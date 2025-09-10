తగ్గనున్న సిమెంట్, స్టీల్ ధరలు - ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు అ'ధన'పు భరోసా!
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు గుడ్న్యూస్ - సిమెంట్, స్టీల్పై జీఎస్టీని ఈ నెల 21 తర్వాత తగ్గించనున్న ప్రభుత్వం - ఒక్కో ఇంటి నిర్మాణంపై వేలల్లో మిగలనున్న సొమ్ము
Published : September 10, 2025 at 12:10 PM IST
GST Rate Cut on Cement And Steel : ఇందిరమ్మ ఇళ్లను లబ్ధిదారులు ఒకే విస్తీర్ణంలో నిర్మిస్తున్నారు. ఒక్కో ఇంటికి 180 బస్తాల వరకు సిమెంట్, 1500 కిలోల స్టీలు అవసరమని అధికారులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం సిమెంట్ బస్తా ధర మార్కెట్లో రూ.350 వరకు ఉంది. స్టీలు టన్నుకు రూ.5500 నుంచి 5700 వరకు అమ్ముతున్నారు. ఈ సామగ్రిని 28 శాతం జీఎస్టీతో(గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్) ఈ నెల 21 వరకు విక్రయించనున్నారు. ఆ తర్వాత నుంచి పది శాతం జీఎస్టీ తగ్గుతుంది. దీంతో సిమెంట్పై రూ.35 వరకు(బస్తాపై), స్టీలుకు టన్నుకు రూ.550ల వరకు ఆదా అవుతుంది. ఈ విధంగా ఇంటి నిర్మాణం పూర్తయ్యేవరకు రూ.7 వేల వరకు లబ్ధిదారుడుకు మిగులుతుంది. ఇదిలా ఉండగా ఇప్పటికీ ఇంటి నిర్మాణాలు ప్రారంభించని వారు వేగంగా పనులు మొదలుపెట్టాల్సి ఉంది.
వేధిస్తున్న ఇసుక సమస్య : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉచితంగా ఇసుకను ఇస్తున్నప్పటికీ లభించక లబ్ధిదారులు ఇబ్బంది ఎదుర్కొంటున్నారు. స్థానికంగా వాగుల్లో ఉన్నటువంటి ఇసుకను ఇప్పటికే కొందరు ఊడ్చేశారు. ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలకు చెక్డ్యాంలు, వాగుల్లోకి ఇసుక మళ్లీ వచ్చింది. ఆయా వనరుల్లో నీరు ఉండడం వల్ల ఇసుకను తీసుకోవడానికి అవకాశం లేదు. మరో 20 రోజుల తర్వాత మాత్రమే తీసుకోవడానికి వీలుంటుంది. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులు ముందునుంచే జాగ్రత్త పడాలి. లేదంటే మళ్లీ వాగుల్లోని ఇసుక దళారుల పాలయ్యే అవకాశం ఉంది.
కేంద్రం జీఎస్టీ(వస్తుసేవల పన్ను)ని ఇటీవల సవరించింది. సిమెంట్, స్టీలుపై ఉన్నటువంటి 28 శాతం జీఎస్టీని 18 శాతానికి కుదించింది. ఈ సామగ్రిని ఉపయోగించి ఇందిరమ్మ ఇళ్లను నిర్మాణం చేపడుతున్నారు. జీఎస్టీ తగ్గింపు వల్ల ఒక్కో ఇంటిపై కనీసం రూ.10-15 వేలు ఆదా కానున్నాయి. కామారెడ్డి జిల్లాకు సంబంధించి ఈ ఏడాది 12,090 ఇందిరమ్మ ఇళ్లు నిర్మించాలని అధికారులు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. అందులో 11,883 ఇళ్లను మంజూరు చేయగా.. సుమారు 6 వేల ఇళ్లకు ముగ్గు పోసి పనులను ప్రారంభించారు. మిగతా వారు వివిధ రకాల కారణాల వల్ల ప్రారంభించలేదు. అందులో సిమెంట్, స్టీలు ధరల ప్రభావం కూడా ఉంది.
అర్హుల గుర్తింపు ప్రక్రియ : గత నెలలో కురిసిన భారీ వర్షాలకు కారణంగా కామారెడ్డి జిల్లావ్యాప్తంగా 1500 ఇళ్లు పాక్షికంగా కూలిపోయాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారికి కొంత పరిహారాన్ని ప్రకటించింది. ఇటీవల జిల్లాలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటించారు. ఇళ్లు ధ్వంసమైన వారిలో అర్హులకు ఇందిరమ్మ ఇళ్లను మంజూరు చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ ఆశిష్ సాంగ్వాన్ను ఆదేశించారు. దీంతో అధికారులు అర్హులను గుర్తించే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు.
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు స్వశక్తి సంఘాలతో రుణాలు : ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకువచ్చిన ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం ద్వారా నిర్మాణాలు మరింత వేగంగా పూర్తి చేసుకునేందుకు సెర్ప్ సంస్థ ద్వారా పలు జిల్లాల్లో ప్రత్యేక రుణాలను అందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే దీనిపై లబ్ధిదారులకు అధికారులు అవగాహన కూడా కల్పిస్తున్నారు. ఎస్హెచ్జీల తీర్మానం మేరకు బ్యాంకు లింకేజీ, స్త్రీనిధి, గ్రామైక్య సంఘాల ద్వారా లబ్ధిదారులకు లోన్లు మంజూరు చేస్తున్నారు.
