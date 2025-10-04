ETV Bharat / state

ఇందిరమ్మ ఇంటి బిల్లు మీ అకౌంట్లో జమ కాలేదా? - ఈ టోల్​ ఫ్రీ నంబర్​కు ఫోన్‌ చేస్తే పరిష్కారం పక్కా!!

ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం లబ్ధిదారులకు ప్రయోజనకరంగా టోల్​ఫ్రీ నంబర్ - సద్వినియోగం చేసుకుంటున్న పలువురు లబ్ధిదారులు - ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగకుండానే పరిష్కారమవుతున్న సమస్యలు

Indiramma Housing scheme Grievance
Indiramma Housing scheme Grievance (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 4, 2025 at 11:55 AM IST

3 Min Read
Indiramma Housing scheme Grievance : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిరుపేదల సొంతింటి కలను నెరవేర్చాలనే సదుద్దేశంతో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణ పథకం ప్రవేశపెట్టింది. ఒక్కో నియోజకవర్గానికి మొదటి విడతలో 3,500 ఇళ్లను కేటాయించి నిర్మాణాలను చేపడుతోంది. నిర్దేశించిన మార్గదర్శకాలకు, ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఇళ్ల నిర్మాణాలు చేసుకున్న వారికి విడతల వారీగా నగదును మంజూరు చేస్తోంది. లబ్ధిదారుల ఎంపికతో పాటు బిల్లుల చెల్లింపు పారదర్శకంగా కొనసాగాలనే ఉద్దేశంతో అందుబాటులోకి వచ్చిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని విరివిగా వినియోగిస్తోంది.

మొదటి సారిగా ఏఐ(కృత్రిమ మేధ)ని సైతం వాడుతున్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాలను పర్యవేక్షించే గ్రామస్థాయి అధికారులతో పాటు పొరుగు సేవల సిబ్బంది లబ్ధిదారుల నుంచి నగదు డిమాండ్‌ చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. బిల్లుల చెల్లింపులో జాప్యం నివారించడంతో పాటు అక్రమాలకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు టోల్‌ఫ్రీ నంబర్‌ ఇప్పటికే అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఉమ్మడి జిల్లాలో పలువురు లబ్ధిదారులు సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు.

ఇసుక బజార్లు ఏర్పాటయ్యాయి :

  • ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం బిల్లుల చెల్లింపులో జరుగుతున్న జాప్యాన్ని తెలుసుకునేందుకు లబ్ధిదారులు ఆఫీసులు, అధికారుల చుట్టూ తిరగాల్సి వచ్చేది. ప్రభుత్వం టోల్‌ఫ్రీ నంబర్‌ ప్రవేశపెట్టడంతో లబ్ధిదారులు నేరుగా తమ సమస్యను విన్నవిస్తున్నారు. అధికార యంత్రాంగం వాటిని పరిష్కరిస్తోంది.
  • క్షేత్రస్థాయిలో నిర్మాణాలను పర్యవేక్షించే పొరుగు సేవల సిబ్బంది లంచాలు అడిగితే ఇళ్ల పథకం లబ్ధిదారులు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. ఇటీవల సంగారెడ్డి జిల్లా నిజాంపేట మండలంలోని ఈదులతండాలో గ్రామకార్యదర్శి ఇంటినిర్మాణం చేసుకుంటున్న తులసీబాయిని రూ.5వేలు లంచం డిమాండ్‌ చేయగా టోల్‌ఫ్రీ నంబర్​ ద్వారా సమాచారం అందించారు. జిల్లా యంత్రాంగం విచారణ చేపట్టి గ్రామ కార్యదర్శిని సస్పెండ్‌ చేశారు.
  • సిద్దిపేట జిల్లాలో సైతం పలువురు ఇళ్ల పథకం లబ్ధిదారులు ఇసుక కొరత కారణంగా నిర్మాణ వ్యయం పెరుగుతున్న తీరుపై ప్రభుత్వానికి సమాచారం చేరవేశారు. శాండ్‌ బజార్‌లను తక్షణమే ఏర్పాటు చేసేందుకు అవసరమైన కార్యాచరణను సిద్ధం చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కలెక్టర్‌కు ఆదేశాలు అందాయి.
  • మెదక్‌ జిల్లా రామాయంపేట, చేగుంట మండలాల్లో పలువురు ఫోన్‌ చేసి ఫిర్యాదులు ఇచ్చారు.

పారదర్శకతకు పెద్దపీట : రాష్ట్రంలో ఉమ్మడి మెదక్​ జిల్లా వాసులే అధికంగా టోల్‌ఫ్రీ నంబర్‌ను వినియోగించుకున్నట్లుగా గణాంకాలు తెలుపుతున్నాయి. ఈ నంబర్‌పై ప్రజల్లో విస్తృత ప్రచారం నిర్వహించాల్సిన అవసరం ఉంది. మేస్త్రీల నుంచి డబ్బులు తీసుకుంటున్నట్ ఆరోపణలున్నాయి. సిద్దిపేట జిల్లాలో ఓ ఇంజినీర్‌ మేస్త్రీని ఒక్కో ఇంటికి రూ.5 వేల చొప్పున ఇవ్వాలని డిమాండ్‌ చేయడంతో అతడిని సస్పెండ్‌ చేశారు.

ఇదే టోల్​ ఫ్రీ నంబర్ : ఇందిరమ్మ గృహనిర్మాణ పథకం లబ్ధిదారులు ప్రభుత్వ టోల్​ఫ్రీ నంబర్​ 18005995991 సంప్రదించి తమ సమస్యలను విన్నవించుకోవచ్చు. ఏ జిల్లా నుంచి ఎన్ని ఫోన్​ కాల్స్ వచ్చాయంటే సిద్ధిపేట -24, సంగారెడ్డి - 37. మెదక్ -8.

ఉపాధి హామీ పథకంలో భాగంగా ఇళ్ల పనులు : ఇంటి నిర్మాణ ఖర్చు పెరిగిపోతుండటంతో ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు సాయం చేసేందుకు పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది. ఇప్పటికే ఇంటి నిర్మాణం కోసం ప్రభుత్వం రూ.5 లక్షల ఆర్థిక సాయం అందిస్తోన్న సంగతి తెలిసిందే. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణానికి అవసరం అయ్యే ఇసుకను తక్కువ ధరకే అందించాలని, లబ్ధిదారులపై ఆర్థిక భారం ఉండకూడదని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో లబ్ధిదారుల సమస్యలు, ఇతర ఇబ్బందులను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణానికి ఉపాధి హామీ పథకాన్ని అనుసంధానిస్తూ కొద్ది రోజుల క్రితమే ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. లబ్ధిదారుల సమస్యలతో పాటు కూలీల కొరత, అధిక వ్యయాలు ఇతర ఇబ్బందులను పరిగణనలోకి తీసుకొని ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

ఇందిరమ్మ లబ్ధిదారులకు సూపర్ న్యూస్ - ఉపాధి హామీ పథకంలో భాగంగా ఇళ్ల పనులు

ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు శుభవార్త - లక్షన్నర ఇళ్లకు బిల్లులు చెల్లింపు

