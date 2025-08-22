Telangana Electricity Regulatory Commission on Open Access Current For Industries : మెగావాట్ స్థాపిత ఉత్పత్తి సామర్థ్యంతో ఇండస్ట్రీస్ రూఫ్టాప్ సోలార్ విద్యుత్ పెట్టుకుంటే ఓపెన్ యాక్సెస్లో అదనంగా కరెంటును కొనుగోలుకు అవకాశం ఉండదని ఈఆర్సీ (విద్యుత్ నియంత్రణ మండలి) ప్రతిపాదించిన కొత్త నిబంధనల ముసాయిదా స్పష్టం చేస్తోంది. రూఫ్టాప్ సోలార్ విద్యుత్ కోసం నెట్ మీటర్ లేదా గ్రాస్, గ్రూప్ మీటర్ తీసుకున్నవారికి ఓపెన్ యాక్సెస్లో కరెంటు కొనడం ఇక కుదరదు.
- ప్రతినెలా వేల యూనిట్ల కరెంటు వినియోగించే పరిశ్రమలు ఛార్జీల భారం తగ్గించుకునేందుకు ఇటీవలి కాలంలో సోలార్ విద్యుత్ వైపు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నాయి.
- 1 మెగావాట్ స్థాపిత ఉత్పత్తి సామర్థ్యంతో రూఫ్టాప్ సోలార్ విద్యుత్ పెట్టుకున్నా ఓపెన్ యాక్సెస్ (బహిరంగ మార్కెట్)లో అదనంగా కరెంటును బయటి నుంచి కొనుగోలు చేసుకునేందుకు ఇప్పటి వరకు అవకాశం ఉంది.
- ఇప్పుడు 500 కిలోవాట్లకు మించిన స్థాపిత ఉత్పత్తి సామర్థ్యంతో సౌర విద్యుత్ ప్లాంటు ఏర్పాటు చేసుకునే వారెవరైనా దాన్ని తెలంగాణ విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ(డిస్కం)కే విక్రయించాల్సి ఉంటుంది.
- సొంత అవసరాలకు వాడుకునే సాధారణ కరెంటుకు డిస్కం నిర్ణయించిన సాధారణ ఛార్జీలను ఎప్పటి లాగానే చెల్లించాలి.
- డిస్కంలు కొనుగోలు చేసే సోలార్ కరెంటు ధర యూనిట్కు రూ.3 నుంచి రూ.4 లోపే ఉంటోంది. ఆ ధరకు రూఫ్టాప్ సోలార్ విద్యుత్ను డిస్కంలకు విక్రయించాల్సిందే. ఈ ప్రతిపాదనలపై ప్రజల నుంచి ఈఆర్సీ అభిప్రాయాలను కోరుతున్నట్లు తెలిపింది.
- దీనివల్ల 500 కిలోవాట్లకు మించి సౌర విద్యుత్ ప్యానెల్స్ ఏర్పాటు చేసుకునే పరిశ్రమలకు నష్టం కలుగుతుందని తెలంగాణ సోలార్ ఎనర్జీ అసోసియేషన్ తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి తెలిపింది. హరిత(గ్రీన్) ఇంధన ఉత్పత్తిని ప్రోత్సహించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నూతన క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ ఎనర్జీ విధానాన్ని తీసుకువచ్చినందున ఓపెన్ యాక్సెస్లోనూ కొనుగోలుకు అవకాశమివ్వాలని అసోసియేషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బుర్రా అశోక్ కుమార్ గౌడ్ ఈఆర్సీని కోరారు.
సోలార్ పవర్ : తెలంగాణలో క్షేత్ర స్థాయి అంటే గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయం మొదలుకొని సచివాలయం వరకు అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాల భవనాలపైనా సోలార్ పవర్ ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేయాలని కొద్ది రోజుల క్రితమే అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లను విద్యుత్ శాఖ మంత్రి భట్టి విక్రమార్క మల్లు ఆదేశించారు. రాష్ట్రంలో సోలార్ విద్యుత్ను పెద్దఎత్తున ఉత్పత్తి చేయాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకుందని గతంలోనే తెలిపారు. ప్రభుత్వ భవనాలపై సోలార్ ప్లాంట్ల ఏర్పాటు, గిరిజనుల(ట్రైబ్స్) భూముల్లో ఇందిరా సౌరగిరి జల వికాసం పథకం అమలుపై పలు విషయాలను ఉన్నతాధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
అన్ని ప్రభుత్వ భవనాలపై సోలార్ ప్యానెల్స్ : జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయాలు అన్నీ ఒకే నమూనాలో నిర్మించినందున వాటిపై సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు అవసరమైన డిజైన్లు హైదరాబాద్ నుంచి పంపిస్తామని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. కలెక్టర్లు ప్రభుత్వానికి పంపాల్సిన వివరాలకు సంబంధించి ఒక ప్రశ్నావళిని పంపిస్తున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు. అందులో అన్ని వివరాలు నమోదుచేసి వారంలోగా ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్కు పంపించాలని సూచించారు. నీటిపారుదల, రోడ్లు-భవనాల శాఖల పరిధిలో ఖాళీగా ఉన్న ప్రభుత్వ స్థలాల వివరాలు త్వరతగతిన తెలపాలని అన్నారు.
తెలంగాణవాసులకు గొప్ప శుభవార్త - విద్యుత్ ఛార్జీల పెంపు లేదు
నష్టాల్లో రాష్ట్ర విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలు.. కొనుగోలుకు రూ.16 వేల కోట్లు