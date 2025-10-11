ETV Bharat / state

పంచాయతీల్లోనూ పట్టణ తరహా సేవలు - ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ చొరవ

స్పెషల్‌తో పాటు మరో మూడు గ్రేడ్లుగా పునర్వ్యవస్థీకరణ - కొత్త నిర్మాణాలకు అనుమతులు, నియంత్రణకు కొత్తగా ప్రణాళిక విభాగం

Urban Style Services for Panchayat
Urban Style Services for Panchayat (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 11, 2025 at 11:51 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Urban Style Services for Panchayat : పంచాయతీల్లోనూ ప్రజలకు పట్టణ తరహా సేవలు అందించే నూతన విధానం త్వరలో అమలులోకి రానుంది. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ చొరవతో రూపొందించిన నూతన విధానాలకు మంత్రివర్గం ఆమోద ముద్రవేసింది. గ్రామ పంచాయతీల్లో క్లస్టర్ వ్యవస్థను రద్దు చేసి స్వతంత్ర పరిపాలనా యూనిట్లుగా పునర్వ్యవస్థీకరించి బలోపేతం చేసే దిశగా ముందడుగు వేసింది.

ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ చొరవతో పంచాయతీల్లోనూ పట్టణ తరహా సేవలు (ETV)

గ్రామపంచాయతీల పరిపాలనా వ్యవస్థలో సంస్కరణలకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌, ఆ శాఖ ఉన్నతాధికారులు, నిపుణులు అధ్యయనం చేసి రూపొందించిన ప్రతిపాదనలకు క్యాబినెట్ గ్రీన్‌ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. కొత్త విధానం ప్రకారం గ్రామ జనాభా, ఆదాయానికి తగ్గ సిబ్బంది అందుబాటులో ఉండేలా పంచాయతీ వ్యవస్థను పునర్వ్యవస్థీకరించనున్నారు. వార్షికాదాయం ఆధారంగా వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో వర్గీకరించిన క్లస్టర్ విధానానికి స్వస్తి పలికారు. కొత్త విధానంలో మొత్తం పంచాయతీలను స్పెషల్‌తోపాటు మరో మూడు గ్రేడ్లుగా విభజించనున్నారు. పంచాయతీ కార్యదర్శులను పంచాయతీ అభివృద్ధి అధికారి- పీడీఓగా పేరు మార్చుతున్నారు. కొత్త విధానంలో ప్రజలకు మెరుగైన సేవలతో పాటు సిబ్బందికి ఎప్పటికప్పుడు పదోన్నతులు లభించనున్నాయి.

వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన 7 వేల 244 క్లస్టర్ల స్థానంలో 13 వేల 351 గ్రామ పంచాయతీలు స్వతంత్రంగా పని చేసేందుకు వీలుగా చేసిన ప్రతిపాదనలను మంత్రివర్గం ఆమోదించడంతో పంచాయతీరాజ్‌, గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖ తదుపరి చర్యలకు సిద్ధమవుతోంది. కొత్త వ్యవస్థలో మొత్తం 13 వేల 351 మంది కార్యదర్శులు ఉంటారు. స్పెషల్ గ్రేడ్ పంచాయతీల్లో 359, ప్రథమ గ్రేడ్ పంచాయతీల్లో 3 వేల 82, ద్వితీయ గ్రేడ్ పంచాయతీల్లో 3 వేల 163, తృతీయ గ్రేడ్ పంచాయతీల్లో 6 వేల 747 మంది సిబ్బంది ఉంటారు. వీరికి అనుబంధంగా స్పెషల్ గ్రేడ్‌లో 18 మంది, ప్రథమ గ్రేడ్‌లో 17 మంది, ద్వితీయ గ్రేడ్‌లో 8 మంది, తృతీయ గ్రేడ్‌లో ఆరుగురు సిబ్బంది సేవలందిస్తారు.
10 వేలకు పైగా జనాభా, కోటి రూపాయల కంటే ఎక్కువ వార్షిక ఆదాయం కలిగిన పంచాయతీలను స్పెషల్‌ గ్రేడ్‌ విభాగంలో చేర్చనున్నారు. అలాగే 5 వేలకు పైగా జనాభా కలిగిన గిరిజన ప్రాంతం కూడా స్పెషల్‌ గ్రేడ్‌ కిందికే రానుంది. 3 వేల నుంచి10 వేల లోపు జనాభా ఉండి, 30 లక్షల నుంచి కోటి వార్షిక ఆదాయం ఉండే మండల కేంద్రంలోని పంచాయతీని ప్రథమ గ్రేడ్‌గా పరిగణించనున్నారు. 2 వేల 500 నుంచి 5 వేల జనాభా ఉండే మండల కేంద్ర గిరిజన పంచాయతీనీఈ కేటగిరీలోకే చేర్చనున్నారు. 2 నుంచి 3 వేలలోపు జనాభా ఉండే పంచాయతీని, 15 వందల నుంచి 2 వేల 500 లోపు జనాభా ఉండే గిరిజన పంచాయతీని ద్వితీయ గ్రేడ్‌గా పరిగణించనున్నారు.

ఇక 2 వేల లోపు జనాభా కలిగిన పంచాయతీలు, 15 వందల లోపు జనాభా కలిగిన గిరిజన పంచాయతీలను తృతీయ గ్రేడ్‌ కేటగిరీలోకి చేర్చనున్నారు.స్పెషల్‌, గ్రేడ్‌-1 పంచాయతీలను పట్టణ తరహా సేవలందించే రూర్బన్ వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దనున్నారు. వీటిలో పురపాలక తరహాలో పరిపాలన, గ్రామీణ ప్రణాళిక, ప్రజారోగ్యం, వీధి దీపాలు, తాగునీటి సరఫరా, ఇంజినీరింగ్ విభాగాలు ఏర్పాటు చేస్తారు. పురపాలక తరహాలోనే ఇళ్లు, భవనాల నిర్మాణానికి అనుమతులు, అక్రమ నిర్మాణాల నియంత్రణకు పంచాయతీల్లో కంట్రీ ప్లానింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ఆధ్వర్యంలో గ్రామీణ ప్రణాళిక విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.


గ్రేడ్‌-1 పంచాయతీల్లో పనిచేస్తున్న 359 మంది కార్యదర్శుల వేతనశ్రేణి పెంపుతోపాటు డిప్యూటీ మండల పరిషత్‌ అభివృద్ధి అధికారి క్యాడర్‌లో పదోన్నతి కల్పించనున్నారు. వీరిని రూర్బన్‌ పంచాయతీల్లో నియమిస్తారు. వీరితో పాటు 359 మంది జూనియర్ అసిస్టెంట్ కమ్‌ బిల్ కలెక్టర్ల శ్రేణిని పెంచి సీనియర్ అసిస్టెంట్లుగా పదోన్నతులు కల్పించనున్నారు. మినిస్టీరియల్, క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది పోస్టుల మధ్య పరస్పర ఉద్యోగోన్నతులకు అవకాశం కల్పించనున్నారు.

క్లస్టర్‌ వ్యవస్థ రద్దు - ప్రతి గ్రామ పంచాయతీకి స్వతంత్ర పరిపాలన

'సీ ప్రొటెక్షన్‌ వాల్‌' నిర్మిస్తాం - 100 రోజుల్లో రోడ్‌ మ్యాప్‌: పవన్‌ కల్యాణ్

For All Latest Updates

TAGGED:

PAWAN KALYAN ABOUT PANCHAYATDEPUTY CHIEF MINISTER PAWAN KALYANPANCHAYAT DEVELOPMENTపంచాయతీల్లో పట్టణ తరహా సేవలుURBAN STYLE SERVICES FOR PANCHAYAT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇప్పుడు తెలుగులోనూ గూగుల్ "AI Mode"- యూజర్లకు ఇక పండగే!

ఒలిపింక్ మెడల్ విన్నర్​పై సస్పెన్షన్ వేటు- ఎందుకంటే?

సిజేరియన్ తర్వాత ఆందోళన అవసరం లేదు! - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

నోబెల్ వెనుకున్న చరిత్ర ఏమిటి? ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్‌కు అంత సంపద ఎక్కడిది? విజేతలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.