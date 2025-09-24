అమ్మ ఆశయం కోసం పాదం కదిపిన ముస్లిం యువకుడు - భరతనాట్యంలో పీహెచ్డీ
అమ్మ ఆశయాన్ని తీర్చిన కుమారుడు - హైదరాబాద్ కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయంలో భరతనాట్యంపై పీహెచ్డీ చేస్తున్న షేక్ జానీమియా - అకాడమీ స్థాపించి, వందలమంది చిన్నారులకు నామమాత్రపు ఫీజుతో భరతనాట్యం శిక్షణ
Published : September 24, 2025 at 11:26 AM IST
Indian Classical Dancer Shaik Janimiya : ఆ మాతృమూర్తికి నాట్యమంటే ఎంతో మమకారం. కుటుంబ నేపథ్యం ఆమె ఆశలకు అడ్డుకట్ట వేసింది. అమ్మ ఆశయాన్ని తీర్చేలా కుమారుడు పాదం కలిపారు. ఎన్నో అవహేళనలు, అవాంతరాలు దాటి ముందుకు సాగారు. వేల ప్రదర్శనలిచ్చి, ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో పేరు గడించారు. ఆ హైదరాబాదీ మరెవరో కాదు షేక్ జానీమియా.
ఈ నేలపై కళలకు కులమతాలుండవు. ప్రతిభ ఏ ఒక్కరి సొంతం కాదంటారు! కానీ జానీమియా మాత్రం భరతనాట్యం ఎంచుకుంటే ఒక ముస్లిం యువకుడు సంప్రదాయ నృత్యం చేయడమేంటి అని ఎంతోమంది తీవ్ర అభ్యంతరం చెప్పారు. ఎగతాళి చేశారు. అవహేళన చేశారు. వాటినీ ఆశీర్వాదాలుగానే భావించారు షేక్ జానీమియా. హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో భరతనాట్యంపై పీహెచ్డీ చేస్తూ తన గురువు పేరుతో అకాడమీ స్థాపించారు. అందులో వందలమంది చిన్నారులకు నామమాత్రపు ఫీజుతో శిక్షణనిస్తూ నేటి యువతరానికి ఆదర్శంగానూ నిలుస్తున్నారు.
ఐదేళ్ల వయసు నుంచే భరతనాట్యం : జానీమియాది ఖమ్మం జిల్లాలోని తల్లాడ. తల్లి షాహిదా బేగంకి క్లాసికల్ డాన్స్పై ఎంతో ఆసక్తి ఉండేది. నేర్చుకోవాలని ఉన్నా, తమ కుటుంబ నేపథ్యం కారణంగా ఆమె ఇంటి సభ్యులను ఎదిరించలేకపోయారు. కానీ కుమారుడు జానీమియాను ఐదేళ్ల వయసు నుంచే భరతనాట్యం నేర్చుకునేలా అటువైపుగా ప్రోత్సహించారు. హరికథలు చెప్పుకొంటూ జీవనం సాగించే తన తాతయ్య ప్రభావం కూడా జానీమియాపై ఉండేది.
నాట్య ప్రదర్శనలు చేయడం : విజయవాడలో షేక్ జానీమియా ఇంటర్ చదివే సమయంలో పరిచయమైంది సిస్టర్ లిల్లి డానియల్. ఆమె ప్రోత్సాహం, డిగ్రీలో మరో సిస్టర్ ఎలిజిబెత్ సేవి డానియల్ కళాదర్శిని అనే నాట్య కళాశాలలో చేర్పించడంతో ఆయనకు సంప్రదాయ నృత్యమే జీవితమైంది. తర్వాత శిక్షకురాలు శారద ఇంట్లో రెండేళ్లు ఉండి జానీమియా ఆంధ్రనాట్యంపై పట్టు సాధించారు. ఆపై హైదరాబాద్ తిరిగొచ్చి, పద్మశ్రీ ఆనందశంకర్ జయంతి దగ్గర భరతనాట్యంలో శిక్షణ తీసుకొని, పూర్తిగా రాటుదేలారు. మెల్లగా మెల్లగా సొంతంగా నాట్య ప్రదర్శనలు చేయడం ప్రారంభించారు.
తనకంటూ ఒక పేరు వచ్చాక విద్య నేర్పిన గురువు పేరుతోనే హైదరాబాద్లో నాట్యశాల అకాడమీని ప్రారంభించారు జానీమియా. ప్రస్తుతం అందులో 200 మంది చిన్నారులకు భరతనాట్యంపై శిక్షణ ఇస్తూ నేర్పిస్తున్నారు. ఈ నృత్య శిక్షణా కేంద్రం ప్రారంభించిన కొత్తలో అధికారులు వచ్చి ఒక దేవాలయంలో ప్రదర్శన ఇవ్వాలని జానీమియాను కోరారు. దీంతో ఆయన సంతోషంతో పొంగిపోయారు. కానీ రెండోరోజు కొందరు వచ్చి ముస్లిం వ్యక్తితో నాట్యం చేయించడం ఏంటి? అంటూ నానా హంగామా చేశారు. ముందు బాధ పడ్డా వాళ్లను సముదాయించి, ప్రదర్శన కొనసాగించేలా అధికారులు నచ్చజెప్పారు. ఇలాంటి చేదు అనుభవాలు ఎదురైనా కళకు తన జీవితాన్ని అంకితం చేసి విమర్శకుల నుంచీ సైతం ప్రశంసలను షేక్ జానీమియా అందుకుంటున్నారు.
నృత్యానికి సిలబస్ రూపకల్పనలో :
- ఆంధ్రనాట్యం, పేరిణి శివతాండవం, కూచిపూడి, భరతనాట్యంలో రాష్ట్ర, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వేదికలపై వెయ్యికిపైగా ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు జానీమియా.
- ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతి శంకుస్థాపన సమయంలో ప్రధాని మోదీ సమక్షంలో ప్రదర్శన చేశారు.
- హెచ్సీయూలో భరతనాట్యంపై పీహెచ్డీ చేస్తూ ఆ నృత్యానికి ప్రత్యేక సిలబస్ రూపకల్పనలో తన వంతు పాత్ర పోషిస్తున్నారు.
భరతనాట్య అరంగేట్రం చేసిన పురిఘళ్ల లక్ష్మీ ప్రణవ..
Bharatanatyam : శిల్పకళా వేదికలో శృతి, దివ్య భరతనాట్య అరంగేట్రం