీ చిదంబరం’ పేరుతో నిర్మించిన చిత్రం ఇటీవల విడుదల చేసిన టీజర్‌కు అనూహ్య స్పందన వచ్చింది. త్వరలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో థియేటర్స్‌లో విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నామని దర్శకుడు వినయ్ రత్నం తెలియజేశారు.

