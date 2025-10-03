ETV Bharat / state

మాగుడు గడ్డితో లక్షల్లో ఆదాయం - ఇద్దరు రైతుల వినూత్న ప్రయాణం

మొక్కజొన్న పంటను ముందుగానే కొనుగోలు చేసి, బేల్స్‌గా మార్చి విక్రయం - టన్నుకు రూ.6,500-రూ,7,000 రేటు

Innovative Fodder Farming
Innovative Fodder Farming
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 9:55 AM IST

2 Min Read
Innovative Fodder Farming: అనంతపురం జిల్లాలోని ఇద్దరు సాధారణ రైతులు తమ వినూత్న ఆలోచనతో స్థానికంగా మాత్రమే కాకుండా ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టిస్తున్నారు. ఒకప్పుడు పొట్టేళ్ల మేత కోసం ఇతర ప్రాంతాల నుంచి మాగుడు గడ్డి కొనుగోలు చేయాల్సి వచ్చేది. ఆ ఇబ్బందిని అధిగమించేందుకు, ఎందుకు మనమే ఉత్పత్తి చేయకూడదనే ఆలోచన కలిగింది. అదే ఆలోచన ఇద్దరిని ఒక విజయవంతమైన వ్యాపారవేత్తలుగా మార్చింది.

మాగుడు గడ్డి ఉత్పత్తి కేంద్రం: విడపనకల్లు మండలం కరకముక్కల గ్రామానికి చెందిన ఉమామహేష్‌, పాల్తూరి గ్రామానికి చెందిన నజీర్‌ కలిసి ప్రభుత్వం అందించే రాయితీలను వినియోగించుకున్నారు. ఆధునిక యంత్రాలు కొనుగోలు చేసి మొక్కజొన్న ఆధారిత మాగుడు గడ్డి ఉత్పత్తి కేంద్రంను ప్రారంభించారు. ఇప్పుడు వారు విజయవంతంగా సాగిస్తూ, మరో 20 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు.

రైతుల నుంచి కొనుగోలు - బేల్స్‌గా విక్రయం:

  • మొక్కజొన్న కోతకు ముందే, ఎకరాకు రూ.30,000 - రూ.42,000 ధరతో పంటను రైతుల నుంచి కొనుగోలు చేస్తారు.
  • పాలకంకి దశలోనే ఆధునిక యంత్రాలతో నూర్పిడి చేసి, అవసరమైన పోషకాలు కలిపి బేల్స్ రూపంలో నిల్వ చేస్తారు.
  • ఒక్కో టన్నును రూ.6,500 - రూ.7,000 వరకు విక్రయిస్తున్నారు.
  • ఈ బేల్స్‌ను పశువుల దాణాగా విస్తృతంగా వినియోగిస్తున్నారు.
Innovative Fodder Farming
Innovative Fodder Farming

ఇతర ప్రాంతాలకు ఎగుమతి: మాగుడు గడ్డి బేల్స్‌కు స్థానికంగా మాత్రమే కాకుండా ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ డిమాండ్ పెరుగుతోంది. బెంగళూరు, హైదరాబాద్, తిరుపతి, శ్రీకాళహస్తి, నెల్లూరు వంటి ప్రాంతాల రైతులు, పశుపోషకులు ఆర్డర్ల మేరకు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. గతంలో అనంతపురం కలెక్టర్‌గా పనిచేసిన వినోద్ కుమార్ కూడా ఈ ఉత్పత్తి కేంద్రాన్ని సందర్శించి, ఇద్దరు రైతులను అభినందించారు.

పెట్టుబడులు, సౌకర్యాలు:

  • మొత్తం ఆరు యంత్రాలు, మూడు ట్రాక్టర్లు సమకూర్చుకున్నారు.
  • ఇప్పటివరకు రూ.1.20 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టగా, అందులో రూ.45 లక్షలు రాయితీ రూపంలో అందింది.
  • నెలకు రూ.1.20 లక్షల రుణ కంతు చెల్లించుకోవడంతో పాటు, రూ.1.5 లక్షలు నిర్వహణ ఖర్చుగా వెచ్చిస్తున్నారు.
  • ఏడాదిలో పది నెలల పాటు మాగుడు గడ్డి ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు.

నిల్వ సౌకర్యం - రైతులకు లాభం:

  • మాగుడు గడ్డి బేల్స్ నిల్వ చేయడం కూడా వీరి ప్రత్యేకత.
  • ఒక బేల్ రెండు నెలలపాటు నిల్వ ఉంటుంది.
  • బేల్ విప్పిన తర్వాత వారం రోజుల వరకు ఉపయోగించవచ్చు.
  • ఈ విధంగా పశువుల మేతలో ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా రైతులు సౌకర్యంగా వాడుకోగలుగుతున్నారు.
Farmers
నజీర్, ఉమామహేశ్‌

రైతుల అనుభవం: “గతంలో పశువుల మేత కోసం చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాం. కొత్త మార్గంలో నడవాలనే ఆలోచనతో ఈ ప్రయత్నం ప్రారంభించాం. ఇప్పుడు మా కష్టం ఫలించింది. మాగుడు గడ్డి బేల్స్ రెండు నెలల వరకు నిల్వ ఉండటం రైతులకు చాలా ఉపయోగకరంగా మారింది.” అని నజీర్, ఉమామహేష్ చెబుతున్నారు.

పొట్టేళ్ల మేత కోసం పడ్డ ఇబ్బందులను అవకాశాలుగా మార్చుకున్న ఈ ఇద్దరు రైతులు, తమ ఊళ్లలోనే కాకుండా ఇతర ప్రాంతాలకూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. వారు ప్రారంభించిన మాగుడు గడ్డి ఉత్పత్తి కేంద్రం, ఉపాధి, వ్యాపారం, పశుసంవర్ధకానికి దోహదం చేస్తూ గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు కొత్త ఊపునిచ్చింది.

