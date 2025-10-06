ETV Bharat / state

“సౌకర్యాల పరిశీలనకే వచ్చా” - పసికందు మృతి కేసులో పెరుగుతున్న ప్రశ్నలు

ఐసీడీఎస్‌ శిశుగృహలో ఆకలితో పసికందు మృతిపై రాష్ట్ర డైరెక్టర్ వేణుగోపాల్‌రెడ్డి విచారణ - ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో శిశుగృహలో విచారణకు వచ్చిన డైరెక్టర్

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 3:27 PM IST

3 Min Read
Inquiry on Infant Death in Anantapur Child Care: అనంతపురంలోని శిశు గృహంలో పసికందు మృతిపై ఐసీడీఎస్ రాష్ట్ర సంచాలకులు వేణుగోపాల్ రెడ్డి విచారణ పూర్తి అయింది. విచారణ అనంతరం తాను సౌకర్యాల పరిశీలనకు మాత్రమే వచ్చానని, జరిగిన ఘటనపై కలెక్టరే విచారణ జరిపించారని డైరెక్టర్ చెప్పటం తీవ్రతను నీరు గార్చేలా ఉంది. ఈ నెల రెండవ తారీఖున శిశు గృహంలో మగ శిశువు ఆకలితో మృత్యువాత పడ్డాడు. ఇద్దరు ఆయాలు గొడవపడి బాబుకు పాలు పట్టకపోవడంతో తెల్లవారుజామున రెండు గంటల సమయంలో శిశువు మృతి చెందాడు. దీనిపై ఈనాడు, ఈటీవీ, ఈటీవీ భారత్​లో కథనాలు రావడంతో ప్రభుత్వం స్పందించింది.

మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ రాష్ట్ర డైరెక్టర్ వేణుగోపాల్ రెడ్డిని విచారణకు పంపించింది. డైరెక్టర్ వేణుగోపాల్ రెడ్డి శిశు గృహంలో మేనేజర్ దీప్తితోపాటు సిబ్బందిని దాదాపు మూడు గంటల సేపు విచారించారు. తూతూ మంత్రంగా విచారణ సాగినట్లుగా కనిపిస్తోంది. ఈ విచారణ అనేక అనుమానాలకు తావునిస్తోంది. నిందితులను గాని, ఈ పరిస్థితులకు దారి తీసిన శిశు గృహ మేనేజర్​పై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారనేది తెలియాల్సి ఉంది. డైరెక్టర్ విచారణ అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ విచారణ పూర్తి అయిందని, తాను ఇక్కడ సౌకర్యాలను మాత్రమే చూడటానికి వచ్చానని చెప్పారు. కలెక్టర్ విచారణ జరిపించారని, ఆ నివేదిక ప్రకారమే చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.

అనంతపురంలోని శిశు గృహంలో పసికందు మృతిని ప్రభుత్వం తీవ్రంగా తీసుకుంది. ఆదివారం జిల్లా కలెక్టర్ ఆనంద్ ఆదేశాలతో త్రిసభ్య కమిటీ విచారణ నిర్వహించింది. ఈ కమిటీ రాత్రికి నివేదికను జిల్లా కలెక్టర్​కి సమర్పించారు. ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో ఇవాళ ఐసీడీఎస్ రాష్ట్ర సంచాలకులు వేణుగోపాల్ రెడ్డి అనంతపురంకి వచ్చారు. ఐసీడీఎస్ శిశు గృహానికి సంబంధించిన అధికారులతో పాటు శిశు గృహ సిబ్బందితో విచారణ నిర్వహించారు.

ఇదీ జరిగింది: అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గంలో ఓ మహిళ మగ శిశువుకు జన్మనిచ్చింది. తాను పోషించలేనని ఐసీడీఎస్ అధికారులకు ఆగస్టు 30వ తేదీన అప్పగించింది. ఐసీడీఎస్ అధికారులకు పసికందున తల్లి అప్పగించిన సమయంలో ఆరోగ్యంగా ఉందని నిర్ధారించి, శిశు గృహానికి పంపించారు. అయితే శిశు గృహంలో 32 రోజుల పసికందు మృత్యువాత పడిన తీరు రాష్ట్రంలో సంచలనంగా మారింది. ఆయాలు ఇద్దరూ గొడవపడి పసికందుకు పాలు పట్టకపోవడం వల్లనే మగ శిశువు ఆకలితో మృత్యువాత పడిందని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

దీనిపై శిశువును శిశు గృహానికి తీసుకువచ్చినప్పుడు ఆరోగ్య పరిస్థితి ఎలా ఉంది, బరువు ఎంత అనే వివరాలను ఇప్పటికే ఉన్నతాధికారులు విచారణలో తెలుసుకున్నారు. అదే విధంగా శిశువు మృతి చెందినప్పుడు సమాచారం ఇవ్వకుండా చేశారని, ఉన్నతాధికారులను సమాచారం ఇవ్వకుండనే పూడ్చి పెట్టారని విమర్శలు వచ్చాయి.

"ఆగస్టు 30వ తేదీన ఒక బాబుని శిశుగృహలో చేర్చడం జరిగింది. ఆ బాబుకి అక్టోబర్​ 3వ తేదీన ఉదయం ఆరోగ్యం బాగాలేక పోవడంతో ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే అప్పటికే బాబు చనిపోయాడు. దీనికి కారణాలు ఏంటి అనేది ఇప్పటికే కలెక్టర్​ విచారణ చేస్తున్నారు. వాళ్లు రిపోర్టు ఇస్తారు. నేను ఇప్పుడు శిశుగృహలో సౌకర్యాలు ఉన్నాయా? లేవా?, స్టాఫ్ ఉన్నారా? లేదా? అని చూసేందుకు వచ్చాను. అదే విధంగా ఇక్కడ ఏమైనా బాధ్యతారాహిత్యం ఉందా అని పరిశీలించడానికి వచ్చాను. ఏదైనా సరే మెడికల్​ అండ్ హెల్త్​ సైడ్​ నుంచి రిపోర్టు వస్తేనే బాబు ఎందుకు చనిపోయారు అనేది తెలుస్తుంది". - వేణుగోపాల్‌రెడ్డి, ఐసీడీఎస్ రాష్ట్ర డైరెక్టర్

