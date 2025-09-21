వీధి వ్యాపారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం రుణాలు - అక్టోబర్ 2 వరకే దరఖాస్తుకు అవకాశం
లోక్ కల్యాణ్ పేరిట వీధి వ్యాపారులకు ఆర్థికచేయూతనిస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం - స్వనిధి రుణాల జారీకి చర్యలు - లోక్ కల్యాణ్ పేరిట పురపాలికల్లో మేళాలను నిర్వహిస్తోన్న యంత్రాంగం
Published : September 21, 2025 at 8:47 PM IST
Indian Government Loans to Street Vendors under Atmanirbhar Bharat : వీధి వ్యాపారులకు అండగా నిలిచేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చింది. స్వనిధి రుణాల జారీకి శరవేగంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. లోక్ కల్యాణ్ పేరిట మున్సిపాలిటీల్లో ఈనెల 17 నుంచి అక్టోబరు 2 వరకు శిబిరాలు నిర్వహించి చిరు వ్యాపారులకు రుణాలు అందించేలా చర్యలు చేపట్టింది. ఈ పథకానికి లోక్ కల్యాణ్ మేళాగా పేరు మార్చి మేళాలను అధికార యంత్రాంగం నిర్వహిస్తోంది. ఈ నెల 17 నుంచి అక్టోబర్ 2వ తేదీ వరకు ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతుందని తెలిపింది. ఈ మేరకు రాష్ట్రంలోని అన్ని నగర, పురపాలికలకు ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. ప్రస్తుతం అర్హుల నుంచి సంబంధిత అధికారులు దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తున్నారు. తెలంగాణలోని వీధి వ్యాపారులకు ఈ మేళాలు ఎంతో ఉపయోగపడతాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
స్వయం సంఘాలతో బలోపేతం : వీధి వ్యాపారులను స్వయం సంఘాలుగా ఏర్పాటు చేసి వారి ఆర్థిక బలోపేతానికి ప్రభుత్వ యంత్రాంగం చర్యలు చేపడుతోంది. కొవిడ్ వేళ వీధి వ్యాపారులకు ఆత్మనిర్భర్ భారత్ కింద లోన్లు పంపిణీ చేశారు. వాటిని సకాలంలో చెల్లించిన వారికి ఏటా రుణ పరిమితి క్రమంగా పెంచారు. మొదటి విడతలో రూ.10 వేలు ఇవ్వగా ప్రస్తుతం రూ.15 వేలకు ఇస్తున్నారు. సకాలంలో చెల్లించినవారికి రూ.20 వేల రుణం లభించనుంది. గతంలో లోన్ పొందినవారిలో చెల్లింపుల ప్రక్రియ సజావుగా ఉన్నవారిలో రూ.50 వేల రుణానికీ అర్హులుగా అధికారులు గుర్తించారు.
క్రెడిట్కార్డుల జారీ : రాష్ట్రంలోని వీధి వ్యాపారులకు రూ.20 వేలు, రూ.50 వేల పరిమితితో క్రెడిట్ కార్డులు సైతం ఇవ్వనున్నారు. రుణాలతో పాటు కార్డులు వీధి వ్యాపారుల ఎదుగుదలకు మరింత దోహదపడనున్నాయి. ఐదేళ్లలో అనేక మంది రుణాలు పొంది తమ కుటుంబాలను చక్కగా పోషిస్తున్నారు. పదిహేను రోజుల పాటు వివిధ మున్సిపాలిటీల్లో మేళాలు నిర్వహిస్తామని, ఆసక్తి ఉన్న వారు రుణాలు పొందవచ్చని సెర్ప్ అధికారులు చెబుతున్నారు. చిరు వ్యాపారులు ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవడానికే ఇదో అవకాశం అని పట్టణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ అధికారి శ్రీధర్రెడ్డి తెలిపారు.
పెరిగిన రుణ మొత్తం
- మొదటి విడతలో రూ.10 వేలు వీధి వ్యాపారులకు అందించారు. ఇప్పుడు లోక్ కల్యాణ్ మేళా ద్వారా రుణం రూ.15 వేలకు పెరిగింది.
- ఈ మొత్తం సక్రమంగా చెల్లిస్తే రెండో విడతలో రూ.20 వేలు ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం రూ.25 వేలు అందిస్తారు.
- రూ.50 వేల రుణానికి అర్హత సాధించిన వ్యాపారులకు ఆ మొత్తాన్ని అందిస్తారు.
సామాజిక భద్రత : వీధివ్యాపారులకు సామాజిక భద్రత కల్పించేందుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వారి సంక్షేమం కోసం ఈ పథకాలు అమలు చేయనున్నాయి. అర్హులైన లబ్ధిదారుడిని సెంట్రల్ స్కీంకు కనెక్ట్ చేస్తారు. ఆహార భద్రత కార్డుతోపాటు ఇన్సూరెన్స్, తదితర సౌకర్యాలు అందించడానికి గుర్తిస్తారు.
కొత్తవారికి అవకాశం : గతంలో వీధి వ్యాపారులకు ఐడీ కార్డులు అందించారు. వడ్డీ వ్యాపారులతో ఇబ్బందులు పడకుండా నేరుగా బ్యాంకుల ద్వారా స్వల్పకాలిక రుణాలు అందించారు. వేల సంఖ్యలో వీధివ్యాపారులు లోన్లు తీసుకొని చెల్లించడంతో మళ్లీ ఎక్కువ మొత్తం రుణం పొందడానికి అర్హత సాధించారు. ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకున్నవారికే ఇన్నాళ్లూ ఈ లోన్లు అందించారు.
