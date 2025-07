ETV Bharat / state

కుక్క కళ్లల్లోకి అసలు చూడొద్దు - పరిగెడితే ప్రమాదమే తస్మాత్ జాగ్రత్త ! - DOG BITE RABIES VIRUS PRECAUTIONS

Information And Precautions To Take For Dog Bite ( EENADU )