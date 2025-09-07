ఇండియా స్కిల్స్ 2025 - ప్రతిభావంతులైన యువతకు చక్కటి అవకాశం
63 నైపుణ్యాల్లో పోటీలు - విజేతలకు జాతీయ, అంతర్జాతీయ వేదికలపై దేశానికి ప్రాతినిథ్యం వహించే అవకాశం
India Skills 2025 Competition : దేశంలోని ప్రతిభావంతులైన యువతను గుర్తించి వారికి తగిన గుర్తింపు కల్పించేందుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పలు కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో యువత ప్రతిభను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రదర్శించే అవకాశాన్ని కల్పించేందుకు ఇండియా స్కిల్స్–2025 పోటీకి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ పోటీ ద్వారా విజేతలకు జాతీయ, అంతర్జాతీయ వేదికలపై దేశానికి ప్రాతినిథ్యం వహించే అవకాశమే కాకుండా ప్రత్యేక శిక్షణ, బహుమతులు కూడా లభిస్తాయి.
63 నైపుణ్యాల్లో పోటీ: ఈ పోటీలో దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి అభ్యర్థులు పాల్గొనవచ్చు. మొత్తం 63 నైపుణ్యాలు ఈ పోటీకి ఎంపికయ్యాయి. వీటిలో సైబర్ భద్రత, విమాన నిర్వహణ, యంత్ర నిర్మాణం, వంటకళలు, ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్, ఆటోమొబైల్ రిపేర్, రోబోటిక్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వంటి ఆధునాతన సాంకేతిక, వృత్తి రంగాలు ఉన్నాయి. విద్యార్థులు, యువత తమకు ఉన్న నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించే అవకాశం పొందనున్నారు.
జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో విజేతలైన అభ్యర్థులకు 2026లో జరగనున్న వరల్డ్ స్కిల్ కాంపిటీషన్తో పాటు ఇతర అంతర్జాతీయ వేదికలపై దేశం తరఫున ప్రాతినిథ్యం వహించే అవకాశం కల్పిస్తామని అధికారులు తెలిపారు. ఈ పోటీలో పాల్గొనడానికి దేశ పౌరులైతే సరిపోతుంది.
జిల్లా స్థాయి ప్రచారం: ఈ కార్యక్రమాన్ని విస్తృతంగా ప్రచారం చేయడానికి అధికార యంత్రాంగం ముందడుగు వేసింది. నెల్లూరు కలెక్టర్ ఆనంద్ శనివారం కలెక్టరేట్లో ఇండియా స్కిల్స్–2025కు సంబంధించిన గోడపత్రాలను ఆవిష్కరించారు. జిల్లా ప్రజలు, ముఖ్యంగా యువత ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అధికారి ఖయ్యూం, జిల్లా పర్యాటక శాఖ అధికారి ఉషశ్రీ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
రిజిస్ట్రేషన్ విధానం: ఇండియా స్కిల్స్–2025 పోటీలో పాల్గొనాలి అనుకునే యువత తప్పనిసరిగా స్కిల్ ఇండియా డిజిటల్ హబ్ వెబ్సైట్ (www.skillindiadigital.gov.in) ద్వారా నమోదు చేసుకోవాలి.
దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఇలా ఉంటుంది:
- వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి, India Skills–2025 విభాగంపై క్లిక్ చేయాలి.
- మొబైల్ నంబర్ నమోదు చేసి, వచ్చిన ఓటీపీని ఎంటర్ చేయాలి.
- నాలుగు అంకెల పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకోవాలి.
- 12 అంకెల ఆధార్ నంబరు నమోదు చేసి, ఓటీపీ ద్వారా ధ్రువీకరించాలి.
- ఈ–కేవైసీ పూర్తయిన తర్వాత దరఖాస్తు వివరాలు నింపి సమర్పించాలి.
అర్హత, గడువు, సంప్రదించాల్సిన నంబర్లు:
- అర్హత: 16 నుంచి 25 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు ఉన్న యువత
- రిజిస్ట్రేషన్ గడువు: సెప్టెంబరు 30, 2025
- సంప్రదించాల్సిన నంబర్లు: 99666 67018, 72073 89948
యువతకు విశిష్ట వేదిక: ఇండియా స్కిల్స్–2025 కేవలం ఒక పోటీ మాత్రమే కాదు. ఇది యువతకు తమ ప్రతిభను నిరూపించుకునే, దేశానికి ప్రాతినిథ్యం వహించే, భవిష్యత్లో మెరుగైన అవకాశాలను పొందే విశిష్ట వేదిక. నైపుణ్యమే భవిష్యత్తు అన్న భావనను బలపరిచే ఈ పోటీల ద్వారా భారతీయ యువత అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తమ ప్రతిభను చూపనున్నారు.
