ETV Bharat / state

ఈ సారి దసరాకు ఇంద్రకీలాద్రిపై 'దుర్గమ్మ సేన' - భక్తులకు సేవలందించేందుకు సైన్యం సిద్ధం

దేవాదాయ శాఖ నుంచి ప్రధాన ఆలయాల నుంచి డిప్యుటేషన్‌పై 200 మంది ఉద్యోగులు - దేవస్థానం పత్రికా ప్రకటన ద్వారా 500 మంది ఎంపిక

Dasara Navaratri Utsavalu 2025
Dasara Navaratri Utsavalu 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 10:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Dasara Navaratri Utsavalu 2025: ఇంద్రకీలాద్రిపై ఈ నెల 22 నుంచి అక్టోబరు 2 వరకు నిర్వహించే దసరా ఉత్సవాలతో పాటు విజయవాడ ఉత్సవ్‌ నిర్వహిస్తున్నందున, వివిధ సేవలు అందించడానికి అధికారులు సైన్యాన్ని సిద్ధం చేశారు. ఈ సారి అమ్మవారికి అదనంగా మరో రెండు అలంకారాలు చేస్తున్నారు. గత సంవత్సరం దాదాపుగా 13.46 లక్షల మంది జగన్మాతను దర్శించుకున్నారు. ఈ సంవత్సరం ఆ సంఖ్య 18 నుంచి 20 లక్షలకు చేరుతుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఆ మేరకు సేవలు అందించేందుకు సంబంధిత శాఖల నుంచి డిప్యుటేషన్‌ అధికారులు, సిబ్బంది, వాలంటీర్లను సిద్ధం చేశారు.

వివిధ శాఖల నుంచి: దేవాదాయ శాఖ నుంచి ప్రధాన ఆలయాల నుంచి డిప్యుటేషన్‌పై 200 మంది ఉద్యోగులు రానున్నారు. దేవస్థానంలో 500 మంది ఉన్నారు. భక్తులకు సేవలు అందించేందుకు ఎన్‌ఎస్‌ఎస్, ఎన్‌సీసీ విద్యార్థులతో పాటు ఆన్‌లైన్​లో నమోదు చేసుకున్న 500 మంది వాలంటీర్లకు వివిధ ప్రాంతాల్లో విధులు కేటాయించారు. క్యూలైన్లలో భక్తులకు తాగునీరు, పాలు, బిస్కెట్ల పంపిణీ బాధ్యతలు కొంతమందికి అప్పగించారు. వాలంటీర్లను అధికారులు నిత్యం పర్యవేక్షిస్తారు. తలనీలాల వద్ద దేవస్థానం సిబ్బంది 100 మంది ఉన్నారు. డిప్యుటేషన్‌పై మరో 100 మంది వస్తారు. అలాగే ఇంకో 500 మందిని దేవస్థానం పత్రికా ప్రకటన ద్వారా ఎంపిక చేసింది. వారందరూ మూడు షిఫ్టుల్లో తాత్కాలిక కేశఖండన శాల, ఘాట్‌ల వద్ద విధులు నిర్వర్తించనున్నారు.

ప్రసాదాల తయారీ, అమ్మకాలు, అన్న ప్రసాద వితరణ, క్యూలైన్ల నిర్వహణ, దర్శనం టిక్కెట్ల అమ్మకాలు, రిసెప్షన్‌ విధులు, పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ బాధ్యతలను దేవస్థానం ఉద్యోగులతో పాటు డిప్యుటేషన్‌పై వచ్చిన సిబ్బందికి కేటాయిస్తారు. వారికి నగరపాలక సంస్థ నుంచి 1500 మంది పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది సహకరిస్తారు. గతంలో 4 వేల మంది పోలీసులు విధులు నిర్వర్తించారు. దసరా వేడుకలతో పాటు ఉత్సవ్‌ కూడా ఉన్నందున సిబ్బందిని 5 వేలకు పెంచారు.

Dasara Navaratri Utsavalu
భక్తుల సేవకు దుర్గమ్మసేన (EENADU)

'బీ దసరా 2025' యాప్​లోనే మొత్తం - టెక్నాలజీతో భక్తులకు సౌకర్యాలు అన్నీ!

Dasara Navaratri Utsavalu 2025: అదే విధంగా ఇంద్రకీలాద్రిపై నిర్వహించనున్న దసరా ఉత్సవాలకు ఈ సారి సాంకేతికత పరవళ్లు తొక్కనుంది. ఏఐ కెమెరాలు, డ్రోన్​లు, చిన్న పిల్లల చేతికి రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్​ బ్యాండ్​లు మొదలైనవి టెక్నాలజీని సౌకర్యాలను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. అలాగే ఉత్సవాల సమాచారం, సేవలు గురించి బీ దసరా 2025 అనే పేరుతో మొబైల్ యాప్, చాట్​బాట్​ను అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చారు. భక్తులకు కావాల్సిన సమాచారం అంతా అందులోనే ఉంచారు. దర్శన సమయాలు, టిక్కెట్ల కొనుగోళ్లు, వీఐపీ దర్శనాలు, పూాజల షెడ్యూల్ సంబంధించిన వివరాలు ఈ యాప్​లో ఉన్నాయి. ప్రసాదాల కౌంటర్లు, అన్నప్రసాదం హాళ్ల వివరాలు, రియల్ టైమ్​ క్యూలైన్​ అప్​డేట్స్ గురించి సులువుగా తెలుసుకోవచ్చు. దేవస్థానం బస్సులు, వాటిని లైవ్​ ట్రాకింగ్ చేసుకొనే సౌకర్యం, అక్కడికి ఎలా చేరుకోవాలో ఈ యాప్​ దిశానిర్దేశం చేస్తుంది.

మరో పది రోజుల్లో శరన్నవరాత్రులు - ఇంద్రకీలాద్రిపై శరవేగంగా ఏర్పాట్లు

For All Latest Updates

TAGGED:

DASARA IN INDRAKEELADRIDASARA 2025 APP FOR TEMPLEDASARA FESTIVAL AT INDRAKEELADRIINDRAKEELADRI TEMPLE IN VIJAYAWADADASARA NAVARATRI UTSAVALU 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పరస్పర విశ్వాసం పెంచుకోవడంపై భారత్-చైనా ఫోకస్- LAC వెంబడి సంయుక్తంగా సైనిక పెట్రోలింగ్!

షుగర్​ లెవల్స్​ కంట్రోల్లో ఉండాలా? - ఆహారంలో వీటిని చేర్చుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

వ్యవసాయంలో రిటైర్ ఉద్యోగి లాభాల బాట- మోడ్రన్ ఫార్మింగ్​లో వరి సాగు

ఎండిన పూలను పడేస్తున్నారా? - ఇలా వాడితే ఎన్నో ప్రయోజనాలు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.