37 ఏళ్లుగా ‘ఈనాడు’ పత్రికతో అనుబంధం - కథనాలను పుస్తకాలుగా మార్చిన పాఠకుడు

ఈనాడు పత్రికలో సామాజిక స్పృహ కలిగించే కథనాలను సేకరిస్తున్న మడ్డు లక్ష్మీనారాయణ - ఖర్చును లెక్కచేయకుండా 100కు పైగా పుస్తకాలుగా మార్చిన పాఠకుడు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 3:22 PM IST

Inspirational Story of Old Man 37 Years Bond With Eenadu : వార్తా పత్రికలు చదివితే వర్తమాన వ్యవహారాలు తెలుస్తాయి. భాషాజ్ఞానం పెరుగుతుంది. విమర్శనాత్మక ధోరణి అలవడుతుంది. మంచి అలవాట్లు పెంపొందాలన్నా, జీవిత లక్ష్యాలను చేరాలన్నా పత్రికలు, పుస్తకాలు మంచి సాధనాలుగా ఉపయోగపడతాయి. వీటి ప్రాధాన్యం గుర్తించిన ఓ వ్యక్తి 37 ఏళ్లుగా ‘ఈనాడు’ పత్రిక చదువుతున్నారు. అందులో ప్రచురితమైన సామాజిక స్పృహ కలిగించే కథనాలను 13 ఏళ్లుగా సేకరిస్తూ పుస్తకాలుగా మారుస్తున్నారు. భావితరాలకు వాటి అవసరాన్ని తెలియజేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు.

37 ఏళ్లుగా ఈనాడు పత్రికతో : శ్రీకాకుళం జిల్లా వజ్రపుకొత్తూరు మండలం బైపల్లికి చెందిన మడ్డు లక్ష్మీనారాయణకు 76 ఏళ్లు. ఆయన 1988 నుంచి ‘ఈనాడు’ పాఠకుడిగా ఉన్నారు. అందులో వచ్చిన కథనాలు చదివి ఎంతో స్ఫూర్తి పొంది విలువలతో కూడిన జీవితం గడుపుతున్నారు. ఇలా 37 సంవత్సరాలుగా లక్ష్మీనారాయణ ‘ఈనాడు’ వార్తాపత్రికను ఆసక్తిగా చదువుతూ ఆ పత్రిక తనలో నింపిన విలువలు, ఆలోచనలు, అవగాహన అతని జీవితంలో విడదీయరాని భాగంగా మారాయి. ఈనాడులో ప్రచురితమైన సామాజిక స్పృహ కలిగిన కథనాలు తన కోసమే కాకుండా, భవిష్యత్ తరాల కోసం కాపాడుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు.

పత్రికను పుస్తకాలుగా మార్చి : నేటి యువత కూడా ఇదే భావనతో మెలగాలనే ఉద్దేశంతో ఓ ఆలోచన చేశారు. వారితోనూ ఇలాంటి కథనాలను చదివించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అందులో భాగంగా 2012 నుంచి అంతర్యామి, సండే మ్యాగజైన్, వసుంధర, మకరందం, ఈతరంలో ప్రచురితమవుతున్న కథనాలను సేకరించడం మొదలుపెట్టారు. రోజు పత్రిక రాగానే కథనాలు కత్తిరించి తెల్ల కాగితాలపై అతికిస్తారు. ఒక్కో పుస్తకాన్ని 50 పేజీలతో చేసి సుమారు 250 శీర్షికలతో కూడిన కథనాలు పట్టేటట్లు తయారు చేస్తున్నారు. ఖర్చును సైతం లెక్కచేయకుండా ప్రతి పేజీని లామినేషన్‌తో పాటు బైండింగ్‌ చేసి 100కు పైగా పుస్తకాలుగా మార్చారు.

అనతరం ఈ పుస్తకాలను క్రమం తప్పకుండా పాఠశాలలకు తీసుకెళ్లి విద్యార్థులతో చదివించి ఆలోచించమని ప్రోత్సహిస్తున్నారు. అలాగే గ్రామ పంచాయతీలో కాపీలను అందుబాటులో ఉంచుతున్నారు. అదేవిధంగా స్నేహితులు, బంధువులు, ఇంటికి వచ్చే సందర్శకులకు ఈ కాపీలను ఇచ్చి చదవమని ప్రోత్సహిస్తున్నారు.

నిస్వార్థ సేవతో అందరిలో స్ఫుర్తి : ఈనాడు పత్రికలో వస్తున్న ఇలాంటి సామాజిక స్పృహ కలిగించే కథనాలు చదవడం ద్వారా యువత తమ జీవితపు విలువలను అర్థం చేసుకుంటారని లక్ష్మీనారాయణ నమ్ముతున్నారు. అలాగే వారిలో సాహానుభూతి, సామాజిక బాధ్యత పెంపొందించుకోవడానికి సహాయపడుతుందని చెబుతున్నారు. మంచి రచనలను కాపాడుకోవడానికి, వాటికి పంచుకోవడానికి ఆయన చేసిన నిస్వార్థ ప్రయత్నం అందరిలో స్ఫుర్తిని నింపుతోంది. వార్తాపత్రికలు కేవలం వర్తమాన వ్యవహారాలు తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే కాదని, అది జీవితాంతం జ్ఞానం, విలువలు, ప్రేరణకు మూలంగా ఉంటుందని మడ్డు లక్ష్మీనారాయణ నిరూపించారు.

