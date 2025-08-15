Independence Day Celebrations: బ్రిటిష్ వారు ప్రజల్ని విభజించి ఎలా పాలించారో, గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలోనూ అలాంటి పాలనే కొనసాగిందని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. 2019 నుంచి 2024 వరకు ఉన్న కాలాన్ని చీకటి రోజులుగా ఆయన అభివర్ణించారు. కాకినాడ పొలీస్ పరేడ్లో నిర్వహించిన 79వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొని జాతీయ జెండా ఎగరవేశారు.
కాకినాడలో నిర్వహించిన స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలకు భార్య అన్నా లెజినోవాతో కలిసి పవన్ హాజరయ్యారు. ఎంతోమంది మహానుభావుల త్యాగఫలమే స్వాతంత్య్రం అని పేర్కొన్నారు. స్వాతంత్య్ర సమరయోధుల స్ఫూర్తితో కూటమి ప్రభుత్వం పాలన సాగిస్తుందని చెప్పారు. సూపర్ సిక్స్ పథకాలు అమలు చేసి మహిళలకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని పవన్ తెలిపారు. 'స్త్రీశక్తి' ద్వారా మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణ పథకం ప్రారంభిస్తున్నామన్న పవన్, గత పాలకుల సమయాన్ని డార్క్ సమయంగా చెప్పవచ్చని అన్నారు. పిఠాపురాన్ని దేశంలోనే మోడల్ నియోజకవర్గంగా తీర్చిదిద్దుతున్నట్లు పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు.
#IndependenceDayIndia pic.twitter.com/CEEKcJ9Ap2— JanaSena Party (@JanaSenaParty) August 15, 2025
రాష్ట్ర అభివృద్ధికి, పెట్టుబడులు రావాలన్నా శాంతిభద్రతలు బలంగా ఉండాలని పవన్ తెలిపారు. ప్రతిపక్ష నాయకులు ఓడిపోతే ఓటు చోరీ అంటున్నారని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ విమర్శించారు. గెలిచినప్పుడు ఒక న్యాయం, ఓడినప్పుడు మరో న్యాయమా? అని ప్రశ్నించారు. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో ఎవరైనా గొంతెత్తితే దాడులు జరిగేవని మండిపడ్డారు. అవినీతికి అలవాటుపడిన వాళ్లు ఏమైనా చేస్తారన్న పవన్, వారంతా విదేశీ ద్రోహుల అజెండాలను మోస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు.
కాకినాడ పోర్టుల నుంచి ఆయిల్, బియ్యం అక్రమ రవాణా జరగకుండా పోలీసులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చామని చెప్పారు. బియ్యం, ఆయిల్ అని వదిలేస్తే తీరం నుంచి ఆయుధాలు, బాంబులు సరఫరా చేస్తారని, పోలీసుల అప్రమత్తంగా ఉండాలని పవన్ కల్యాణ్ హెచ్చరించారు. పోర్టు ప్రాంతం, తీరప్రాంతాల్లో గస్తీని బలంగా ఉంచుతామని పేర్కొన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక ప్రజలంతా స్వేచ్ఛగా ఉన్నారని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ వెల్లడించారు. జెండా వందనం కార్యక్రమంలో కాకినాడ ఎంపీ ఉదయ్ శ్రీనివాస్, ఎమ్మెల్యేలు, అధికారులు పాల్గొన్నారు.
జనసేన పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో స్వాతంత్య్ర వేడుకలు: గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలోని జనసేన పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో 79వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించారు. జనసేన పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో శాసన మండలి విప్ పిడుగు హరిప్రసాద్ జాతీయ పతకాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఈ వేడుకలలో పార్టీ నేతలు, వీర మహిళలు, జన సైనికులు పాల్గొన్నారు. ఎందరో మహానుభావుల ప్రాణ త్యాగాలతో ఈ రోజు మనం స్వేచ్ఛా వాయువులు పీల్చుకుంటున్నామని హరి ప్రసాద్ చెప్పారు. భారతదేశం అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా అవతరించి, ప్రపంచంలో మూడో అతి పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా దూసుకుపోతుందన్నారు. దేశం కోసం సర్వస్వం త్యజించి, ప్రాణ త్యాగాలు చేసిన జాతీయ నాయకుల ఆశయాలు, ఆలోచనలే ఆలంబనగా ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ జనసేన పార్టీని స్థాపించారని చెప్పారు.
