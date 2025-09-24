ETV Bharat / state

ప్లాస్టిక్‌ వ్యర్థాల పరిష్కారానికి వినూత్న ప్రణాళిక -పెద్ద సముద్రాలలో ఇన్నోవేషన్ పార్క్ ఏర్పాటు - ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన వాహనం - టీషర్టులు, పెన్నులు, కుర్చీల తయారీ

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 24, 2025 at 3:53 PM IST

Innovation Park to be Set up in Pedda Samudrala : ప్లాస్టిక్‌ వ్యర్థాలు పర్యావరణానికి పెనుముప్పుగా మారుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఒకసారి వాడి పడేసిన ప్లాస్టిక్‌ కవర్లు, గ్లాస్‌లు, ప్లేట్లు తదితర వ్యర్థాలు కొన్ని సంవత్సరాలు అయినా మట్టిలో కలవడం లేదు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్దిపేట జిల్లా కోహెడ మండలం పెద్ద సముద్రాలలో ‘ఇన్నొవేషన్‌ పార్క్‌’ ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఇందులో ప్లాస్టిక్‌ వ్యర్థాలతో వివిధ రకాల ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తారు. ఇందుకు అవసరం అయిన ప్రత్యేక వాహనాన్ని ఇటీవల రాష్ట్ర మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌ ప్రారంభిన విషయం తెలిసిందే.

మూడు ఎకరాల్లో పార్క్‌ - మహిళలకు ఉపాధి : సిద్దిపేట జిల్లా కోహెడ మండలం పెద్ద సముద్రాలలో మూడు ఎకరాల్లో పార్క్‌ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వ్యర్థాల నుంచి ప్రయోజనం (వేస్ట్‌ టు యూజ్‌) అంశంతో ప్లాస్టిక్‌ వ్యర్థాలతో పాటు వాడి పడేసిన ఇతర వ్యర్థాలతో అవసరం అయ్యే వివిధ రకాల ఉత్పత్తులను తయారు చేయాలనేది ముఖ్య ఉద్దేశం. మహిళలకు ఉపాధి లభిస్తుంది. ఇందుకు రూ.2 కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ప్రహరీ నిర్మించి 2 కంటైనర్‌ గృహాలను ఏర్పాటు చేశారు. వాటి మధ్య బిస్కెట్లు, చాక్లెట్లు, ప్లాస్టిక్‌ సంచులతో ఒకటి, వెదురు బొంగుల సాయంతో మరోటి కాశగడ్డి, తుంగ సాయంతో మూడోది షెడ్లను ఏర్పాటు చేశారు. మహిళలకు వాటిలో ట్రైనింగ్ ఇవ్వనున్నారు. ప్రజల సందర్శనకు ఉపయోగిస్తారు.

టీషర్టులు, పెన్నులు, కుర్చీల తయారీ : సీసాలు, ప్లాస్టిక్‌ బాటిళ్లు, ప్లేట్లు, దుస్తుల వ్యర్థాలతో వస్త్రంగా మార్చి టీషర్టులు తయారు చేస్తారు. కుర్చీలు, బెంచీలు తయారు చేస్తారు. కాగితం వ్యర్థాలతో విస్తరాకులు, పెన్నులు, కప్పులు, పెన్సిళ్లు సంచులు చేస్తారు. పాఠశాలలు, కాలేజీల్లో విద్యార్థులు తయారు చేసే వివిధ రకాల ప్రాజెక్టు నమూనాలను స్టార్టప్‌ కంపెనీలు గుర్తించి ముందుకు వస్తే వాటిపై ట్రైనింగ్​ ఇవ్వనున్నారు.

18 స్టార్టప్‌ కంపెనీలతో రూ.67 లక్షలతో వాహనం : వ్యర్థాలను సేకరించేందుకు 18 స్టార్టప్‌ కంపెనీలు కలిసి ‘సస్టెయినిబిలిటీ ఆన్‌ వీల్స్‌’ వాహనాన్ని రూ.67 లక్షలతో తయారు చేశాయి. వాహనంలో ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను పొడిగా, ముద్దగా మార్చుతారు. అందుకు సంబంధించిన పరికరాలు, యంత్రాలు వాహనంలో ఉన్నాయి. అవి నడిచేందుకు పెద్ద జనరేటర్‌ కూడా ఉంది. గ్రామాలు, పట్టణాల్లో వాహనం తిరుగుతూ ప్లాస్టిక్‌ వ్యర్థాలను సేకరిస్తారు. అక్కడే ప్రాసెస్‌ చేస్తారు. అనంతరం ఇన్నోవేషన్‌ పార్కులో ఉత్పత్తులను తయారు చేయనున్నట్లు ఏపీఎం శ్రీనివాస్‌ వివరించారు.

ప్లాస్టిక్‌ రహిత సమాజ నిర్మాణానికి కృషి : ప్లాస్టిక్‌ రహిత సమాజ నిర్మాణానికి కృషి చేస్తున్నామని రాష్ట్ర మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌ తెలిపారు. స్టీల్‌ బ్యాంకులు అందించామని గుర్తు చేశారు. ఇన్నొవేషన్‌ పార్కును హుస్నాబాద్‌ నియోజకవర్గంలో ఏర్పాటు చేస్తున్నందుకు ఆనందంగా ఉందని, ఇందుకు ప్రత్యేక వాహనం తయారు చేయించామని తెలిపారు.

"ప్లాస్టిక్‌ రహిత సమాజ నిర్మాణానికి కృషి చేస్తున్నాం. స్టీల్‌ బ్యాంకులు అందించాం. ఇన్నొవేషన్‌ పార్కును హుస్నాబాద్‌ నియోజకవర్గంలో ఏర్పాటు చేస్తున్నందుకు ఆనందంగా ఉంది. ఇందుకు ప్రత్యేక వాహనం తయారు చేయించాం." - పొన్నం ప్రభాకర్‌, రాష్ట్ర మంత్రి

