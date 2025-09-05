ETV Bharat / state

ఇందిరమ్మ మొబైల్​ యాప్​లో కొత్త ఆప్షన్​​ - ఇకపై లబ్ధిదారుల చేతుల్లోనే ఇళ్ల అప్​డేషన్​ - INDIRAMMA INDLU APP

ఇందిరమ్మ మొబైల్‌ యాప్‌లో కొత్త ఆప్షన్‌ ఏర్పాటు - బిల్లుల ఆలస్యం, సిబ్బంది చేతివాటానికి పుల్​స్టాప్​ - ఇందిరమ్మ ఇళ్ల యాప్​లో ఫొటో క్యాప్చర్​ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చిన హౌసింగ్ ​శాఖ

Indiramma House App
Indiramma House App (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 5, 2025 at 8:23 AM IST

Indiramma House App : పేదలకు సొంతింటి కలను సాకారం చేయడానికి ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఈ పథకం ప్రారంభ దశ నుంచి కొన్ని సమస్యలు ఎదురయ్యాయి. నిర్మాణానికి అవసరమైన నిధులు లబ్ధిదారులకు సకాలంలో అందకపోవడం వల్ల కొంతమంది ఇబ్బందులు పడ్డారు. అయితే ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర గృహ నిర్మాణ శాఖ ఒక కీలక ఆలోచనతో మార్పును తీసుకొచ్చింది. దీని వల్ల లబ్ధిదారులే నేరుగా తమ ఇళ్ల నిర్మాణ దశను మొబైల్​ యాప్​ ద్వారా అప్​డేట్​ చేయవచ్చు.

లబ్ధిదారులే నేరుగా తమ మొబైల్​ ఫోన్ ద్వారా అప్​లోడ్​ : గతంలో ఇళ్ల నిర్మాణం ముగ్గు, పునాది, గోడలు, శ్లాబ్​ వంటి వివిధ దశల్లో ఉన్నప్పుడు అధికారులు కానీ, సిబ్బంది కానీ ఫొటోలు తీసి యాప్​లో నమోదు చేస్తేనే లబ్ధిదారుల నిర్మాణానికి సంబంధించి నిధులు జమ అయ్యేవి. కానీ ఈ ప్రక్రియలో కొంతమంది అధికారులు డబ్బులు డిమాండ్​ చేస్తున్నారనే ఉదంతాలు బయటకు వస్తున్నాయి. ఈ ఘటనలకు అడ్డుకట్ట వేయడానికి హౌసింగ్ ​శాఖ ఇందిరమ్మ ఇళ్ల యాప్​లో ఫొటో క్యాప్చర్​ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఇక పై ఈ ఫొటోలను లబ్ధిదారులే నేరుగా తమ మొబైల్​ ఫోన్ ద్వారా యాప్​లో అప్​లోడ్​ చేయవచ్చు. ఈ విధానం వల్ల మధ్యవర్తుల ప్రమేయం పూర్తిగా తొలగిపోతుంది. అధికారులు గురువారం ప్రయోగాత్మకంగా ఈ విధానాన్ని అమలులోకి తీసుకొచ్చారు.

ఇకపై అధికారుల అవసరం లేకుండానే : దీని వల్ల ఇకపై లబ్ధిదారులు అధికారుల కోసం వేచి చూడాల్సిన అవసరం లేకుండా నేరుగా తమ ఇంటి నిర్మాణాన్ని అనుకూలమైన సమయంలో అప్​లోడ్​ చేయవచ్చు. దీనివల్ల నిధులు త్వరగా విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఎవరి ప్రమేయం లేకుండా నిధులు నేరుగా లబ్ధిదారుల అకౌంట్​లో జమ అవుతాయి.

ఇంటి వివరాలు అప్​లోడ్​ ఇలా :

  • ఇందిరమ్మ ఇళ్లు యాప్​లో మీ ఇంటి నిర్మాణ వివరాలను నమోదు చేయడానికి ముందుగా ఇందిరమ్మ ఇళ్ల యాప్​ను ఇన్​స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత యాప్​ ఓపెన్​ చేసి బెనిఫిషియరీ లాగిన్​లోకి వెళ్లాలి.
  • లాగిన్​ అయిన తర్వాత మీ పేరు, మొబైల్​ నంబర్​, గ్రామం పేరు వంటి వివరాలను నమోదు చేయాలి.
  • డాష్​బోర్డ్​లోకి వెళ్లి లబ్ధిదారుల వివరాలు నమోదు చేయాలి.
  • ఫొటో క్యాప్చర్​ ఆప్షన్​ ఎంచుకుని ఇంటి నిర్మాణం ఏ దశలో ఉందో ఆ వివరాలు యాప్​లో నమోదు చేయాలి. ఆ దశకు సంబంధించిన ఫొటో తీసి అప్​లోడ్​ చేయాలి.
  • అలాగే ఇంటి నిర్మాణ విస్తీర్ణానికి సంబంధించిన వివరాలను నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది.
  • ఇంటికి సంబంధించిన జియో కోఆర్డినేట్‌ చిత్రాలు యాప్​లో ఉంటాయి. ఆ తర్వాత యాప్​లో అడిగే ప్రశ్నలకు అవును/కాదు అని సమాధానం చెప్పాలి.
  • పైన చెప్పిన వివరాలన్నీ నమోదు చేసిన తర్వాత ఇంటి నిర్మాణ దశ వివరాలు యాప్​లో అప్​లోడ్​ అవుతాయి.
  • ఎవరైనా లబ్ధిదారులు అప్​లోడ్​ చేసిన వివరాలు, ఫొటోలు సరైనవి కాకపోతే అక్కడి స్థానిక అధికారుల విచారణలో బయటపడుతుంది.
  • త్వరలో ఈ యాప్‌ గురించి లబ్ధిదారులకు అవగాహన కల్పించనున్నారు.

INDIRAMMA HOUSE BENEFICIARIESINDIRAMMA HOUSES SCHEMEINDIRAMMA INDLU MOBILE APPఇందిరమ్మ ఇళ్లు మొబైల్ యాప్​INDIRAMMA INDLU APP

