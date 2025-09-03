Indias Longest Glass Bridge in Visakhapatnam : రాష్ట్రంలో పర్యాటక ప్రాజెక్టులను పెద్దఎత్తున ఆకర్షించడంపై కూటమి ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. ఇందులో భాగంగా టూరిజం రంగానికి పెద్దపీట వేస్తోంది. పర్యాటక వనరులైన సముద్ర తీరాలు, అటవీప్రాంతం, కాలువలు, నదీతీరాలు, కొండ ప్రాంతాలు, ప్రసిద్ధిగాంచిన ఆలయాలు, పురాతనమైన కట్టడాలు, సహజ సిద్ధంగా ఏర్పడిన ప్రకృతి వింతలున్న ప్రాంతాలు ఇలా వేర్వేరు చోట్ల విభిన్నమైన వాటికి మరింత గుర్తింపు తెచ్చేలా ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోంది.
గాల్లో తేలియాడే అనుభూతి : ఈ క్రమంలో విశాఖ పర్యాటకంలో కైలాసగిరి కీలకపాత్ర పోషిస్తోంది. ఇక్కడికి నిత్యం వేలాది మంది సందర్శకులు వస్తుంటారు. వారిని అలరించడానికి గతంలో టీడీపీ పాలనలో రోప్వే అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఆ తర్వాత వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ సర్కార్ ఐదు సంవత్సరాలు కైలాసగిరిని పట్టించుకోలేదు. కొత్తగా ఒక్క ప్రాజెక్టు కూడా ఏర్పాటు కాలేదు. ఇటీవలే వీఎంఆర్డీఏ స్కై సైక్లింగ్, జిప్లైనర్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఇప్పుడు పర్యాటకులను మరింత ఆకర్షించడానికి తేలియాడే గాజు వంతెన సైతం మరికొద్ది రోజుల్లో అందుబాటులోకి తేనుంది.
దేశంలోనే అతి పొడవైన గాజు వంతెన : విశాఖలో మరికొద్ది రోజుల్లో గాజు వంతెన పర్యాటకులకు థ్రిల్ పంచనుంది. మహా విశాఖ ప్రాంత నగరాభివృద్ధి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో కైలాసగిరిపై 55 మీటర్లు పొడవు కలిగిన గాజు వంతెన నిర్మాణం పూర్తి అయింది. ఒకేసారి 100 మంది నిలబడే సామర్థ్యంతో దీనిని నిర్మించినా భద్రత దృష్ట్యా ఒకసారికి కేవలం 40 మందికి మాత్రమే అనుమతిస్తారు. నడిచేందుకు దేశంలోనే అత్యంత పొడవైన గాజు వంతెనగా ఇది పేరొందింది.
బ్యాచుల వారీగా నడకకు అవకాశం : 55 మీటర్ల ఈ గాజు వంతెన పీపీపీ పద్ధతిలో రూపుదిద్దుకుంది. నిర్దేశిత రుసుము చెల్లించి గాజు వంతెన పై బ్యాచుల వారీగా నడకకు అవకాశం కల్పిస్తారు. అత్యంత దృఢమైన గాజు పలకల అమరికతో ఇది రూపొందింది. దీనిపై నడిచేటప్పుడు పర్యాటకులకు గాలిలో తేలియాడే అనుభూతిని కలుగుతుంది. పెద్దలతో పాటు పిల్లలు కూడా ఆస్వాదించేందుకు వీలుగా భద్రతా ప్రమాణాలు ఏర్పాటు చేశారు. గాజు వంతెనపై నడుచుకుంటూ సెల్ఫీలు దిగేందుకు కూడా అవకాశం కల్పించారు.
"మొత్తం 10 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో ఈ గాజు వంతెన నిర్మించాం. పెద్దలతో పాటు పిల్లలు కూడా ఆస్వాదించేలా భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించాం. దీన్ని నిర్మించడానికి దాదాపుగా 8 నెలల సమయం పట్టింది. దీన్ని జూన్ నెలలోనే అందుబాటులోకి తేవాలని అనుకున్నాం. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల తీసుకురాలేకపోయాం. దీనిపై నడిచేటప్పుడు ఇది గాలిలో ఊగుతున్న అనుభూతి కలుగుతుంది. సుత్తితో కొట్టినా ఈ గ్లాస్ పగలదు. పర్యాటకులను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇక్కడ సేఫ్టీ గార్డ్స్ అందుబాటులో ఉంటారు." - రాజేష్, గాజు వంతెన నిర్వాహకుడు
గతంలో కైలాసగిరిపై టైటానిక్ వ్యూ పాయింట్ ఉండేది. అక్కడి నుంచి చూస్తే సముద్రం అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది. ఈ దృశ్యాన్ని చూడటానికే ఇక్కడికి సందర్శకులు వచ్చేవారు. అది ఆ తర్వాత శిథిలమైంది. ప్రస్తుతం దాని స్థానంలో తేలియాడే గాజువంతెన నిర్మాణం అందుబాటులోకి రానుంది.
స్థానిక యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు : ఒడిశా, పశ్చిమబెంగాల్, తదితర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే సందర్శకులు విశాఖలోని జిప్లైనర్, స్కైసైక్లింగ్, రోప్వే, అద్దాల ఏసీ రైలుబండికి ఎక్కువగా ఆకర్షితులవుతున్నారు. వీటి ద్వారా వీఎంఆర్డీఏకు ఆదాయం కూడా సమకూరుతోంది. ఇప్పుడు కొత్తగా గాజు వంతెన ఏర్పాటైతే పర్యాటకుల సంఖ్య మరింత పెరగనుంది. దీంతో స్థానికులకు ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగవనున్నాయి.
ఏపీలో తొలిసారిగా ఏర్పాటు : తేలియాడే గాజు వంతెన దక్షిణ భారతదేశంలో కేరళలో ఉంది. ఏపీలో తొలిసారిగా విశాఖలో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇది అందుబాటులోకి వస్తే దేశంలోనే అతి పొడవైన గాజు వంతెనగా నిలవనుంది. దీనిపైకి ఎక్కిచూస్తే చుట్టూ ఎత్తైన కొండలు, కింది భాగంలో లోయ, కనుచూపు మేరలో సాగరం కనిపిస్తాయి. కొత్త లోకంలో విహరిస్తున్నట్లు, గాల్లో తేలియాడుతున్న భావన సందర్శకులకు కలుగుతుందని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.
విశాఖలో 'మెడ్టెక్' మిరాకిల్ - దేశంలోనే తొలి విశ్వవిద్యాలయం
హరితా రిసార్టులో బొంగు చికెన్, రాగి సంగటి - ప్రత్యేక మెనూ ప్రమోట్ చేస్తున్న ఏపీ టూరిజం