కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న రైల్వే బోర్డు - పలు వందేభారత్​ ట్రైయిన్​లకు కోచ్​లు పెంచనున్నట్లు వెల్లడి - జాబితాలో సికింద్రాబాద్‌-తిరుపతి ట్రైయిన్

Coaches Increases In Vande Bharat Trains : వందేభారత్‌కు ప్రజల నుంచి లభిస్తున్న ఆదరణ నేపథ్యంలో ఇండియన్​ రైల్వే బోర్డు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సికింద్రాబాద్‌-తిరుపతి సహా ఏడు రూట్లలో నడిచే వందేభారత్‌ రైళ్ల కోచ్‌ల సంఖ్యను పెంచాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపింది. సికింద్రాబాద్‌-తిరుపతి, మదురై-బెంగళూరు కంటోన్మెంట్‌, దేవ్‌గఢ్‌-వారణాసి, హవ్‌డా-రౌర్కెలా, మంగళూరు సెంట్రల్‌- తిరువనంతపురం, చెన్నై ఎగ్మోర్‌-తిరునల్వేలి, ఇందౌర్‌-నాగ్‌పుర్‌ మధ్య నడిచే వందేభారత్‌ రైళ్లలో ఎక్కువ కోచ్‌లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

16 కోచ్‌ల రైలును 20 కోచ్‌లకు : ప్రస్తుతం మూడు రూట్‌లలో 16 కోచ్‌లు, నాలుగు మార్గాల్లో ఎనిమిది కోచ్‌ల వందేభారత్‌ ట్రైయిన్​లు నడుస్తున్నట్లు రైల్వే అధికారులు వెల్లడించారు. ఎనిమిది కోచ్‌ల రైళ్ల స్థానంలో 16 కోచ్‌లతో, 16 కోచ్‌ల రైలును 20 కోచ్‌లకు అప్‌గ్రేడ్‌ చేయనున్నట్లు రైల్వే బోర్డు ఎగ్జిక్యూటివ్‌ డైరెక్టర్‌ (పబ్లిక్ రిలేషన్స్) దిలీప్‌ కుమార్‌ వెల్లడించారు. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో (జులై 31, 2025 నాటికి) వందేభారత్‌ రైళ్ల రద్దీ సమాచారాన్ని పూర్తిగా పరిగణనలోకి తీసుకొని వీటిని అందుబాటులో ఉంచేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసినట్లు తెలిపారు.

సికింద్రాబాద్‌-తిరుపతి 20 కోచ్‌లు : సికింద్రాబాద్‌-తిరుపతి సహా చెన్నై ఎగ్మోర్‌-తిరునల్వేలి, మంగళూరు సెంట్రల్‌- తిరువనంతపురం మార్గాల్లో ప్రస్తుతం 16 కోచ్‌ల వందేభారత్‌ రైళ్లు నడుస్తుండగా వీటిని 20 కోచ్‌లకు అప్​గ్రేడ్​ చేయనున్నారు. మిగతా నాలుగు మార్గాల్లో ఎనిమిది కోచ్‌ల ట్రైయిన్​లు నడుస్తుండగా వాటి స్థానంలో 16 కోచ్‌లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఈ ఏడు మార్గాల్లో కోచ్‌ల అప్‌గ్రేడ్‌తోపాటు మరిన్ని 20 కోచ్‌ల వందేభారత్‌ రైళ్లు ప్రారంభానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయని రైల్వే ఉన్నతాధికారులు పేర్కొన్నారు. కొత్తగా వచ్చే 16, 8 బోగిల ట్రైయిన్​లను కొత్త మార్గాల్లో ఉపయోగిస్తామని తెలిపారు.

14 కోచ్​లకు 18 పెంచిన : సికింద్రాబాద్​ నుంచి విశాఖపట్నం వెళ్లే వందేభారత్​ ఎక్స్​ప్రెస్​ రైళ్లలో కోచ్​ల సంఖ్యను పెంచినట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే గత జులై​ నెలలోనే వెల్లడించింది. 20707, 20708 రైళ్లలో 14 ఏసీ ఛైర్​ కార్​ కోచ్​లు ఉండగా, వాటి బోగిల సంఖ్యను 18కి పెంచారు. కానీ రెండు ఎగ్జిక్యూటివ్​ క్లాస్ రైల్​​ కోచ్​లలో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు చేయలేదు. ఈ నిర్ణయం జులై 5వ తేదీ శనివారం అమల్లోకి వచ్చిందని దక్షిణ మధ్య రైల్వే చీఫ్​ పబ్లిక్ రిలేషన్ ఆఫీసర్ సీహెచ్​ శ్రీధర్​ వెల్లడించారు.

సికింద్రాబాద్​-నాగ్​పుర్​కు వందేభారత్​ రైలు : గతేడాది సెప్టెంబరు నెలలో సికింద్రాబాద్​-నాగ్​పుర్​ వందేభారత్​ రైలును ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించారు. ఈ రైలు 578 కిలో మీటర్లు దూరాన్ని 7.20 గంటల్లోనే చేరుకుంటుంది. ఉదయం 5 గంటలకు నాగ్​పుర్​ రైల్వే జంక్షన్​లో బయలుదేరి మధ్యాహ్నం 12 గంటల 15 నిమిషాలకు సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్​కు​ చేరుకుంటుంది. అలాగే తిరిగి సికింద్రాబాద్​లో మధ్యాహ్నం సరిగ్గా 1 గంటకు బయలుదేరి అదేరోజు రాత్రి 8 గంటల 20 నిమిషాలకు నాగ్​పుర్ పట్టణాని కి అత్యంత వేగంగా​ చేరుకుంటుంది. ఈ రైలు తెలంగాణలో రామగుండం, కాజీపేట జంక్షన్​లలో రెండు నిమిషాలు చొప్పున ఆల్టింగ్​ ఉంటుంది. మహారాష్ట్రలోని చంద్రాపూర్​, బల్లార్ష సేవాగ్రామ్ స్టేషన్లలలో ఆగుతుంది.

