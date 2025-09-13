స్లాబ్​ దశకు ఇందిరమ్మ ఇళ్లు! - బిల్లులు రాక లబ్ధిదారుల ఎదురుచూపులు

ETV Bharat / state

Indiramma House
Indiramma House (ETV Bharat)
Published : September 13, 2025 at 12:53 PM IST

Delay in Sanctioning Bills to Indiramma Houses : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఇందిరమ్మ పథకం, సొంత స్థలం ఉన్న పేదలకు ఇంటి నిర్మాణానికి ఆర్థిక సాయం అందించడం ద్వారా వారి కలలను సాకారం చేసేందుకు ఈ పథకం ప్రారంభించారు. అయితే కొందరు లబ్ధిదారులకు బిల్లుల మంజూరు కావడంలో తీవ్ర జాప్యం జరుగుతుండడంతో వారిని ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. అధికారులు సాంకేతిక సమస్యలను కారణంగా రావడంలేదని తెలిపారు. దీంతో నెలల తరబడి ఈ సమస్యలు పరిష్కారం కాకపోవడంతో లబ్ధిదారుల కుటుంబాలు ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి.

జాప్యం అవుతున్న మంజూరు బిల్లులు : కరీంనగర్​ జిల్లా మల్యాల మండలంలో 403 ఇళ్లు మంజూరు అయ్యాయి. కానీ 293 మాత్రమే నిర్మాణంలో ఉన్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. పైలట్​ ప్రాజెక్టుగా ఎంపిక చేసిన సర్వాపూర్ గ్రామంలో 110 మంది లబ్ధిదారుల్లో 18 మంది ఇళ్లు నిర్మించుకోబోమని రాతపూర్వంగా తెలిపినట్లు ఎంపీడీవో స్వాతి తెలిపారు.

అయితే ఇప్పటికే కొందరి పేరు మీద ఇందిరమ్మ ఇల్లు మంజూరైనప్పటికీ ఎల్​-3 కింద నమోదు చేయడంతో సాంకేతికంగా ఎన్నో ఆటంకాలు ఏర్పాడుతున్నాయి. దీనికి ఫలితంగా బిల్లుల మంజూరులో జాప్యం జరుగుతోంది. త్వరలో సాంకేతిక సమస్యలను సరి చేసి లబ్ధిదారులందరికీ త్వరితగతిన బిల్లులు మంజూరయ్యేలా ఇంజినీరింగ్​ అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు ఎంపీడీవో వెల్లడించారు.

Vijayalakshmi, Ramannapet
Vijayalakshmi, Ramannapet (Eenadu)

''ఇప్పటివరకు ఇందిరమ్మ ఇంటి నిర్మాణానికి దాదాపు రూ. 4 లక్షలు వెచ్చించాను. కానీ ఇంకా ఒక్క బిల్లు కూడా రాలేదు. ఇంటి నిర్మాణం ప్రస్తుతం సజ్జల వరకు పూర్తయింది. దీని బిల్లుల కోసం అధికారులను అడిగితే వస్తాయంటున్నారు. ఇంటి నిర్మాణ సామగ్రి కొనుగోలుకు ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతున్నాం. దీనికి అధికారులు స్పందించి, ఎప్పటికప్పుడు బిల్లులు చెల్లిస్తే నిర్మాణం పూర్తి చేసుకుంటాం. కానీ అధికారులు సాంకేతిక కారణాలతో చెల్లింపులు ఆగిపోయినట్లు చెబుతున్నారు. వెంటనే వాటిని సరిచేసి బిల్లులను మంజూరు చేయాలి.''-విజయలక్ష్మి, రామన్నపేట

అధికారుల నిర్లక్ష్యంమే : ఈ బిల్లులు జాప్యానికి ముఖ్య కారణం కార్యలయాల్లో నెలకొన్న సాంకేతిక లోపాలు అని అధికారులు తెలిపారు. అంతేకాకుండా ఈ పరిస్థితి రావడానికి అధికారుల సరైన పర్యవేక్షణ లేకపోవడం కూడా ఓ కారణమే.నిర్మాణ కార్మికులకు చెల్లించాల్సిన వేతనాలు, సప్లయర్స్​కి ఇవాల్సిన డబ్బులు పెరిగిపోవడంతో అప్పులు చేస్తున్నారు. బిల్లులు జాప్యం అవ్వడం వల్ల ఇంటి నిర్మాణం మధ్యలో ఆగిపోయి, లబ్ధిదారులు అప్పులు పాలవుతున్నారు. ఈ సమస్యలను పరిష్కరించాల్సిన అవసరం ఉన్నప్పటికీ సంబంధిత అధికారులు మాత్రం వీటిని సరిదిద్దడంలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.

Shakeela Khatun, Ramannapet
Shakeela Khatun, Ramannapet (Eenadu)

''ఇంటి నిర్మాణం ప్రస్తుతం స్లాబ్​ దశ వరకు పూర్తయింది. సాంకేతిక కారణాలతో బిల్లులు నిలిచిపోయినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇప్పటి వరకు రూ.లక్ష బిల్లు పొందినప్పటికీ అధికారుల రికార్డుల్లో కనిపించడం లేదు. అయితే ఎల్​-3 విభాగం కింద మాకు ఇల్లున్నట్లు నమోదు చేయడంతో ఈ పరిస్థితి వచ్చిందని చెబుతున్నారు. మా పేర ఇల్లున్నట్లు నమోదైతే ఇందిరమ్మ పథకం కింద రూ.లక్ష బిల్లు ఎలా మంజూరవుతుందో అధికారులకే తెలియాలి. పెండింగ్​ బిల్లులు చెల్లిస్తే స్లాబ్​ నిర్మాణం చేపడతాం.'' - షకీలాఖాతూన్, రామన్నపేట

