భారత్ - పాక్ యుద్ధం - హైదరాబాద్​లో మిస్ వరల్డ్ పోటీలు జరిగేనా? - MISS WORLD COMPETITION IN HYDERABAD

Published : May 9, 2025 at 9:53 AM IST

Will The Miss World Competition Be Held In Hyderabad? : భారత్, పాకిస్థాన్‌ దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో మిస్‌ వరల్డ్‌ పోటీల నిర్వాహక సంస్థ, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై తీవ్ర ఒత్తిడి ఉంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆయా దేశాల నుంచి వచ్చిన వారందరి భద్రతకు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకుంటుంది. అయితే ముందుగా హైదరాబాద్‌లోని వ్యూహాత్మక సంస్థల భద్రత, సామాన్య ప్రజల రక్షణకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అందాల పోటీలకు మూడు వారాల పాటు పూర్తిస్థాయి భద్రత పోలీసులకు పెద్ద సవాలు కానుంది.

ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం అభిప్రాయం ప్రకారం నడుచుకోవాలని రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు భావిస్తోంది. గురువారం (మే 08) నాటి పరిస్థితులను చూసి పాకిస్థాన్‌లో ఉన్న అమెరికా పౌరులు తక్షణమే సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని ఆ దేశ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ సూచించారు. దాంతో మిస్‌ వరల్డ్‌ ఆర్గనైజేషన్‌ సైతం పోటీలను కొనసాగిస్తే తలెత్తే సమస్యలపై పునరాలోచిస్తోందని, అంతర్జాతీయంగా అభిప్రాయాలను సేకరిస్తోందని, తెలంగాణ ప్రభుత్వంతోనూ ఎప్పటికప్పుడు చర్చిస్తున్నట్లు తెలిసింది.

విమాన సర్వీసులపై ప్రభావం : మిస్‌ వరల్డ్‌ వేడుకలకు ఏకంగా 116 దేశాల నుంచి అందాల భామలు రావాల్సి ఉండగా, గురువారం సాయంత్రానికి 109 మంది తెలంగాణకు చేరుకున్నట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఇంకా స్పాన్సర్లు, ఇంటర్నేషనల్ మీడియా రావాల్సి ఉంది. మరికొందరు పోటీల మధ్యలో చేరుకునేలా ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు హఠాత్తుగా విమాన సర్వీసుల రద్దు, రూట్ల మార్పు ప్రభావం సైతం మిస్ వరల్డ్ పోటీలపై ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.