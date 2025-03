ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​లో కాస్​ప్లే అండ్ పాప్ కల్చర్ ఫెస్టివల్ - COSPLAY AND POP CULTURE FESTIVAL

Cosplay and Pop Culture Festival in Hyderabad ( ETV Bharat )

Indias First Ever Cosplay and Pop Culture Festival in Hyderabad : ఎపికో-కాన్, ఇండియాజాయ్ కలిసి భారతీయ పాప్ సంస్కృతిని ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లనున్నాయి. ఒక చారిత్రాత్మక భాగస్వామ్యంలో, ఎపికాన్ టీవీఏజీఏతో కలిసి ఇండియా జాయ్ 2025లో, కామిక్ స్ట్రీట్ సమ్మేళనంలో కీలక పాత్ర పోషించనుంది. ఈ భాగస్వామ్యం భారతదేశపు కథన సంప్రదాయాన్ని గౌరవిస్తూ, కామిక్స్, యానిమేషన్, గేమింగ్‌లో సృజనాత్మకత, ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహిస్తుంది.

ఎపికో-కాన్ : భారతదేశపు మొట్టమొదటి కాస్​ప్లై & పాప్ కల్చర్ ఉత్సవం

ఇండియా జాయ్, వార్ఫ్ స్ట్రీట్ స్టూడియోస్‌తో భాగస్వామ్యంలో భారతదేశపు మొదటి కాస్​ప్లై, పాప్ కల్చర్ కన్వెన్షన్ అయిన ఎపికో-కాన్‌ను ప్రారంభించబోతోంది. ఈ ఈవెంట్ కళాకారులు, గేమ్ స్టూడియోలు, రచయితలను ఒకచోట చేర్చి భారతీయ పురాణాలు, చరిత్ర, ఆధునిక కథనాలను ఇంటరాక్టివ్ ఫార్మాట్‌లో ప్రదర్శిస్తుంది.