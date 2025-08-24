ETV Bharat / state

ఈ గ్రామంలో ట్రాక్టర్లు నడిపేది మహిళలే - ఒకరి స్ఫూర్తితో మరొకరు ముందుకు - WOMEN DRIVING TRACTORS IN PRAKASAM

సుమారు 20 మందికి పైగా ట్రాక్టర్లు నడుపుతున్న స్త్రీలు - 12 సంవత్సరాల క్రితమే మొదలు

WOMEN DRIVING TRACTOR IN PRAKASAM DISTRICT
WOMEN DRIVING TRACTOR IN PRAKASAM DISTRICT (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 24, 2025 at 2:42 PM IST

3 Min Read

Women Driving Tractors In Prakasam District: ఒకప్పుడు అమ్మాయిలు సైకిల్‌ నేర్చుకుంటానంటేనే నీ వల్ల కాదనేవారు. తర్వాత బైక్‌ నడుపుతుంటే మగరాయుడంటూ హేళన చేసేవారు. అలాగని చాలామంది మహిళలు అక్కడితో ఆగిపోలేదు. కాలక్రమంలో కారు, ఆటో, బస్సు వంటి వాటిమీదా దూసుకుపోతున్నారు. అలాంటి వారిలో తాళ్లూరు మండలం తురకపాలెం గ్రామానికి చెందిన మగువల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సిందే. సుమారు 20 మంది మహిళలు జీవనోపాధి కోసం ట్రాక్టర్లను అవలీలగా నడిపేస్తున్నారు.

అది ప్రకాశం జిల్లాలోని తురకపాలెం. మహిళా సాధికారత అంటే వైట్‌ కాలర్‌ ఉద్యోగాల్లోనూ, బోర్డు స్థానాల్లో మాత్రమే కనిపించడం కాదనుకున్నారేమో! ఆ ఊళ్లోకి అడుగు పెట్టగానే ట్రాక్టర్లపై దూసుకెళ్లే మహిళలు చాలా మంది కనిపిస్తుంటారు. అలాగని ఒకరో ఇద్దరో అలా సరదాగా నేర్చుకుంటున్నారేమో అనుకుంటున్నారు ఏమో. అక్కడ ఇరవైమంది మహిళలు ట్రాక్టర్లు నడపుతున్నారు. అది వారి దినచర్య. వాళ్లలో కొందరు వాటిపై వెళ్లి పశువులకు మేత కోసుకొస్తుంటే, మరికొందరు దుక్కి దున్నడానికీ, ఎరువులు తేవడానికీ వెళ్తుంటారు.

WOMEN DRIVING TRACTOR IN PRAKASAM DISTRICT
ట్రాక్టర్ నడుపుతున్న మహిళలు (EENADU)

నిజానికి ఈ దృశ్యం మనకి కొత్తగా అనిపించినా వాళ్లంతా దాన్ని చాలా సాధారణంగా తీసుకుంటారు. ఎందుకంటే ఆ గ్రామంలో ఎక్కువగా సన్న, చిన్నకారు రైతు కుటుంబాల వారు మాత్రమే ఉన్నారు. వారందరూ వ్యవసాయం, అనుబంధంగా పాడిపరిశ్రమపై ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తున్నవారే ఉండటం గమన్హారం. భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ కష్టపడితేనే కానీ, కుటుంబాన్ని నిలదొక్కుకోలేం అన్న ఆలోచనతో ఒకరిని చూసి మరొకరు స్ఫూర్తిని పొందుతూ ఈ పని చేస్తున్నారు.

12 సంవత్సరాల క్రితమే మొదలు: ఆ గ్రామానికి చెందిన కుమ్మిత నాగమల్లీశ్వరి మొట్టమొదటి సారిగా ట్రాక్టరు నడిపి ఇతరులకు మార్గదర్శకం అయ్యారు. దాదాపు 12 సంవత్సరాలకు పైగా ఆమె కుటుంబ అవసరాల కోసం ట్రాక్టరు నడుపుతున్నారు. అవసరం ఏ పనైనా నేర్పిస్తుంది. ఆమెకు చిన్నప్పటి నుంచీ బాగా చదువుకోవాలన్న కోరిక ఉండేది. అమ్మానాన్నలు సోము వెంకటరెడ్డి, సుబ్బాయమ్మలు వ్యవసాయ పని చేసేవారు.

వారికి నలుగురం సంతానం, అందులోనూ ముగ్గురం ఆడపిల్లలు కావడంతో తమను చదివించడం నాన్న స్థోమతకు మించిన పనైందని నాగమల్లీశ్వరి తెలిపారు. దాంతో అక్కను, తమ్ముడిని బడిలో చేర్చారని, చెల్లి చిన్నది కావడం వల్ల పనులకు సాయంగా ఉంటానని భావించి తనను చదివించేందుకు ఇష్టపడలేదని చెప్పుకొచ్చారు. అయినా, తాను పట్టు వదలక ఐదు వరకూ చదువుకున్నానని, తర్వాత కొనసాగించలేకపోయానని అన్నారు. పొలంలో నాన్నతోపాటు పనికి వెళ్లేదాన్నని, చేదోడు వాదోడుగా ఉంటున్నానని భావించి ట్రాక్టర్‌ నడపడం నేర్పించారని పేర్కొన్నారు. దాంతో అప్పటి నుంచి దాన్ని కొనసాగిస్తున్నానని వెల్లడించారు.

పెళ్లయ్యాక మావారు వెంకటరెడ్డి కూడా ఎలాంటి అభ్యంతరం పెట్టలేదని, పైగా ఆయన ఒకవేళ అందుబాటులో లేకపోయినా తానే పనులు చక్కబెట్టుకునేలా ప్రోత్సహించారని చెప్పారు. సాగు లాభసాటి కాకపోవడంతో పాడిపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడుతుంన్నామని, దాంతో రోజూ పచ్చగడ్డి కోసుకురావడం, వ్యవసాయ పనులు మొదలయ్యాక దమ్ము చేయడం, దుక్కి దున్నడం వంటివన్నీ చేస్తుంటానని నాగమల్లీశ్వరి తెలిపారు.

మొదట్లో పలువురు మగరాయుడిలా ట్రాక్టర్ నడుపుతోందంటూ వెనక గుసగుసలాడారని, రాను రాను అవసరాన్ని గుర్తించి మరికొందరు ఆడవాళ్లు తనను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని నేర్చుకోవడానికి ముందుకొచ్చారని ఆమె అన్నారు. అరుణ, కళావతి, అశ్విని, రమణమ్మ, రమాదేవి, పెదనాగమ్మ, మల్లీశ్వరి, రాజేశ్వరి, మనీషారెడ్డి, పూజిత, రమాదేవి ఇలా సుమారు 20 మందికి పైగా స్త్రీలు ట్రాక్టర్లు నడిపేస్తున్నారు. దీని వల్ల వ్యవసాయ పనుల సీజన్‌లో డ్రైవర్లు దొరక్కపోయినా, పశువులకు గడ్డి తీసుకు రావాల్సిన సమయంలోనూ ఇంటి యజమాని అందుబాటులో లేకపోవడం వంటి సమస్యలను చూసి తామంతా స్వయంగా ట్రాక్టర్లు నడపడం నేర్చుకున్నామని నాగమల్లీశ్వరి తెలిపారు.

'జీవిత కథలు చెబుతూ - పల్లె కళాకారుల్లో వెలుగులు నింపుతూ'

ప్రకృతితోనే చుట్టరికం - మూగజీవాలతోనే స్నేహం: శ్రావణ లక్ష్మి

