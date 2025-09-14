ETV Bharat / state

చిన్నారులను ప్రొత్సహించే "ఇన్​స్పైర్​ మనక్" అవార్డ్స్​ - పాఠశాల విద్యార్థులకు ఇదో మంచి అవకాశం

ప్రాజెక్టును ఎంపికైన విద్యార్ధి ఖాతాలో రూ.10,000 జమ - జిల్లా స్థాయిలో జరిగే పోటీల్లో ప్రదర్శన, ఆపై ప్రతిభ ఆధారంగా రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయికి వెళ్లే అవకాశం

Inspire Manak Awards For Students
Inspire Manak Awards For Students (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 14, 2025 at 2:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Inspire Manak Awards For Students in YSR District: విద్యార్థులను వారికి ఆసక్తి ఉన్న రంగంలో ప్రోత్సహిస్తే అద్భుత ఫలితాలను సాధిస్తారు. చిన్నప్పటి నుంచే మేధస్సుకు పదును పెడితే విజ్ఞాన, శాస్త్ర, సాంకేతిక రంగాల్లో నూతన ఆవిష్కరణలు వెలుగులోకి వస్తాయి. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం ఇన్‌స్పైర్‌ మనక్‌ అవార్డుల పేరిట ప్రతి ఏటా జిల్లా, రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిల్లో పోటీలను నిర్వహిస్తోంది.

ప్రారంభమైన దరఖాస్తు ప్రక్రియ: పాఠశాల స్థాయిలో విద్యార్థులకు పరిశోధనలపై ఆసక్తి పెంచాలన్న ఉద్దేశంతో ఇన్‌స్పైర్‌ మనక్‌ పేరిట ప్రభుత్వ పోటీలు నిర్వహిస్తోంది. ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించి దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఉన్నత పాఠశాలల్లో 6-10 తరగతులు చదివే విద్యార్థులు దీనికి అర్హులు. తరగతికి ఒక్కొరు చొప్పున పాఠశాల నుంచి ఐదు మంది దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. వైఎస్సార్​ జిల్లా వ్యాప్తంగా శనివారం వరకు 198 పాఠశాలల నుంచి 927 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. ఈ నెల 15వ వరకు గడువు ఉంది. ఇన్‌స్పైర్‌ మనాక్‌ యాప్‌ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మొదటగా ఒక ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన వివరాలు, విద్యార్థి పేరు, ప్రాంతం, తరగతి, ఆధార్, ఫొటో, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలను అప్‌లోడ్‌ చేయాలి.

ఆ తర్వాత ప్రాజెక్టును ఎంపిక చేసిన తర్వాత సంబంధిత విద్యార్థి ఖాతాలో రూ.10,000 నగదు జమ చేస్తుంది. ఆ డబ్బుతో ప్రాజెక్టు తయారీకి సంబంధించిన వస్తువులు కొనుగోలు చేసి జిల్లా స్థాయిలో జరిగే పోటీల్లో ఆ నమూనానే రూపొందించి ప్రదర్శించాలి. ఇలా రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయికి వెళ్లవచ్చు. అక్కడ సత్తా చాటితే రాష్ట్రపతి భవన్‌లో ప్రదర్శన చేయనున్నారు. స్థానికంగా ఉన్న ప్రధాన సమస్యలు తీసుకుని వాటి పరిష్కారానికి నాలుగైదు మార్గాలను చూపించాలి.

ఇన్‌స్పైర్‌ మనక్‌ కోసం దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రస్తుతం కొనసాగుతోందని జిల్లా సైన్సు అధికారి ఎబెనెజర్ ఇమ్మానుయేల్ అన్నారు. వైఎస్సార్ జిల్లా నుంచి జాతీయ స్థాయి వరకూ తమ ప్రతిభను నిరుపించుకునేందుకు విద్యార్థులకు ఇదో మంచి అవకాశమని ఆయన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఉత్తమ ప్రాజెక్టును తయారు చేసి ప్రదర్శిస్తే విద్యార్థులకు భవిష్యత్తులో మంచి అవకాశాలు వస్తాయని వెల్లడించారు.

ముఖ్యాంశాలు: దేశస్థాయిలో 1,000 (వెయ్యి) ఉత్తమ ఆలోచనలను ప్రధానంగా గుర్తించి వారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అవార్డులను ఇస్తుంది. వారిలో నుంచి పోటీపడి జాతీయస్థాయిలో రాణించిన వారికి 60 మందిని బాల మేధావులుగా గుర్తిస్తారు. వారిని రాష్ట్రపతి భవన్‌ సందర్శనకు తీసుకెళ్లడంతోపాటు ప్రధానమంత్రితో మాట్లాడే అవకాశాన్ని సైతం కల్పిస్తారు. సుకురా నాలెడ్జ్‌ ప్రోగ్రాం కింద జపాన్‌ పర్యటనకు సైతం తీసుకెళ్తారు.

చిన్నారులూ.. సృజన చూపండి

గుడ్​న్యూస్​ - వారికి 'షైనింగ్ స్టార్' అవార్డులు

For All Latest Updates

TAGGED:

INSPIRE MANAK AWARDS FOR STUDENTSచిన్నారుల ప్రతిభకు మనాక్ అవార్డ్స్​INSPIRE MANAK AWARDS IN YSR DISTINSPIRE MANAK AWARDS APPLICATIONINSPIRE MANAK AWARDS IN PRODATTUR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పరస్పర విశ్వాసం పెంచుకోవడంపై భారత్-చైనా ఫోకస్- LAC వెంబడి సంయుక్తంగా సైనిక పెట్రోలింగ్!

షుగర్​ లెవల్స్​ కంట్రోల్లో ఉండాలా? - ఆహారంలో వీటిని చేర్చుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

వ్యవసాయంలో రిటైర్ ఉద్యోగి లాభాల బాట- మోడ్రన్ ఫార్మింగ్​లో వరి సాగు

ఎండిన పూలను పడేస్తున్నారా? - ఇలా వాడితే ఎన్నో ప్రయోజనాలు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.