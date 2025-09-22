ETV Bharat / state

యాప్​లో కొత్త ఐచ్ఛికం వచ్చేసింది - ఇక ఇందిరమ్మ ఇళ్ల బిల్లుల జాప్యానికి చెక్‌

బిల్లుల కోసం ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారుల ఎదురుచూపులు - దశల వారీగా రూ.5 లక్షల ఆర్థిక సాయం అందిస్తున్న సర్కారు - బిల్లులు పొందే విషయంలో నిబంధనలను మరింత సరళతరం చేసిన ప్రభుత్వం

INDIRAMMA INDLU APP IN TELANGANA
ఎడపల్లి మండలంలో నిర్మాణంలో ఉన్న ఇల్లు (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 22, 2025 at 7:55 AM IST

Indiramma Indlu App In Telangana : తెలంగాణలో కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు రూ.5 లక్షల ఆర్థిక సాయాన్ని దశల వారీగా విడుదల చేస్తోంది. రాష్ట్రంలోని పలు ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పునాది దశకు సంబంధించిన ఫొటోను ఇందిరమ్మ ఇళ్ల యాప్‌లో నమోదు చేస్తేనే ప్రభుత్వం బిల్లులను జారీ చేస్తోంది. ఈ ఫొటోలు యాప్‌లో సరిగ్గా అప్‌లోడ్‌ కాకపోతుండటంతో పలువురు లబ్ధిదారులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం 3.68 లక్షల ఇళ్లను మంజూరు చేయగా, 3.12 లక్షల ఇళ్లకు అనుమతులిచ్చింది. 1.93 లక్షల ఇళ్లు గ్రౌండింగ్‌ కాగా, 77 వేల ఇళ్లు బేస్​మెంట్ దశలో ఉన్నాయి.

సాంకేతిక సమస్యలు పలుచోట్ల తలెత్తడం : ఒక్కోసారి లబ్ధిదారుల వివరాలు సరిగ్గా రావడం లేదు. స్థానిక ప్రభుత్వ అధికారులకు సమాచారమిస్తే వారికి కూడా అదే పరిస్థితి ఎదురవుతోంది. దీంతో బిల్లుల చెల్లింపులకు లబ్ధిదారులు ఎక్కువ రోజులు ఎదురుచూడాల్సి వస్తోంది. ఇలాంటి సాంకేతిక సమస్యలు పలుచోట్ల తలెత్తడంతో వాటి పరిష్కారానికి గృహ నిర్మాణ శాఖ ప్రధాన కార్యాలయానికి స్థానిక అధికారులు వెళ్లాల్సి వస్తోంది. కొన్ని చోట్ల లబ్ధిదారులు ఒక ప్రదేశం చూపించి మరో ప్రదేశంలో నిర్మాణాలు చేపడుతున్నారని, మరికొన్ని చోట్ల జియో కో-ఆర్డినేట్‌లో సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు.

ఎంత వరకు నిర్మించారో సంబంధిత చిత్రాన్ని గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శులు, మున్సిపల్‌ వార్డు అధికారులు గృహ నిర్మాణ శాఖ ఏఈ (అసిస్టెంట్ ఇంజినీర్​) లాగిన్‌కు పంపుతారు. ఆ తర్వాత వివరాలు పై అధికారులు అంటే డీఈ, పీడీ, చివరకు జిల్లా కలెక్టర్‌కు చేరతాయి. అయితే లబ్ధిదారులు ఎన్నిసార్లు తిరిగినా స్థానిక అధికారులు వివరాల అప్‌లోడ్‌ను ఆలస్యం చేస్తున్నారు. కొందరు అక్రమంగా డబ్బులు కూడా డిమాండ్‌ చేస్తున్నట్లు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో బిల్లుల విషయంలో ఇబ్బందులను తెలుసుకుని నిబంధనలను మరింత సరళతరం చేశారు. ఇందిరమ్మ ఇండ్లు యాప్‌లో కొత్త ఐచ్ఛికాన్ని తాజాగా ప్రవేశపెట్టారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణ దశల వారీగా బిల్లులను ప్రభుత్వం నేరుగా లబ్ధిదారులకు చెల్లిస్తోంది.

ఏం చేయాలంటే? : వీటన్నింటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆలస్యాన్ని, అవినీతిని అడ్డుకునేందుకు ప్రభుత్వం కొత్త నిర్ణయం తీసుకుంది. తమ ఇంటి చిత్రాన్ని లబ్ధిదారులే స్వయంగా యాప్‌లో అప్‌లోడ్‌ చేసే సౌకర్యాన్ని కల్పించింది. ఆ తర్వాత వాటి ఆధారంగా క్షేత్రస్థాయిలో అధికారులు విచారణ చేసి ఓకే చెబుతారు. లబ్ధిదారులు తమ తమ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల యాప్‌ డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవాలి.

యాప్​లో ఇలా చేయాలి : యూజర్‌ లాగిన్‌కు వెళ్లి పేరు, ఫోన్‌ నంబరు, గ్రామం తదితర పూర్తి వివరాలు నమోదు చేయాలి. ఇంటి నిర్మాణం ఏ దశలో ఉందో దాన్ని ఫొటో తీసి యాప్​లో వివరంగా అప్‌లోడ్‌ చేయాలి. ఆ తర్వాత కోరిన వివరాలను పూర్తిచేస్తే ప్రక్రియ పూర్తి అవుతుంది. లబ్ధిదారులు ఇంటి నిర్మాణానికి సంబంధించి వాస్తవ చిత్రాలే అప్‌లోడ్‌ చేయాలి. లేదంటే క్షేత్రస్థాయి అధికారుల పరిశీలనలో విషయం బయటపడుతుందని గృహ నిర్మాణ శాఖ ఉన్నతాధికారులు సూచిస్తున్నారు.

ఏ దశలో ఎంతసాయం ఇస్తున్నారంటే...

బేస్​మెంట్ (పునాది) : 1,00,000
గోడలు : 1,00,000
స్లాబ్ : 2,00,000
తుది పనులయ్యాక : 1,00,000

