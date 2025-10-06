మరింత పటిష్ఠంగా దేశ తీర ప్రాంతం - నౌకాదళంలోకి 'INS ఆండ్రోత్'
శత్రు జలాంతర్గాముల ఉనికిని పట్టేసే యుద్ధనౌక - భారత నౌకాదళంలో చేరిన ఆండ్రోత్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 6, 2025 at 7:57 PM IST
Indian Navy Induct Indigenous Androth At Visakhapatnam: ఆయుధ సంపత్తి స్వయం సమృద్ధి విషయంలో భారత్ మరో ముందడుగు వేసింది. దేశీయంగా నిర్మించిన యుద్ధ నౌక అండ్రోత్ సోమవారం జలప్రవేశం చేసింది. విశాఖపట్నం డాక్యాడ్లో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఇది నౌకాదళంలో చేరింది. నేవీ వైస్ అడ్మిరల్ రాజేష్ పెంధర్కర్ ఆధ్వర్యంలో దీని కమిషనింగ్ జరిగింది. కోల్కతాలోని ప్రభుత్వ రంగ నౌకా నిర్మాణ సంస్థ గార్డెన్ రీచ్ షిప్ బిల్డర్స్ అండ్ ఇంజినీర్స్ GRSE దీన్ని రూపొందించింది.
ఇది యాంటీ సబ్మెరైన్ వార్ఫేర్ షాలో వాటర్క్రాఫ్ట్. ఈ శ్రేణిలో ఇది రెండో యుద్ధ నౌక. మొదటిది INS-అర్నాలా. జూన్ 18న ఇది లాంఛనంగా నౌకాదళంలో చేరింది. ఇది తొలి వాటర్క్రాఫ్ట్ నౌకగా పేరుపొందింది. అర్నాలా మహారాష్ట్రలోని చారిత్రక కోట పేరు. అండ్రోత్ యుద్ధ నౌక తీర ప్రాంతానికి చేరువలోని సాగర జలాల్లో శత్రు జలాంతర్గాముల ఉనికిని పసిగడుతుంది. భారత నౌకాదళం స్వదేశీకరణ యత్నాల్లో ఇది మరో మైలురాయి. లక్షదీవుల్లోని ఆండ్రోత్ దీవి పేరును దీనికి నిర్ణయించారు.
భారత నౌకా దళంలో ఆండ్రోత్ యుద్ధనౌక: తాజాగా ఈ యుద్ధ నౌక ఆండ్రోత్ ప్రవేశంతో అదనపు బలం చేకూరినట్టు అయింది. కోల్కతా సంస్థ ఈ యుద్ధనౌక ఆండ్రోత్ను నిర్మించింది. దేశంలో ఎటువంటి సవాళ్లు ఎదురైనా నౌకాపరంగా ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని తూర్పు నౌకాదళ చీఫ్ వైస్ ఎడ్మిరల్ రాజేశ్ పెంధర్కర్ ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు.
తీర ప్రాంతానికి చేరువలోని సాగరజలాల్లో శత్రు జలాంతర్గాముల ఉనికిని పట్టేసే యుద్ధనౌక ఆండ్రోత్ (INS Androth) భారత నౌకాదళంలో చేరడం ఓ అద్భుత ఘట్టంగా పరిగణించవచ్చు. విశాఖ నేవల్ డాక్యార్డ్లో సోమవారం జరిగిన కార్యక్రమంలో రెండో యాంటీ-సబ్మెరైన్ వార్ఫేర్ షాలో వాటర్ క్రాఫ్ట్ (ASW-SWC) ఆండ్రోత్ జలప్రవేశం చేసింది. నేవీ వైస్ అడ్మిరల్ రాజేశ్ పెంధర్కర్ ఆధ్వర్యంలో దీన్ని కమిషనింగ్ చేశారు. భారత నౌకాదళం స్వదేశీకరణ ప్రయత్నాలలో ఇది మరో మైలురాయిగా నిలిచింది.
ప్రత్యేకతలు: కోల్కతాలోని ప్రభుత్వరంగ నౌకా నిర్మాణ సంస్థ గార్డెన్ రీచ్ షిప్బిల్డర్స్ అండ్ ఇంజినీర్స్ (జీఆర్ఎస్ఈ) దీన్ని రూపొందించింది. ఈ శ్రేణిలో ఇది రెండో యుద్ధనౌక కావడం గమనార్హం. మొదటిది ఐఎన్ఎస్ అర్నాలా కాగా అది జూన్ 18న లాంఛనంగా భారత నౌకాదళంలో చేరింది. లక్షదీవుల్లోని అండ్రోత్ అనే దీవి పేరును రెండో యుద్ధనౌకకు ఖరారు చేశారు.
ఆండ్రోత్ యుద్ధ నౌకలో దేశీయంగా రూపొందించిన 30 ఎంఎం సర్ఫేస్ గన్ ఉంది. లోతు తక్కువగా ఉన్న జలాల్లోని జలాంతర్గాములను వేటాడే 16 అధునాతన నౌకలకు నేవీ ఆర్డర్ పెట్టింది. ఇందులో ఎనిమిదింటిని జీఆర్ఎస్ఈ ఉత్పత్తి చేస్తోంది. తీర ప్రాంతానికి చేరువలోని జలాలపై నిఘా వేసే సామర్థ్యం వీటికి ఉంది. విమానాలతో సమన్వయం చేసుకుంటూ శత్రు జలాంతర్గాములను ఇవి వేటాడగలవు. అధునాతన పోరాట నిర్వహణ వ్యవస్థలు వీటి సొంతం. ఈ యుద్ధనౌకల్లో తేలికపాటి టోర్పిడోలు, జలాంతర్గామి విధ్వంసక రాకెట్లు సైతం ఉండటం విశేషం.
10,500 టన్నుల బరువు, 120 మీటర్ల పొడవు - 'ఐఎన్ఎస్ నిస్తార్' యుద్ధనౌక జాతికి అంకితం
రూ.600 కోట్లతో 'ఉదయగిరి' యుద్ధనౌక - ఆగస్టులో సముద్రంలోకి ఎంట్రీ