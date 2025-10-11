ఎలక్ట్రిక్ లిట్టర్ పికప్ మెషీన్లు వచ్చేశాయి - ఇకపై హైదరాబాద్ రోడ్లపై చెత్త కనిపించదు!
ఐటీ కారిడార్లో రోడ్ల పరిశుభ్రతకు 'స్పార్కిల్ హైదరాబాద్ 'పేరుతో ప్రాజెక్ట్ - రోడ్లన్నీ శుభ్రంగా ఉంచేందుకు అందుబాటులోకి ఎలక్ట్రిక్ లిట్టర్ పికప్ మెషీన్లు - జీహెచ్ఎంసీ సిబ్బందికి చేదోడుగా నిలుస్తున్న ఆరు యంత్రాలు
Published : October 11, 2025 at 8:54 PM IST
Electric litter pickup machines in hyderabad : నగరంలో రోడ్లు అద్దంలా మెరవాలని అందరికీ అనిపిస్తుంది. కానీ చెత్త వేయకుండా ఉండే వారు ఎంతమంది ఉంటారు? వాటర్ బాటిళ్లు, చాక్లెట్ ర్యాపర్లు ఇలా మనం తిన్న, వినియోగించిన వస్తువులను దాదాపుగా అందరం తెలిసీ తెలియక రోడ్లపైనే పడేస్తుంటాము. దీంతో రోడ్లపైన చెత్త పేరుకుపోతుంది. అయితే వాటిని శుభ్రం చేసేందుకు సరికొత్తగా ఆరు యంత్రాలు జీహెచ్ఎంసీ సిబ్బందికి చేదోడుగా నిలుస్తున్నాయి.
ఐటీ కారిడార్ను శుభ్రంగా ఉంచేందుకు : ఐటీకి అడ్డాగా మారిన హైదరాబాద్ నగరంలో పరిశుభ్రత ఎంతో ముఖ్యం. అందుకోసం ప్రభుత్వాలు, జీహెచ్ఎంసీ పని చేస్తూనే ఉన్నాయి. ఇన్ఆర్బిట్మాల్ సహా నిర్మాన్ అనే ఎన్జీవో సంయుక్తంగా పరిశుభ్రత కోసం ముందుకొచ్చాయి. స్పార్కిల్ హైదరాబాద్ ప్రాజెక్ట్ చేపట్టి ముందుకు వెళ్తున్నాయి. ఐటీ కారిడార్లో చెత్త లేకుండా రోడ్లన్నీ శుభ్రంగా ఉంచేందుకు ఎలక్ట్రిక్ లిట్టర్ పికప్ మెషిన్లను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చాయి.
పొడి చెత్తను సేకరించే యంత్రం : ఈ యంత్రం పొడి చెత్త సేకరించి, వెనక ఉన్న ట్యాంక్లో స్టోర్ చేసుకుని జీహెచ్ఎంసీ డంప్ ఉన్న చోటకి తీసుకెళ్లి అక్కడ పడేస్తుంది. దీనిని చాలా సులభంగా నడపవచ్చని నిర్వాహకులు తెలిపారు. అలాగే రోడ్డు పక్కన ఉండే సీసాలు, ర్యాపర్స్ ఇలా అన్నింటినీ సేకరిస్తుందని సూపర్ వైజర్ అభినాష్ చెబుతున్నారు.
"ఇన్ఆర్బిట్మాల్ సంస్థ ఈ మిషన్లను తీసుకువచ్చింది. జీహెచ్ఎంసీ నుంచి అనుమతులు తీసుకుని ఐటీ కారిడార్లో చెత్తను శుభ్రం చేయడానికి దీనిని వినియోగిస్తున్నాము. మొత్తం ఆరు యంత్రాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. సిబ్బంది రెండు షిఫ్ట్లలో పని చేస్తున్నారు. ఉదయం 7 నుంచి సాయంత్రం 3 వరకు ఒక షిఫ్ట్, సాయంత్రం 3 నుంచి రాత్రి 11 వరకు మరో షిఫ్టులుగా పని చేస్తున్నారు. ఇది పొడి చెత్తను మాత్రమే తీసుకుంటుంది. దీనిలోని ట్యాంకు నిండాక జీహెచ్ఎంసీ డంపింగ్ పాయింట్లలో చెత్త వేస్తాము." - అభినాష్, సూపర్ వైజర్
240 లీటర్ల చెత్తను తీసుకెళ్లే సామర్థ్యం : యంత్రం వెనకభాగంలో ఉన్న డస్ట్ బిన్లో ఒకేసారి 240 లీటర్ల చెత్తను తీసుకెళ్లే సామర్థ్యం ఉంది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ వాహనానికి 5 గంటలు ఛార్జ్ చేస్తే, పూర్తిగా ఒక రోజు పని చేస్తుందని ఆపరేటర్లు చెబుతున్నారు.
"5 నెలల నుంచి ఇక్కడే పని చేస్తున్నాను. మాకు దిల్లీ నుంచి వచ్చి దీనిని ఎలా ఉపయోగించాలి అనే విషయంపై 15 రోజులు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. ఈ యంత్రం సాయంతో 240 లీటర్లు చెత్తను సేకరించవచ్చు. సేకరించిన చెత్తను జీహెచ్ఎంసీ డంపింగ్ యార్డులో వేస్తాము." - నాగరాజు, మెషిన్ ఆపరేటర్
ఈ యంత్రం వల్ల ఐటీ కారిడార్లోని రహదారుల్లో చెత్త ఎత్తేందుకు సులభంగా మారింది. గత ఫిబ్రవరి నుంచి నెలకు దాదాపుగా 25 వేల లీటర్ల చెత్తను సేకరించిందని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.
