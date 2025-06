ETV Bharat / state

అమ్మానాన్నలు వద్దు ఆస్తులే ముద్దు - అవసరమైతే చంపేస్తాం! - MONEY IMPORTANT THAN PARENTS

Published : June 4, 2025 at 8:15 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Children Take Property after Ignore Their Parents: పిల్లలు పుట్టినప్పుడు ఆ తల్లిదండ్రులు ఎంతో సంబరపడ్డారు. వారు ప్రయోజకులు కావాలని కష్టపడ్డారు. వారికి ఏ ఆపదా రాకూడదని ఎన్నో దేవుళ్లను మొక్కారు. పిల్లల ఎదుగుదలకు జీవితాలనే పణంగా పెట్టారు. తమకు వృద్ధాప్యంలో అండగా ఉంటారని, తమ ఆలనాపాలన చూసుకుంటారని ఆశించారు. వయస్సు పైబడ్డాక నాలుగు మెతుకులు పెట్టి ప్రేమగా చూసుకుంటారనుకుంటే భూమి కోసం పిల్లలు తండ్రిని హత్య చేయగా మరొకరు ఆస్తిని చేజిక్కించుకుని ఇంటి నుంచి గెంటేసి అవసానదశలో తండ్రిని రోడ్డుపాలు చేశాడు.

పొలం రాయించుకుని ఇంటినుంచి గెంటేసి: కర్నూలు జిల్లా సి.బెళగల్‌ మండలం, కంబదహల్‌ గ్రామానికి చెందిన ఓ తండ్రి ఆయన మాటల్లోనే తన బాధను వ్యక్తపరిచారు. 'నాపేరు కాప వీరారెడ్డి (47). నాతల్లి పేరు కాప లక్ష్మీదేవమ్మ (79). నా కొడుకు ప్రతాప్‌రెడ్డి 5 ఎకరాల పొలాన్ని రాయించుకొని ఇంటి నుంచి గెంటేశాడు. 8 సంవత్సరాలుగా పోలీసుస్టేషన్ల చుట్టూ తిరిగినా నాకు న్యాయం జరగలేదు. ప్రస్తుతం బెళగల్‌లో నా తల్లితో పాటు అద్దె ఇంటిలో ఉంటూ చిన్నపాటి పనులు చేసుకుంటూ నెలకు రూ.4,000 సంపాదిస్తున్నాను.

నాతోపాటు అమ్మకు వచ్చే పింఛనుతో జీవనం సాగిస్తున్నాము. నాకు, నా తల్లికి ఆరోగ్యం బాగాలేదు. మేము తిండికోసం రోజూ ఇబ్బందులు పడుతున్నాము. గతంలో ఆస్తి తగాదాల విషయంలో నా భార్య ఆత్మహత్య చేసుకొని మరణించింది. నా కుమారుడి నుంచి 2 ఎకరాల పొలాన్ని ఇప్పించాలని అలాగే నా జీవనానికి ఆటంకం లేకుండా నా కుమారుడి నుంచి రక్షణ కల్పించండి' అని వీరారెడ్డి వేడుకుంటున్నాడు.

8 ఏళ్లుగా అధికారుల చుట్టూ తిరుగుతున్నా న్యాయం జరగడం లేదని వీరారెడ్డి వాపోతున్నారు. ఆస్తులు ఉండి కూడా తాను ఆర్థిక ఇబ్బందులతో గడపాల్సి వస్తోందని వాపోతున్నారు. తన కొడుకు చేసిన పనివల్ల తన తల్లికి సరైన వైద్యం చేయించలేకపోతున్నానని అధికారులు న్యాయం చేయాలని వీరారెడ్డి కన్నీటిపర్యంతమయ్యారు.