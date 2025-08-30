ETV Bharat / state

Universities in Telangana offering Endowment Gold Medals : రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్న ఓ ఐఏఎస్‌ అధికారిణి తన తండ్రి పేరిట ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో గోల్డ్​ మెడల్​ ఇస్తున్నారు. కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం విశ్రాంత ఆచార్యుడు తన సోదరుడి పేరుతో ఇచ్చేందుకు నల్గొండ మహాత్మాగాంధీ విశ్వవిద్యాలయాన్ని, ప్రముఖ సైంటిస్ట్​, డీఎస్‌టీ కార్యదర్శి సతీమణి తన తండ్రి పేరుమీద బంగారు పతకాలను ఇవ్వాలని నిజామాబాద్​లోని తెలంగాణ వర్సిటీని సంప్రదించారు.

యూనివర్సిటీలను బట్టి రూ.2 నుంచి 5 లక్షల వరకు : జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రుల జ్ఞాపకార్థం యూనివర్సిటీల్లో బంగారు పతకాలు(గోల్డ్‌ మెడల్‌) ఇచ్చేవారి సంఖ్య ఏటా పెరుగుతోంది. వర్సిటీలు సొంత నిధులతో ప్రవేశపెట్టే వాటిని వర్సిటీ గోల్డ్‌ మెడల్‌ అని, డోనర్స్​ తమ తల్లిదండ్రులు లేదా కుటుంబ సభ్యుల పేరిట ఇచ్చే వాటిని ఎండోమెంట్‌ బంగారు పతకాలుగా పిలుస్తారు. వ్యక్తిగతంగా మెడల్​ ప్రవేశపెట్టాలంటే యూనివర్సిటీలను బట్టి రూ.2 నుంచి 5 లక్షల వరకు నగదు డిపాజిట్‌ చేయాలి.

వచ్చే వడ్డీతో పతకాన్ని తయారు చేసి : పాలమూరు వర్సిటీలో 98, తెలంగాణలో 18, మహాత్మాగాంధీ వర్సిటీ (ఎంజీయూ)లో 25 పతకాలున్నాయి. అవన్నీ దాతలిచ్చినవే కావడం గమనార్హం. మరికొన్ని వర్సిటీలు సొంతగా కొన్ని పతకాలు ఇస్తాయి. ఓయూలో రెండు రకాల పతకాలు కలిపి 121, జేఎన్‌టీయూహెచ్‌లో 75 ఉన్నాయి. డిపాజిట్‌ చేస్తే వచ్చే వడ్డీతో పతకాన్ని తయారు చేసి గ్రాడ్యూయేషన్ సెర్మనీ సందర్భంగా అందజేస్తున్నారు.

సర్టిఫికెట్‌పై దాత పేరు : బంగారం ధర పెరిగి వచ్చే వడ్డీ సరిపోకపోతుండటంతో కొన్ని విశ్వవిద్యాలయాలు మరికొంత మొత్తాన్ని డిపాజిట్‌ చేయాలని దాతలకు రాస్తున్నాయి. 2013 - 14 అకడమిక్​ ఏడాదిలో తొలుత రూ.లక్ష, ఆ తర్వాత గత ఏడాది వరకు రూ.2 లక్షలు, ఈ సంవత్సరం నుంచి రూ.3 లక్షలు చేశామని మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీ పరీక్షల కంట్రోలర్‌ ఆచార్య ఉపేందర్‌ తెలిపారు. పతకంపై మెడల్‌ను ప్రవేశపెట్టిన వారి పేరు ఉండదు. కానీ ఇచ్చే సర్టిఫికెట్‌పై మాత్రం దాత పేరు ముద్రించి ఇస్తారు.

మెడల్‌ తయారీకి ఓ విధానముంది : గోల్డ్‌ మెడళ్లను విద్యార్థులకు అందజేయడానికి ముందు ఆయా విశ్వవిద్యాలయాలు తమకు ఎన్ని మెడల్స్​ కావాలో హైదరాబాద్‌లోని మెటల్స్‌ అండ్‌ మినరల్స్‌ ట్రేడింగ్‌ కార్పొరేషన్‌(ఎంఎంటీసీ)కి ముందుగా ఓ లేఖ రాస్తారు. ఆ సంస్థ అధికారులు ఎంత బంగారం(24 క్యారెట్లు) కావాలి? ప్రస్తుత ధర ఎంత ఉంది? ఎంత చెల్లించాలనే విషయాలపై సమాచారం ఇస్తారు. ఆ మొత్తం చెల్లిస్తే ఆ బంగారాన్ని ఖైరతాబాద్‌లోని మింట్‌కు పంపిస్తారు.

బంగారం మింట్​కు చేరుకున్న తరువాత వారు మెడళ్లు తయారు చేస్తారని పాలమూరు యూనివర్సిటీ రిజిస్ట్రార్‌ ఆచార్య పి.రమేశ్‌బాబు చెప్పారు. పాలమూరు వర్సిటీకి మూడేళ్ల క్రితం వరకు 55 మెడల్స్​ ఉండగా ఆ తర్వాత కొత్తగా వచ్చిన 28 మెడల్స్​ కోసం ఇటీవల ఆర్డర్‌ చేశామని, అందుకు 25.20 గ్రాముల బంగారం, 56 గ్రాముల వెండి, 17 గ్రాముల రాగి అవసరమని చెప్పారని ఆయన వివరించారు. అంటే ఒక్కో పతకంలో సుమారు గ్రాము కంటే తక్కువ గోల్డ్​ ఉంటుంది. యూనివర్సిటీలను బట్టి పతకం బరువులో కొంత మార్పు ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

ఫీచర్ న్యూస్‌

