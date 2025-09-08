అనంతపురంలో ఇండోర్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆగేనా? - స్టాపేజీ పునరుద్ధరణ ఎప్పుడు?
అనంతపురంలో ఆగకుండా వెళ్తున్న ఇండోర్ ఎక్స్ప్రెస్ - ఉత్తర్వులు రాలేదన్న రైల్వే అధికారులు, రిజర్వేషన్ టికెట్ల రద్దుపై ప్రయాణికుల ఆందోళన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 8, 2025 at 4:33 PM IST
Indore Express is Not Stopping At Anantapur: కరోనా సమయంలో అన్ని రైళ్లను రద్దు చేశారు. కానీ కరోనా అనంతరం రైళ్లను పునరుద్ధరించారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని రైళ్లకు స్టాపేజీలను అధికారులను తాత్కాలికంగా రద్దు చేశారు. తర్వాత వాటిని కూడా పునరుద్ధరిస్తామని ప్రకటించారు. ఈ విధంగా రద్దు చేసిన వాటిలో కొన్నింటికి పునరుద్ధరించినప్పటికీ ఇప్పుడు తిరిగి మళ్లీ నాన్స్టాప్గా నడపటానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు.
ఆగని ఇండోర్, హంపీ ఎక్స్ప్రెస్లు: ప్రస్తుతం ఇండోర్ ఎక్స్ప్రెస్ అనంతపురంలో ఆగకుండానే వెళుతుంది. ఇలాగే పునరుద్ధరించిన హంపీ ఎక్స్ప్రెస్ కూడా ఈ నెల 8వ తేదీ నుంచి అనంతపురం నుంచి టికెట్లు రిజర్వేషన్ చేసుకోవడానికి వీలు కావడం లేదు. తమకు ఉత్తర్వులు రాలేదని రైల్వే అధికారులు చెబుతున్నాసరే రిజర్వేషన్లు రద్దు చేయడం అన్యాయమని ప్రయాణికులు గగ్గోలు పెడుతున్నారు.
ముఖ్యంగా యశ్వంతపూర్- ఇండోర్ల మధ్య గత 8 సంవత్సరాలుగా ఎక్స్ప్రెస్ రైలు నడుస్తోంది. ఈ ట్రైన్ను అనంతపురంలో ఆపాలని గతంలో సైతం డిమాండ్ వచ్చింది. అనంతరం దీని డిమాండ్ మేరకు కొన్ని రోజులు ఆపినప్పటికీ ప్రస్తుతం నాన్స్టాప్ రైలుగానే పరుగులు తీస్తోంది. ఇటీవల ఐఐటీ విద్యార్థులు ఇండోర్లో చదువుతున్న నేపథ్యంలో వారి తల్లిదండ్రులు తక్కువ బడ్జెట్తోనే ఇండోర్కు వెళ్లి రావడానికి ఈ రైలు అనుకూలంగా ఉంది.
పరుగులు తీస్తోన్న రైళ్లు: ఈ రైలు నంబరు 19301 ఇండోర్ నుంచి యశ్వంతపూర్కు అనంతపురం మీదుగా మంగళవారం వెళుతుంది. అనంతపురానికి ఉదయం 6.30 గంటలకు చేరుకొని యశ్వంతపూర్కు వెళుతుంది. తిరుగు ప్రయాణంలో 1902 రైలు యశ్వంతపూర్లో మంగళవారం మధ్యాహ్నం 3.45కు బయలుదేరి అనంతపురానికి సాయంత్రం 6.40 గంటలకు చేరుకొని ఇండోర్ వెళుతుంది. రాను పోను రెండు రైళ్లు అనంతపురంలో ఆగకుండా వెళుతున్నాయి. గతంలో పార్లమెంటు సభ్యుల వినతి మేరకు 3 నెలలపాటు అనంతపురంలో స్టాపేజీ ఇచ్చారు. తర్వాత ఆగకుండా పరుగులు తీస్తోంది.
మైసూర్-హుబ్లీ మధ్య నడిచే హంపీ ఎక్స్ప్రెస్లు కరోనా అనంతరం అనంతపురంలో ఆగకుండా పరుగులు పెట్టింది. దీంతో పార్లమెంటు సభ్యులు పలుమార్లు రైల్వేశాఖ దృష్టికి తీసుకెళ్లడంతో అనంతపురంలో స్టాపేపీ ఇచ్చారు. ప్రజా ప్రతినిధుల వినతి మేరకు ఇన్నాళ్లూ ఆగుతూ వచ్చింది. అయితే ఈ నెల 9 నుంచి ఆగకుండా వెళ్లనుందనే సంకేతాలు వినిపిస్తున్నాయి. అనంతపురం నుంచి బళ్లారి వైపు హొసపేట, కొప్పల్ మీదుగా హుబ్లీకి వెళ్లే ఏకైక రైలు ఇదే కావడం గమనార్హం. ఈ రైలు ఆగకుండా వెళితే బళ్లారి మీదుగా పట్టణాలకు వెళ్లడానికి రైలు లేదు. మార్గం ఉన్న రైలు అందుబాటులో లేకుండా పోతుంది.
ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న ప్రయాణికులు: ఈ మార్గంలోని ఆయా పట్టణాలకు వెళ్లాలంటే ధర్మవరం లేక గుంతకల్లుకు వెళ్లి ప్రయాణించాల్సి ఉంది. ఫలితంగా ఎంపీలు పోరాడి ఆపించిన స్టాపేజీ మరోసారి వెనక్కి పోయినట్లే ఉంది. కర్ణాటక నుంచి కొన్ని రకాల సరకులు ఈ రైలు ద్వారా రవాణా అవుతున్నాయి. ప్రధానంగా తమలపాకులు ఈ రైలు ద్వారానే అనంతపురానికి చేరుతున్నాయి. అనంతపురంలో స్టాపేజీని తొలగిస్తే జిల్లా వాసులకు మరోసారి అన్యాయం జరిగినట్లేనని ప్రయాణికులు వాపోతున్నారు.
రైలులో ప్రయాణిస్తున్నారా ? మీ హక్కుల గురించి తెలుసుకోండి!
రోడ్డు, రైలు, ఎయిర్ కార్గో, మారిటైమ్లకు ఏపీనే కేంద్రంగా ఉండాలి: సీఎం చంద్రబాబు