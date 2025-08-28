Coaches Increases In Vande Bharat Trains : వందేభారత్కు ప్రజల నుంచి లభిస్తున్న ఆదరణ నేపథ్యంలో ఇండియన్ రైల్వే బోర్డు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సికింద్రాబాద్-తిరుపతి సహా ఏడు రూట్లలో నడిచే వందేభారత్ రైళ్ల కోచ్ల సంఖ్యను పెంచాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపింది. సికింద్రాబాద్-తిరుపతి, మదురై-బెంగళూరు కంటోన్మెంట్, దేవ్గఢ్-వారణాసి, హవ్డా-రౌర్కెలా, మంగళూరు సెంట్రల్- తిరువనంతపురం, చెన్నై ఎగ్మోర్-తిరునల్వేలి, ఇందౌర్-నాగ్పుర్ మధ్య నడిచే వందేభారత్ రైళ్లలో ఎక్కువ కోచ్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
16 కోచ్ల రైలును 20 కోచ్లకు : ప్రస్తుతం మూడు రూట్లలో 16 కోచ్లు, నాలుగు మార్గాల్లో ఎనిమిది కోచ్ల వందేభారత్ ట్రైయిన్లు నడుస్తున్నట్లు రైల్వే అధికారులు వెల్లడించారు. ఎనిమిది కోచ్ల రైళ్ల స్థానంలో 16 కోచ్లతో, 16 కోచ్ల రైలును 20 కోచ్లకు అప్గ్రేడ్ చేయనున్నట్లు రైల్వే బోర్డు ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ (పబ్లిక్ రిలేషన్స్) దిలీప్ కుమార్ వెల్లడించారు. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో (జులై 31, 2025 నాటికి) వందేభారత్ రైళ్ల రద్దీ సమాచారాన్ని పూర్తిగా పరిగణనలోకి తీసుకొని వీటిని అందుబాటులో ఉంచేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసినట్లు తెలిపారు.
సికింద్రాబాద్-తిరుపతి 20 కోచ్లు : సికింద్రాబాద్-తిరుపతి సహా చెన్నై ఎగ్మోర్-తిరునల్వేలి, మంగళూరు సెంట్రల్- తిరువనంతపురం మార్గాల్లో ప్రస్తుతం 16 కోచ్ల వందేభారత్ రైళ్లు నడుస్తుండగా వీటిని 20 కోచ్లకు అప్గ్రేడ్ చేయనున్నారు. మిగతా నాలుగు మార్గాల్లో ఎనిమిది కోచ్ల ట్రైయిన్లు నడుస్తుండగా వాటి స్థానంలో 16 కోచ్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఈ ఏడు మార్గాల్లో కోచ్ల అప్గ్రేడ్తోపాటు మరిన్ని 20 కోచ్ల వందేభారత్ రైళ్లు ప్రారంభానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయని రైల్వే ఉన్నతాధికారులు పేర్కొన్నారు. కొత్తగా వచ్చే 16, 8 బోగిల ట్రైయిన్లను కొత్త మార్గాల్లో ఉపయోగిస్తామని తెలిపారు.
14 కోచ్లకు 18 పెంచిన : సికింద్రాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నం వెళ్లే వందేభారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లలో కోచ్ల సంఖ్యను పెంచినట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే గత జులై నెలలోనే వెల్లడించింది. 20707, 20708 రైళ్లలో 14 ఏసీ ఛైర్ కార్ కోచ్లు ఉండగా, వాటి బోగిల సంఖ్యను 18కి పెంచారు. కానీ రెండు ఎగ్జిక్యూటివ్ క్లాస్ రైల్ కోచ్లలో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు చేయలేదు. ఈ నిర్ణయం జులై 5వ తేదీ శనివారం అమల్లోకి వచ్చిందని దక్షిణ మధ్య రైల్వే చీఫ్ పబ్లిక్ రిలేషన్ ఆఫీసర్ సీహెచ్ శ్రీధర్ వెల్లడించారు.
సికింద్రాబాద్-నాగ్పుర్కు వందేభారత్ రైలు : గతేడాది సెప్టెంబరు నెలలో సికింద్రాబాద్-నాగ్పుర్ వందేభారత్ రైలును ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించారు. ఈ రైలు 578 కిలో మీటర్లు దూరాన్ని 7.20 గంటల్లోనే చేరుకుంటుంది. ఉదయం 5 గంటలకు నాగ్పుర్ రైల్వే జంక్షన్లో బయలుదేరి మధ్యాహ్నం 12 గంటల 15 నిమిషాలకు సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకుంటుంది. అలాగే తిరిగి సికింద్రాబాద్లో మధ్యాహ్నం సరిగ్గా 1 గంటకు బయలుదేరి అదేరోజు రాత్రి 8 గంటల 20 నిమిషాలకు నాగ్పుర్ పట్టణాని కి అత్యంత వేగంగా చేరుకుంటుంది. ఈ రైలు తెలంగాణలో రామగుండం, కాజీపేట జంక్షన్లలో రెండు నిమిషాలు చొప్పున ఆల్టింగ్ ఉంటుంది. మహారాష్ట్రలోని చంద్రాపూర్, బల్లార్ష సేవాగ్రామ్ స్టేషన్లలలో ఆగుతుంది.
రైల్వే ప్రయాణికులకు సూపర్ న్యూస్ - వందేభారత్ ఎక్స్ప్రెస్లో బోగిల సంఖ్య పెంపు
రైల్వే శాఖ కీలక నిర్ణయం- నమో భారత్ ట్రైన్లో మరో సూపర్ ఫీచర్- ఇక మరింత హ్యాపీగా జర్నీ!