దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రైవేట్‌ బంగారం ఉత్పత్తి కర్మాగారం - కర్నూలు జిల్లాలోనే

జొన్నగిరిలో దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రైవేట్‌ బంగారం ఉత్పత్తి కర్మాగారం - ప్రభుత్వ చొరవతో వేగంగా పనులు - ప్రారంభానికి రంగం సిద్ధం

GOLD_MINE_IN_ANDHRA_PRADESH (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 12:20 PM IST

India First Largest private Gold Mine in Andhra Pradesh: కర్నూలు జిల్లాలోని జొన్నగిరిలో ప్రైవేటు రంగంలో దేశంలోనే అతిపెద్ద బంగారం ఉత్పత్తి కర్మాగారం ప్రారంభానికి రంగం సిద్ధమైంది. బంగారం, వెండి తదితర ఖనిజాల వెలికితీతలో అపార అనుభవమున్న ‘జియో మైసూర్‌ సర్వీసెస్‌ ఇండియా ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌’ సంస్థ ఈ కర్మాగారాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. కొన్నేళ్లుగా ప్రారంభానికి నోచని ఈ కర్మాగారాన్ని పట్టాలెక్కించడానికి కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఫిబ్రవరిలో ప్రజాభిప్రాయ సేకరణను పూర్తి చేయించి, సంస్థ ప్రారంభానికి అనుమతులన్నీ ఇచ్చింది.

జిల్లా తుగ్గలి మండలంలోని జొన్నగిరి, పగిడిరాయి, ఎర్రగుడి గ్రామాల పరిధిలో 1477.24 ఎకరాల్లో జియో మైసూర్‌ సంస్థ తవ్వకాలకు అనుమతులు పొందింది. ఆ సంస్థకు పలు రాష్ట్రాల్లో 35 వేల చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఖనిజాల కోసం తవ్విన అనుభవం ఉంది. ఇంక బంగారు గనులున్న ఈ ప్రాంతంలోనే ఉత్పత్తికి అవసరమైన పరిశ్రమను రూ.320 కోట్లతో నిర్మించింది. ఈ సంస్థకు 2006లోనే తవ్వకాలకు అనుమతులు పొందినప్పటికీ ఇక్కడ దొరికే బంగారం నాణ్యత, తవ్వకాలు లాభదాయకమా? కాదా? నిర్ధారించుకుని కర్మాగారం నిర్మించడానికి ఏకంగా 19 ఏళ్లు పట్టింది. ఇంక ఒక మినీ ప్లాంట్‌ కూడా నిర్మించి ఖనిజాన్ని శుద్ధి చేసి, బంగారం నాణ్యతను నిర్ధారించుకుంది. అప్పుడు సంతృప్తికరమైన ఫలితాలు రావడంతో పూర్తిస్థాయి ప్లాంట్‌ను నిర్మించింది.

జొన్నగిరి, పగిడిరాయి గ్రామాల పరిధిలో జియో మైసూర్‌ సంస్థ ప్రాంగణం (Eenadu)

రోజుకు 1000 టన్నుల ఖనిజ శుద్ధి: జియో మైసూర్‌ సర్వీసెస్‌ సర్వే ప్రకారం ఈ ప్రాంతంలో కోటి టన్నుల బంగారం ఖనిజ నిల్వలు ఉన్నట్లు అంచనా. తూర్పు బ్లాక్‌లో భూమి అడుగున సుమారు 180 మీటర్ల లోతులో 6.8 మిలియన్‌ టన్నుల బంగారు ఖనిజం ఉన్నట్లు గుర్తించింది. 2043 వరకు ఆ ప్రాంతంలో తవ్వకాలకు అనుమతి తీసుకోవడంతో పాటు ఆ తరువాత మరో 50 సంవత్సరాల పాటు తవ్వకాలు కొనసాగించడానికి కూడా ముందస్తు అనుమతులు తీసుకుంది. ఇక్కడ ఈ సంస్థ ఏర్పాటు చేయడంతో 350 మందికి ప్రత్యక్షంగా, మరో 500 మందికి పరోక్షంగా ఉద్యోగాలు దొరకనున్నాయి.

వెయ్యి టన్నులకు 700 గ్రాములు: జొన్నగిరి ప్రాంతంలోని బంగారు ఖనిజాన్ని వెలికితీసి, 1000 టన్నులను శుద్ధి చేస్తే 700 గ్రాముల బంగారం వస్తుందని సంస్థ అంచనా. ఇలా ఏటా 4 లక్షల టన్నుల ఖనిజాన్ని వెలికితీసి 3 లక్షల టన్నుల ఖనిజాన్ని శుద్ధి చేసే సామర్థ్యంతో అధునాతన కర్మాగారాన్ని నిర్మించింది. తొలుత రోజుకు 1000 టన్నుల ఖనిజాన్ని శుద్ధి చేసేలా ఉత్పత్తిని ప్రారంభించనుంది. ఉత్పత్తి ప్రారంభమైన రెండు మూడేళ్ల తరువాత బంగారం ఉత్పత్తిని ఏటా 1000 కేజీలకు పెంచాలన్నది ప్రణాళిక. అలానే జియో మైసూర్‌ సంస్థ అవసరాలకు నీటిని సరఫరా చేయడానికి హంద్రీ-నీవా కాలువ నుంచి సంస్థ ప్రాంగణం వరకు 18 కిమీ పొడవున పైప్‌లైన్‌ వేశారు.

