ఇంద్రకీలాద్రిలో దసరా రద్దీ రికార్డు - తొమ్మిది రోజుల్లోనే 11 లక్షల భక్తులు

18 లక్షల దాకా భక్తుల సంఖ్య చేరుతుందని అధికారుల అంచనా - సత్ఫలితాలు ఇచ్చిన ఉన్నతాధికారులు, పోలీసుల చర్యలు

Indrakeeladri Dasara 2025
Indrakeeladri Dasara 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 10:44 AM IST

Indrakeeladri Dasara 2025 Record: విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రి కనకదుర్గ అమ్మవారి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు రోజురోజుకీ భక్తజన సందోహంతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. ఈసారి రికార్డు స్థాయిలో భక్తులు తరలి వస్తున్నారు. గత ఏడాది మొత్తం పది రోజుల దసరా ఉత్సవాల్లో 8.94 లక్షల మంది దర్శించుకోగా, ఆ తర్వాత రెండు రోజుల భవానీ దర్శనాలతో కలిపి 12 లక్షల వరకు చేరింది. కానీ ఈసారి ఉత్సవాలు ఇంకా పూర్తికాలేదు గానీ తొమ్మిది రోజుల్లోనే 11 లక్షలు దాటింది.

సెప్టెంబరు 30వ తేదీన 1.30 లక్షల మంది దర్శించుకున్నారు. ముందురోజు మూలానక్షత్రం సందర్భంగా 1.95 లక్షల మంది భక్తులు ఇంద్రకీలాద్రికి తరలివచ్చారు. ఈ ఉత్సవాల ముగిసే నాటికి కనీసం 14 లక్షలు దాటతాయని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత జరిగే రాజరాజేశ్వరి అలంకార భవానీ దర్శనానికి మరో 3-4 లక్షల మంది భక్తులు వచ్చే అవకాశం ఉందని లెక్కగట్టారు. దాంతో ఈసారి 18 లక్షల మందికి చేరనుందని స్పష్టమవుతోంది.

ఆధునిక సాంకేతికతతో రద్దీ నియంత్రణ: భక్తుల పెరిగిన రద్దీని ఎదుర్కోవడానికి అధికారులు ఈసారి ఆధునిక సాంకేతికతను వినియోగిస్తున్నారు. క్యూలైన్లలో గాలి, వెలుతురు తగిలేలా విశాలమైన ప్రదేశాలను సిద్ధం చేశారు. ఫేస్ రికగ్నైజేషన్, ఏఐ ఆధారిత కెమెరాలతో భక్తుల రద్దీని పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఎవరు క్యూలైన్‌లోకి ప్రవేశించి ఎంత సమయంలో బయటకు వస్తున్నారో గుర్తించి, దర్శనాల వేగాన్ని అనుసరించి క్యూలైన్ల కదలికను సర్దుబాటు చేస్తున్నారు.

దుర్గాఘాట్ వద్ద సెంట్రల్ కమాండ్ సెంటర్‌ను ఆధునికీకరించి, డ్రోన్లు, లైవ్ ఫుటేజీ, హెడ్‌కౌంట్ కెమెరాలతో పర్యవేక్షణ చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్, విశాఖ, గుంటూరు వైపు నుంచి రైళ్లు, బస్సులు, వాహనాల ద్వారా వచ్చే భక్తుల సంఖ్యను ముందుగానే లెక్కకట్టి, హోల్డింగ్ ఏరియాల్లోకి మళ్లిస్తున్నారు.

Indrakeeladri Rush
మూలానక్షత్రం రోజు హోల్డింగ్‌ ప్రాంతం వద్ద భారీగా వేచిఉన్న భక్తజనం (Eenadu)

సత్ఫలితాలు ఇచ్చిన చర్యలు: ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు వీఐపీ, వీవీఐపీ దర్శనాలను రోజుకు మూడు గంటలకు పరిమితం చేశారు. ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం గంటసేపు మాత్రమే వీఐపీ దర్శనాలు జరుగుతుండటంతో సాధారణ భక్తులకు ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా దర్శనాలు కొనసాగుతున్నాయి. దసరా, విజయవాడ ఉత్సవ్ విధుల్లో సుమారు 5 వేల మంది పోలీసులు భద్రతా బందోబస్తులో ఉన్నారు. మూలానక్షత్రం రోజున ఇతర జిల్లాల నుంచి కూడా అదనపు సిబ్బందిని రప్పించారు.

డిజిటల్ సౌకర్యాలు: భక్తుల సౌకర్యార్థం “దసరా 2025 యాప్”లో 28 రకాల సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. పార్కింగ్ ఏరియాలు, అన్నదానం, ప్రసాదం, దర్శనాలు వంటి వివరాలు అందులో పొందుపరిచారు. ఆలయ ప్రాంగణంలో క్యూఆర్ కోడ్ బోర్డులు ఏర్పాటు చేసి, వాటి ద్వారా భక్తులు ఫిర్యాదులు నమోదు చేసే అవకాశం కల్పించారు. ఈ ఫిర్యాదులు తక్షణమే పర్యవేక్షణలోకి వచ్చి పరిష్కారం చూపే విధానం విజయవంతమైంది.

భక్తుల రద్దీ గణాంకాలు: భక్తుల రద్దీ ఈసారి మొదటి నుంచే గణనీయంగా పెరిగింది. గతంలో మొదటి ఐదు రోజుల్లో లక్ష మందిని దాటడం అరుదు. కానీ ఈసారి మూడో రోజు నుంచే లక్ష మందికి పైగా దర్శించుకోవడం ప్రారంభమైంది.

  • సెప్టెంబరు 22 – 84,417 మంది
  • సెప్టెంబరు 23 – 90,190 మంది
  • సెప్టెంబరు 24 – 1,00,110 మంది
  • సెప్టెంబరు 25 – 1,30,846 మంది
  • సెప్టెంబరు 26 – 1,25,486 మంది
  • సెప్టెంబరు 27 – 1,21,690 మంది
  • సెప్టెంబరు 28 – 1,25,046 మంది
  • సెప్టెంబరు 29 – 1,95,357 మంది
  • సెప్టెంబరు 30 – 1,30,000 మంది

ఈ గణాంకాల ప్రకారం రోజురోజుకీ భక్తుల రద్దీ పెరుగుతూనే ఉందని అధికారులు తెలిపారు. ఇంద్రకీలాద్రి దసరా ఉత్సవాలు ఈసారి కొత్త రికార్డులు సృష్టించబోతున్నాయి. ఆధునిక సాంకేతికత, పోలీసులు, అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయడం వల్ల రద్దీ ఉన్నా సజావుగా దర్శనాలు జరుగుతున్నాయి. దసరా ముగిసేసరికే 18 లక్షల భక్తులు దుర్గమ్మను దర్శించుకునే అవకాశం ఉండటంతో, ఈ సంవత్సరం ఇంద్రకీలాద్రి దసరా ఉత్సవాలు చరిత్రలో సువర్ణ అక్షరాలతో నిలిచిపోనున్నాయి.

ఇంద్రకీలాద్రి శరన్నవరాత్రులు ఉత్సవాలు - 11 రోజులు 11 అవతారాల్లో దుర్గమ్మ దర్శనం!

వాహనం ఎక్కడ పార్కింగ్‌ చెయ్యాలో ఈ యాప్ చెప్తుంది​ - ఇంద్రకీలాద్రిపై సాంకేతికత పరవళ్లు

