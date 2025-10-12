దీపావళికి కల సాకారం అయ్యేనా? - ప్రారంభోత్సవానికి సిద్ధమవుతున్న ఇందిరమ్మ ఇళ్లు!
ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో ప్రారంభోత్సవాలకు సిద్ధమవుతున్న ఇందిరమ్మ ఇళ్లు - ఏర్పాట్లపై దృష్టిపెట్టిన అధికారులు - మండలానికి ఒక ఇంటి చొప్పున ప్రారంభించాలనేది లక్ష్యం - స్థానిక ఎన్నికలు నిలిచిపోవడంతో గృహనిర్మాణాలపై అధికారుల దృష్టి
Published : October 12, 2025 at 8:45 PM IST
Indiramma Housing scheme Update : ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ప్రారంభోత్సవానికి సిద్ధమవుతున్నాయి. ఫస్ట్ పేజ్లో ఎంపికైన గ్రామాల్లో నిర్మాణాలు పూర్తయిన వాటి గృహ ప్రవేశాలకు చకచకా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. దీపావళి నాటికి మండలానికి ఒక ఇంటి చొప్పున ప్రారంభించాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతున్నారు.
కలెక్టర్ హైమావతి సమీక్ష : స్థానిక ఎన్నికల కారణంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వీటిపై దృష్టి సారించలేదు. ఇప్పుడు ఆ ఎన్నికల ప్రక్రియ తాత్కాలికంగా నిలిచిపోవడంతో ఇందిరమ్మ గృహాల నిర్మాణానికి సంబంధించి అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టనున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఈ నెల 10వ తేదీన జిల్లా కలెక్టర్ హైమావతి హుస్నాబాద్ పురపాలక కార్యాలయంలో హుస్నాబాద్, అక్కన్నపేట, కోహెడ మండలాల అధికారులతో వీటికి సంబంధించి సమీక్షించారు. మంజూరైన అన్ని ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించాలని, మధ్యలో ఉన్న వాటి పనులు పూర్తయ్యేవిధంగా చూడాలని అధికారులను ఆదేశించారు. లబ్ధిదారులకు బిల్లుల చెల్లింపులో ఎలాంటి జాప్యం జరగకుండా చూడాలన్నారు. ఈ మేరకు నిర్మాణాలు వేగవంతం అయ్యేవిధంగా అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. గృహ నిర్మాణ పథకం లబ్ధిదారులతో మాట్లాడి పనులు ప్రారంభించేవిధంగా క్షేత్రస్థాయిలో అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.
తోటపల్లిలో ఒకటి : ఇప్పటికే హుస్నాబాద్ మండలంలోని తోటపల్లిలో ఒక ఇందిరమ్మ ఇంటిని రాష్ట్ర మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ప్రారంభించారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా ఈ నెల 7వ తేదీ వరకు 576 గృహాలకు స్లాబ్ వేసే ప్రక్రియ పూర్తయ్యింది. వాటిలో 14 ఇళ్ల పనులు పూర్తయ్యాయి. స్లాబు పడినప్పటికీ మిగతా వాటికి ప్లాస్టరింగ్ పని జరుగుతోంది. వారితో అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు మాట్లాడితేనే త్వరగా పూర్తయ్యేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
ఇక ఇందిరమ్మ బిల్లల చెల్లింపు జాప్యానికి చెక్ : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకానికి సంబంధించి బిల్లుల చెల్లింపుల్లో కొన్ని జిల్లాల్లో జాప్యం జరుగుతోంది. సాంకేతిక సమస్యలు పలుచోట్ల తలెత్తడంతో వాటి పరిష్కారానికి గృహ నిర్మాణ శాఖ ప్రధాన కార్యాలయానికి స్థానిక అధికారులు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. కొన్ని చోట్ల లబ్ధిదారులు ఒక ప్రదేశాన్ని చూపించి మరో ప్రదేశంలో నిర్మాణాలను చేపడుతున్నారని, మరికొన్ని చోట్ల జియో కో-ఆర్డినేట్లో సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. వీటన్నింటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇందిరమ్మ ఇళ్ల యాప్లో కొత్త ఐచ్ఛికాన్ని తాజాగా ప్రవేశపెట్టారు.
ఏం చేయాలంటే? : ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు సంబంధించిన బిల్లుల చెల్లింపుల్లో జాప్యాన్ని నివారించేందుకు, అవినీతికి అడ్డుకట్టవేసేందుకు ప్రభుత్వం కొత్త నిర్ణయం తీసుకుంది. తమ ఇంటి చిత్రాన్ని లబ్ధిదారులే స్వయంగా యాప్లో అప్లోడ్ చేసే సౌకర్యాన్ని కల్పించింది. ఆ తర్వాత వాటి ఆధారంగా క్షేత్రస్థాయిలో అధికారులు విచారణ చేసిన అనంతరం ఓకే చెబుతారు. లబ్ధిదారులు తమ తమ స్మార్ట్ఫోన్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
యాప్లో ఇలా చేయాలి : యూజర్ లాగిన్కు వెళ్లి మీరు పూర్తి పేరు, ఫోన్ నంబరు, గ్రామం తదితర పూర్తి వివరాలను నమోదు చేయాలి. ఇంటి నిర్మాణం ఏ దశలో ఉందో దాన్ని ఫొటో తీసి యాప్లో వివరంగా అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత కోరిన వివరాలను పూర్తిచేస్తే ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది. లబ్ధిదారులు ఇంటి నిర్మాణానికి సంబంధించి వాస్తవ చిత్రాలనే అప్లోడ్ చేయాలి. లేదంటే క్షేత్రస్థాయి అధికారుల పరిశీలనలో విషయం బయటపడుతుందని గృహ నిర్మాణ శాఖ ఉన్నతాధికారులు సూచించారు.
