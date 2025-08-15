Independence Day Celebrations at Ramoji Film City : రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. రామోజీ గ్రూపు సంస్థల సీఎండీ సీహెచ్ కిరణ్ జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు. భద్రతా సిబ్బంది నుంచి గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. అనంతరం ఉద్యోగులకు, సిబ్బందికి స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
ఈ కార్యక్రమంలో దివంగత రామోజీరావు మనవడు పూర్ణ సుజయ్, ఈటీవీ సీఈవో బాపినీడు, ఈటీవీ భారత్ సీఈవో శ్రీనివాస్ జొన్నలగడ్డ, ఈటీవీ భారత్ నెట్వర్క్ ఎడిటర్ బిలాల్ అహ్మద్ భట్, యూకేఎంఎల్ డైరెక్టర్ శివ రామకృష్ణ, రామోజీ గ్రూప్లోని వివిధ విభాగాల ఉన్నతస్థాయి ఉద్యోగులు, సిబ్బంది అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. వేడుకల అనంతరం సీఎండీ సీహెచ్ కిరణ్, పూర్ణ సుజయ్ ఉద్యోగులతో ఫొటోలు దిగారు.
