వైకల్యాన్ని జయించి డీఎస్సీలో ఉద్యోగం - ఐఏఎస్ కావడమే జీవిత లక్ష్యం
జిల్లా స్థాయిలో డీఎస్సీలో 320వ ర్యాంకును సాధించిన సింహాచలం - ఆన్లైన్ తరగతుల ద్వారా డీఎస్సీకు సన్నద్ధం, బాబాయి ప్రోత్సాహంతో బీఈడీ పూర్తి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 26, 2025 at 9:04 PM IST
Simhachalam Naidu Inspirational Story From Vizianagaram District: ఆ యువకుడి మనోధైర్యం ముందు వైకల్యం ఓడింది. అతని కఠోర సాధన, సంకల్పానికి విజయం తలవంచింది. పుట్టుకతోనే అతని రెండు చేతులు వంకర్లు పోయినా నిరుత్సాహపడలేదు. కాళ్లతోనే అన్ని పనులు చేసుకుంటూ డైట్, బీఈడీ సైతం పూర్తి చేశాడు. అంతేకాదు ఎలాంటి శిక్షణ లేకుండా ఇంటిదగ్గరే డీఎస్సీ పరీక్షకు సిద్ధమయ్యాడు. ఫలితంగా నేడు డీఎస్సీలో జిల్లా స్థాయిలో 320వ ర్యాంకు సాధించిన విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన సింహాచలం నాయుడిపై ప్రత్యేక కథనం.
ఈ యువకుడి పేరు జామి సింహాచలం నాయుడు. విజయనగరం జిల్లా, గనిశెట్టిపాలెం స్వస్థలం. సన్యాసిరావు, సన్యాసమ్మ దంపతులు పెద్ద కుమారుడు. పుట్టుకతోనే దివ్యాంగుడు. వంకర్లు పోయిన రెండు చేతులు పూర్తిగా పని చేయవు. ఎడమ కాలు సైతం వికలత్వం. అయితేనేం, ఆ కాలునే తనకు అనుకూలంగా మలచుకున్నాడా యువకుడు. తినడం, చదవడం, రాయడం వంటి అన్ని పనులు కాళ్లతోనే చేసుకోవడం అలవర్చుకున్నాడు. ఇంటిదగ్గరే ఉంటూ సొంతంగా డీఎస్సీ పరీక్షకు సన్నద్ధమై సకలాంగులకు ధీటుగా కొలువు సాధించాడు.
వైకల్యాన్ని జయించి డీఎస్సీలో ఉద్యోగం: వైకల్యంతో పుట్టిన సింహాచలం భవిష్యత్తు గురించి మొదట్లో ఎంతో బాధపడ్డారు అతని తల్లిదండ్రులు. అయితే అతనికి 5 ఏళ్లు వచ్చేసరికి ఉపాద్యాయుడైన బాబాయి ప్రోత్సహించడంతో కాళ్లతో రాయడం నేర్చుకున్నాడు. తల్లిదండ్రుల సహకారం, బాబాయి అండతో సొంతూరులోనే విద్యాభ్యాసం పూర్తిచేశాడు. అనంతరం కొత్తవలసకు మకాం మార్చి అక్కడే ఇంటర్ పూర్తిచేశాడు. అనంతరం ప్రైవేట్ కాలేజ్లో డైట్ చేశాడు. ఆ తర్వాత డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ ఆలస్యం కావటంతో డిగ్రీ, బీఈడీ సైతం పూర్తి చేశాడు.
పుట్టుకతోనే వైకల్యుడయినప్పటికీ బాబాయి ప్రోత్సాహంతో కాళ్లతోనే తన పనులు తాను చేయడం నేర్చుకున్నానని చెబుతున్నాడు సింహాచలం. కాళ్లతోనే అన్ని పరీక్షలు రాశానని అంటున్నాడు. ఎక్కడా కుంగిపోకుండా ఉండేందుకు కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు ఎంతో ప్రోత్సహించారని అంటున్నాడు. ప్రస్తుతం కుటుంబ పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగం సాధించినప్పటికీ అంతిమ లక్ష్యం ఐఏఎస్ కావటమే అంటున్నాడు సింహాచలం. అయితే ప్రతి వ్యక్తిలోనూ ఒక నైపుణ్యం ఉంటుంది. అది గుర్తించి సాధన చేస్తే, పది మందిలో ఒక్కరిగా గుర్తింపు సాధించవచ్చనీ, తోటి దివ్యాంగులకు సూచిస్తున్నాడు. చిన్నచిన్న లోపాలకు కుంగిపోవద్దని సలహా ఇస్తున్నాడు.
జిల్లా స్థాయిలో 320వ ర్యాంకు: ఈ ఏడాది వెలువడిన మెగా డీఎస్సీలో ర్యాంకు సాధించాలని ఆ దిశగా సాధన సాగించాడు. అయితే ఆరోగ్యం, ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలించక కోచింగ్ సెంటర్లకు వెళ్లలేకపోయానంటున్నాడు. ఇంటి వద్దే ఆన్ లైన్ తరగతుల ద్వారా తర్ఫీదు పొంది పరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యానని చెబుతున్నాడు. జిల్లా స్థాయిలో 320వ ర్యాంకుతో ఓపెన్ కేటగిరీలో ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగానికి అర్హత సాధించడం పట్ల ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నాడు. చేతుల్లో కదలిక లేనప్పటికీ పట్టుదలగా చదివి ఉపాధ్యాయుడిగా ఎంపిక కావటంపై సింహాచలం తల్లిదండ్రులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కుమారుడి వైకల్యం దృష్ట్యా రహదారి పక్కనున్న పాఠశాలలో పోస్టింగ్ ఇవ్వాలని ప్రభుత్వాన్ని, అధికారులను కోరుతున్నారు. రెండు చేతులు లేకపోయినా, కుంగిపోకుండా మనోధైర్యంతో ముందడుగు వేసిన సింహాచలం నాయుడు దివ్యాంగులకే కాదు. చిన్నపాటి వైఫల్యాలకే కుంగిపోతున్న సకలాంగులకూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాడు.
"నేను పుట్టుకతోనే వైకల్యంతో జన్మించాను. అయితే నాకు 5 ఏళ్లు వచ్చేసరికి ఉపాధ్యాయుడైన బాబాయి ప్రోత్సహించడంతో కాళ్లతో రాయడం నేర్చుకున్నాను. తల్లిదండ్రుల సహకారం, బాబాయి అండతో సొంతూరులోనే విద్యాభ్యాసం పూర్తిచేశాను. అంతేకాకుండా మా బంధువులు సైతం నాకు ఎంతో ప్రోత్సాహాన్ని అందించారు. జిల్లా స్థాయిలో 320వ ర్యాంకుతో ఓపెన్ కేటగిరీలో ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగానికి అర్హత సాధించడం నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. భవిష్యత్తులో ఐఏఎస్ కావడమే నా జీవిత లక్ష్యం"-సింహాచలం నాయుడు, విజయనగరం జిల్లా
"జిల్లా స్థాయిలో 320వ ర్యాంకును ఓపెన్ కేటగిరీలోనే ఉద్యోగాన్ని సాధించడం తల్లిదండ్రులుగా మాకెంతో గర్వంగా, ఆనందంగా ఉంది. అయితే మా కుమారుడి వైకల్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని రహదారి పక్కనున్న పాఠశాలలో పోస్టింగ్ ఇవ్వాలని సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్, అధికారులను కోరుతున్నాం"-సింహాచలం తల్లిదండ్రులు
