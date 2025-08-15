ETV Bharat / state

రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీలో ఘనంగా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు - INDEPENDENCE DAY AT RFC

రామోజీ ఫిల్మ్​ సిటీలో ఘనంగా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు - జాతీయ జెండా ఆవిష్కరించిన రామోజీ గ్రూపు సంస్థల సీఎండీ సీహెచ్‌ కిరణ్‌ - కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న దివంగత రామోజీరావు మనువడు పూర్ణ సుజయ్‌

Independence Day Celebrations At Ramoji Film City
Independence Day Celebrations At Ramoji Film City (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 15, 2025 at 1:47 PM IST

Independence Day Celebrations at Ramoji Film City : రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలో స్వాతంత్య్ర వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. రామోజీ గ్రూపు సంస్థల సీఎండీ సీహెచ్‌ కిరణ్‌ జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు. భద్రతా సిబ్బంది నుంచి గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. అనంతరం ఉద్యోగులకు, సిబ్బందికి స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

ఈ కార్యక్రమంలో దివంగత రామోజీరావు మనువడు పూర్ణ సుజయ్‌, ఈటీవీ సీఈవో బాపినీడు, ఈటీవీ భారత్ సీఈవో శ్రీనివాస్ జొన్నలగడ్డ, ఈటీవీ భారత్ నెట్​వర్క్ ఎడిటర్ బిలాల్ అహ్మద్ భట్, యూకేఎమ్​ఎల్​ డైరెక్టర్‌ శివ రామకృష్ణ, రామోజీగ్రూప్​లోని వివిధ విభాగాల ఉన్నతస్థాయి ఉద్యోగులు, సిబ్బంది అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. వేడుకల అనంతరం సీఎండీ సీహెచ్ కిరణ్​, పూర్ణ సుజయ్​ ఉద్యోగులతో ఫొటోలు దిగారు.

రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీలో ఘనంగా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు (ETV)

