By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 6, 2025 at 1:03 PM IST
Inspirational Story of Gottumukkala vani From West Godavari District: చిన్నవయసులోనే పెళ్లి. ఏడాదికే కుమారుడు. వివాహమైన ఏడేళ్లకు భర్త మరణం. ఇలా జీవితంలో ఎన్నో కారుమబ్బుల్లాంటి విషాదాలు. కానీ ఇవేవీ గొట్టుముక్కల వాణిని కుంగదీయలేదు. కొడుకు భవిష్యత్తుని నిర్మించడమే తన లక్ష్యంగా జీవించింది. కానీ దురదృష్టవశాత్తు వాణి కుమారుడు సైతం క్యాన్సర్ మహమ్మారికి బలయ్యాడు. అనంతరం ఆ దుఃఖం నుంచి బయటపడటానికి ట్రెక్కింగ్ను సాధనంగా చేసుకుంది. ఇటీవల హిమాలయాల్లోని ‘సర్ పాస్’ పర్వతాన్ని అధిరోహించింది.
మొదటిరోజే కష్టమైంది. నొప్పి మాత్రలు వేసుకోకపోతే రేపు ప్రయాణం చేయలేమోనని అనిపించిందని వాణి తెలిపారు. 'వాణీ మీరు ఆగిపోండి. వాతావరణం దారుణంగా ఉంది' అంటూ సర్ పాస్ ట్రెక్కింగ్కి వెళ్లిన నాకు చాలా మంది ఎన్ని సలహాలు ఇచ్చారో. 62 ఏళ్ల వయసులో ప్రతికూల వాతావరణంలో ట్రెక్కింగ్ అంటే ఆ మాత్రం అడ్డంకులు, చుట్టూ ఉన్న వాళ్లకి భయాలూ సహజమే. కానీ నా పట్టుదలతో అవన్నీ దాటానని వాణి పేర్కొన్నారు. నీ వల్ల కాదన్న వాళ్లతోనే నేడు శభాష్ అనిపించుకుంటున్నానని వాణి సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ ధైర్యమంతా పరిస్థితులు నేర్పిన పాఠమేనని ఆమె వెల్లడించారు.
నడక నా జీవితంలో భాగం: మాది పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలోని పాలకోడేరు. నాకు చిన్నప్పట్నుంచీ ట్రెక్కింగ్ అంటే ఇష్టం. సెలవు దొరికితే కొండల్నీ, గుట్టల్నీ ఎక్కుతూ ఉండేదాన్ని. పది పూర్తయ్యాక చినఅమిరం గ్రామానికి చెందిన రామకోటేశ్వరరావుతో పెళ్లి చేశారు. వివాహమైన ఏడేళ్లకు అనారోగ్యంతో ఆయన చనిపోయారు. బాబు భవిష్యత్తుని తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంగా చిన్నచిన్న ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ ఎంఏ పూర్తి చేశాను. కుమారుడు చదువు కోసం చెన్నై వెళ్లాం. వయసుతోపాటూ నాకు కీళ్ల నొప్పులు సైతం మొదలయ్యాయి. అప్పుడే నడక నా జీవితంలో భాగమైంది. వీలున్నప్పుడల్లా తిరుపతి కొండపైకి నడిచి వెళ్లేదాన్ని.
ఒంటరితనంలో తోడుగా నిలిచింది: దీనివల్ల కొద్ది రోజుల్లోనే నా శారీరక సమస్యలన్నీ దూరమయ్యాయి. అడపాదడపా ట్రిప్పులకూ వెళ్తుండేదాన్ని. అలానే 2009లో కైలాస్ మానస్ సరోవర్కి వెళ్లాను. పర్వతం చుట్టూ 57 కిలోమీటర్లు మూడు రోజుల పాటు నడిచాను. 2010లో గంగోత్రి-యమునోత్రి, 2012లో కేదార్నాథ్ వెళ్లాను. వీలైనంత వరకూ నడిచి వెళ్లడానికే ప్రాధాన్యత ఇచ్చేదాన్ని. జీవితం సాఫీగా సాగిపోతోంది అనుకునేలోపే 2018లో నా కొడుకు క్యాన్సర్తో చనిపోయాడు.
ఆ తర్వాత నా జీవితంలో ఒంటరితనం, దుఃఖం ఆవరించాయి. సయాటికా సమస్య కూడా మొదలైంది. వీటన్నింటి నుంచీ బయటపడటానికీ, ధ్యాస మళ్లించుకోవడానికీ మళ్లీ ప్రయాణాల్ని మొదలుపెట్టాను. అలా 2025లో శేషాచలంలో తుంబర తదితర ప్రాంతాల్లో ట్రెక్కింగ్ చేశాను. మేలో సర్ పాస్ పర్వతాన్ని అధిరోహించాను.
జీవితంలో ఎన్ని సవాలు ఎదురైనా జీవన ప్రయాణం ఆగిపోకూడదని తెలిపే ఈమె జీవితం అందరికీ స్ఫూర్తిదాయకం. భవిష్యత్తులో ఎవరెస్ట్ ఎక్కాలనేదే తన లక్ష్యమని 62 ఏళ్ల వాణి తెలిపారు.
