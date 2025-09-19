ETV Bharat / state

యువత! మీకన్నా 40 ఏళ్లు దాటిన వారే బెటర్​ - ఆరోగ్యంపై ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టేది వాళ్లే

రకరకాల వ్యాధుల బారిన పడుతున్న యువత - రోజూ మైదానాలు, జిమ్​కు కేటాయించని సమయం - 40 ఏళ్లు పైబడిన వారికి పెరుగుతున్న వ్యాయామ ఆసక్తి

Youngers who dont Exercise
Youngers who dont Exercise (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 19, 2025 at 12:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Youngers who don't Exercise : ప్రస్తుతకాలంలో యువత సెల్​ఫోన్​, జల్సాలకు అలవాటు రాత్రుళ్లు ఎక్కువ సమయం మెలకువగా ఉంటూ ఉదయం వేళ ఆలస్యంగా నిద్ర లేస్తున్నారు. ఇప్పుడు వారు యంగ్​ ఏజ్​లో ఉండటం వల్ల అంతా మంచిగా అనిపిస్తున్నా, వయసు పెరిగే కొద్దీ అంటే 40 ఏళ్లకు దాటిన తర్వాత ఒంట్లో రోగాలు అన్నీ బయటకు వస్తాయి. ఉదయం లేచి వ్యాయామం, జిమ్​, వర్కవుట్​లు, ఆటలు ఆడుదాం అనే ఆలోచన ఏ ఒక్కరిలో లేదని స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఈ అలవాట్లు ఉంటే దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల నుంచి రక్షణను పొందొచ్చు. కానీ అలాంటి వాటికి అవకాశమే లేకుండా చేసుకుంటున్నారు. ఇంకా విస్మయానికి గురి చేసే ఆందోళన ఏంటంటే 30 ఏళ్లలోపు వారు పలు రకాల వ్యాధుల బారినపడుతున్నారు.

40 ఏళ్లు దాటిన వారికే ఆసక్తి : కనీసం రోజూ నడిస్తే చాలు ఎన్నో సమస్యను అధిగమించవచ్చు. రోజూ మైదానాలు, జిమ్​కు సమయంపై యువత దృష్టి సారిస్తే నిండు జీవితాన్ని చూడవచ్చు. అధిక రక్తపోటు, పక్షవాతం, మధుమేహం, క్యాన్సర్లు తదితర రోగాల నుంచి సైతం బయటపడొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇక్కడ గమనించదగ్గ ఇంకో విషయం ఏంటంటే 40 ఏళ్లు దాటిన వారిలో వ్యాయామం చేయాలి, శరీరాన్ని బలంగా ఉంచుకోవాలనే ఆలోచన పెరుగుతోంది. కానీ వీటిపట్ల యువత ఆసక్తి చూపకపోవడం మాత్రం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ప్రధాన పట్టణాల్లో ఏ మైదానంలో చూసినాసరే మైదానాలకు రోజూ 40 ఏళ్ల పైబడినవారే ఎక్కువమంది వస్తుందటం గమనార్హం. యువత వ్యాయామం చేయకపోతే మాత్రం భవిష్యత్తు అంధకారమనే మాటలు వినిపిస్తున్నాయి. నిపుణులు చెప్పేటట్లు చేస్తే యువత కూడా సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ఉండొచ్చని చెబుతున్నారు.

అత్యధికంగా మధుమేహ బాధితులు : రాష్ట్ర వైద్యారోగ్యశాఖ చేపట్టిన ఎన్​సీడీ సర్వేలో ఉమ్మడి కరీంనగర్​ జిల్లా వ్యాప్తంగా గుండె సంబంధ వ్యాధితో 1,86,403 మంది బాధపడుతున్నారు. మధుమేహంతో 2,43,390 మంది, క్యాన్సర్​ లక్షణాలతో 3,375 మంది బాధపడుతున్నట్లు తేలింది. వీరిలో అత్యధికంగా 30 ఏళ్లలోపు ఉన్న వారే ఉన్నారు. ఉమ్మడి కరీంనగర్​ జిల్లాలో సుమారు 8.30 లక్షల మంది 30 ఏళ్లలోపు వారు ఉన్నారు. వీరిలో ప్రతిరోజూ 40 వేల మంది మాత్రమే వ్యాయామం చేస్తున్నారని తెలుస్తోంది.

నడిచే విధానాలు :

  • ఎక్కువగా బరువు ఉన్నవాళ్లు తారు రోడ్లు, గట్టినేలపై నడవకపోవడమే బెటర్​. ఎందుకంటే మోకాళ్లు, కీళ్లపై వారికి ఒత్తిడి అనేది పెరుగుతుంది.
  • ఇసుక నేలలో నడకతో పాదాలకు ప్రయోజనం కలుగుతుంది. ప్రతి అవయవానికి రక్తం సరఫరా అవుతుంది.
  • నిదానంగా నడిస్తే 15 నిమిషాల్లో 9 కేలరీలు ఖర్చు అవుతుంది. 30 నిమిషాల్లో 25 కేలరీలు ఖర్చుకాగా, నడకలో వేగం ఉంటే అరగంటలో 50కిపైగా కేలరీలు ఖర్చు కానున్నాయి.

"వ్యాయామం, నడకతో గుండె నాళాలు చురుకుగా పని చేస్తుంటాయి. రక్తపోటు, మధుమేహం ఇతర వ్యాధులు అదుపులో ఉంటాయి. జీర్ణవ్యవస్థ సక్రమంగా పని చేసేలా చూస్తుంది. శరీరానికి తగిన శక్తి లభిస్తుంది" - డా. కిరణ్​ కుమార్, గుండెవ్యాధి నిపుణులు, కరీంనగర్​

కొద్ది దూరం పరిగెత్తినా అలసటగా ఉంటుందా? - వెంటనే ఈ పరీక్షలు చేయించుకోండి!

కేవలం పదే పది నిమిషాల వ్యాయామం - మీరు ఫిట్​గా, ఆరోగ్యంగా ఉంటారు

For All Latest Updates

TAGGED:

TELANGANA HEALTH REPORTYOUNGERS FALLING PREY TO DISEASESYOUNG HEALTH DISEASE PROBLEMSయువతకు ఆరోగ్య సూత్రాలుYOUNGERS WHO DONT EXERCISE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

చల్లని వాతావరణంలో "రాగి సూప్​" - ఇలా చేసుకుంటే చుక్క మిగలదు - పిల్లలకు ఫేవరెట్​ అయిపోతుంది!

Bigg Boss 9 Telugu Day 11 Episode: కెప్టెన్​గా "టిల్లు-1" - సంచాలక్​గా ఫేవర్​ చేసి రాధిక! - భరణికి అన్యాయం!

ఆరు సినిమా ఆఫర్లను రిజెక్ట్ చేసిన దీపిక- అన్నీ ఆ స్టార్ హీరోవే- ఎందుకో తెలుసా?

ఆ గ్రామంలో తలుపులు ఉండవ్​- ఇప్పటివరకు ఒక్క చోరీ కూడా జరగలేదు! అదెలా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.