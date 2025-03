ETV Bharat / state

వినూత్న ఆవిష్కరణలతో ఏపీ వైపు పరిశ్రమలు - అందరి దృష్టి కుప్పం క్లస్టర్​ పైనే - SETTING UP UNITS IN KUPPAM

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Industrialists Interested in Setting up Units in Kuppam: నూతన పారిశ్రామిక పాలసీలో భాగంగా రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు, తయారీ పరిశ్రమలు ఏర్పాటుకు దేశంలో ఎక్కడా లేని రీతిలో కూటమి ప్రభుత్వం పెద్దఎత్తున ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తుండటంతో పారిశ్రామిక వేత్తలు ఏపీ వైపు దృష్టి సారించారు.

ఇంటర్నెట్ ఆధారంగా పనిచేసే ఎలక్ట్రిసిటీ మీటర్లు ఆటోమేటిక్ వంట తయారు చేసే పరికరాలు ఆవు పేడతో ఇటుకలు, రంగుల తయారీ ఇలాంటి వినూత్న తయారీ పరికారాల తయారీకి ఏపీ కేంద్రం కానుంది. రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలు పెట్టి తయారు చేసేందుకు పలు సంస్థలు దృష్టి పెడుతున్నాయి. కుప్పంలోని పారిశ్రామిక క్లస్టర్​లో యూనిట్లు ఏర్పాటు చేసేందుకు పారిశ్రామిక వేత్తలు ఎక్కువగా ఆసక్తి కనపరుస్తున్నారు. ప్రభుత్వం సైతం వీటిని ఏర్పాటు చేసేందుకు అవకాశాలిస్తామని హామీ ఇవ్వడంతో అనుమతి సహా ప్రోత్సాహక ఆదేశాల కోసం పారిశ్రామిక వర్గాలు ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తున్నాయి.

సస్టేక్ ఇన్నోవేషన్స్: ఇంటికి వెలుగులు, పంటకు మోటర్ల ద్వారా నీరందించి పచ్చదనాన్ని ప్రసాదించడంలో విద్యుత్ సహా స్మార్ట్ ఎలక్ట్రిక్ మీటర్ల పాత్ర కీలకమైంది. ఎంత రీడింగ్ నమోదైందో, ఎంత బిల్లు అయిందో సెల్​ఫోన్ లోని క్లిక్​తో తెసుకోవచ్చు. నిర్ణీత యూనిట్లు దాటకుండా ముందుగానే అలర్ట్ ఇచ్చే యంత్రాలతో కూడిన స్మార్ట్ మీటర్లూ తయారయ్యాయి. రైతులకు మేలు కల్గించే విద్యుత్ మీటర్లూ రాష్ట్రానికీ త్వరలో రాబోతున్నాయి. హైదరాబాద్ సహా ఇతర రాష్ట్రాల్లో తయారైన ఈ తరహా మీటర్లు తయారు చేసే సంస్థలు తమ ఉత్పత్తి యూనిట్​ను రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేసేందుకు ముందుకు వచ్చాయి. వివిధ రకాల సరికొత్త, వినూత్న విద్యుత్ తయారు చేసే సస్టేక్ ఇన్నోవేషన్స్ అనే ఓ సంస్థ రాష్ట్రంలో కుప్పంలో ఏర్పాటు చేయనున్న పారిశ్రామిక క్లస్టర్​లో తయారీ కేంద్రం ఏర్పాటుకు ముందుకు వచ్చింది.

ఇప్పటి వరకు వంటను సొంతంగా తయారు చేసుకోవాల్సిందే తప్ప ఆటోమేటిక్ గా తయారు చేసే యంత్రాలు మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి రాలేదు. పలు రకాల వంటకాలను ఆటోమేటిక్​గా తయారు చేసే రోబోట్ యంత్రాన్నీ మెమూ అనే ఓ సంస్థ తయారు చేస్తోంది. పరిశ్రమ ఏర్పాటునకు భూమిమి కేటాయించి తగిన ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తే కుప్పం లేదా మచిలీపట్నంలో తయారీ పరిశ్రమ నెలకొల్పేందుకు అలీప్ సంస్థ ముందుకు వచ్చింది.

ఈ ఉగాది నుంచే పీ4 విధానం- అమరావతిలో 58 అడుగుల పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహం: సీఎం చంద్రబాబు

ప్రస్తుతం మార్కెట్లో మట్టి, సిమెంట్, ప్లైయాష్​తో తయారైన ఇటుకలే నిర్మాణాలకు వాడుతున్నారు. వీటి తయారీ ప్రక్రియలో వెలువడే వ్యర్థాల వల్ల పర్యావరణానికి హాని జరుగుతోంది. వీటి నివారణకు పర్యావరణ హితమైన ఇటుకలను జెబు గ్రీన్ ఇన్నోవేషన్స్ అనే సంస్థ హైదరాబాద్​లో తయారు చేస్తోంది. తక్కువ ఖర్చుతో తయారు చేయడం సహా కాంక్రీట్ ఇటుక కంటే ఎక్కువ పటిష్టంగా ఉండేలా వీటిని అధునాతన విధానాల్లో తయారు చేస్తున్నారు. ఇంటి వేడిని తగ్గించడం సహా మానవులకు ఉపయుక్తమయ్యేలా ఇటుకలను తయారు చేసే ఈ సంస్థ కుప్పంలో తమ తయారీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు ముందుకు వచ్చింది.