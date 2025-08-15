ETV Bharat / state

రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలో ఘనంగా 79వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు - INDEPENDENCE CELEBRATIONS AT RFC

రామోజీ ఫిల్మ్​ సిటీలో ఘనంగా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు - జాతీయ జెండా ఆవిష్కరించిన రామోజీ గ్రూపు సంస్థల సీఎండీ సీహెచ్‌ కిరణ్‌

Independence Day Celebrations at Ramoji Film City
Independence Day Celebrations at Ramoji Film City (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 4:36 PM IST

1 Min Read

Independence Day Celebrations at Ramoji Film City : రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలో స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. రామోజీ గ్రూపు సంస్థల సీఎండీ సీహెచ్‌ కిరణ్‌ జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు. భద్రతా సిబ్బంది నుంచి గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. అనంతరం ఉద్యోగులకు, సిబ్బందికి స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

ఈ కార్యక్రమంలో దివంగత రామోజీరావు మనవడు పూర్ణ సుజయ్‌, ఈటీవీ సీఈవో బాపినీడు, ఈటీవీ భారత్ సీఈవో శ్రీనివాస్ జొన్నలగడ్డ, ఈటీవీ భారత్ నెట్​వర్క్ ఎడిటర్ బిలాల్ అహ్మద్ భట్, యూకేఎంఎల్​ డైరెక్టర్‌ శివ రామకృష్ణ, రామోజీ గ్రూప్​లోని వివిధ విభాగాల ఉన్నతస్థాయి ఉద్యోగులు, సిబ్బంది అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. వేడుకల అనంతరం సీఎండీ సీహెచ్ కిరణ్​, పూర్ణ సుజయ్​ ఉద్యోగులతో ఫొటోలు దిగారు.

రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలో ఘనంగా 79వ స్వాతంత్ర్య వేడుకలు (ETV)

INDEPENDENCE DAY AT RFCINDEPENDENCE DAY CELEBRATIONSఆర్​ఎఫ్​సీలో స్వాతంత్య్ర వేడుకలుAUGUST 15TH CELEBRATIONS IN RFCINDEPENDENCE CELEBRATIONS AT RFC

