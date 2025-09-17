ఈ మైనర్లకు తొందరెక్కువ - చెబితే వినరు, చట్టాలను పట్టించుకోరు!
కార్లు, ద్విచక్రవాహనాలు నడుపుతున్న మైనర్లు - గతేడాది 10,113 కేసులు ఈ ఏడాది 6నెలల లోనే 12,053 - నిబంధనల ఉల్లంఘనలపై భారీగా ఈ-చలాన్లు
Published : September 17, 2025 at 1:33 PM IST
Increasing Minor Driving Cases : రాష్ట్రంలో మైనర్లు ద్విచక్రవాహనాలు, కార్లు డ్రైవింగ్ చేస్తున్న కేసులు విపరీతంగా పెరగడంతో ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఇలా మైనర్లు వాహనాలు నడపడం వల్ల వారికే కాకుండా రోడ్లపై ఇతరుల ప్రాణాలకూ ముప్పుగా పరిణమిస్తోంది. దీనికి ప్రధాన కారణం తల్లిదండ్రుల నిర్లక్ష్యమే. రోడ్డు భద్రత చట్టాల పట్ల నిర్లిప్తత రహదారులపై ప్రమాదకర పరిస్థితుల్ని పెంచేస్తున్నాయి.
డ్రైవింగ్ లైసెన్సు లేకుండా : 2024లో మైనర్లు డ్రైవింగ్ చేస్తున్న కేసులు 10,113 నమోదైతే ఈ ఏడాది జనవరి 1 - జూన్ 30 వరకు ఈ ఆరు నెలల్లోనే ఏకంగా 12,053 కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇవన్నీ దాదాపు నగరాలు, జిల్లా కేంద్రాల్లోనివి మాత్రమే. ఇక మేజర్ అయి ఉండి కూడా డ్రైవింగ్ లైసెన్సు లేకుండా వాహనాలను నడిపేవారి సంఖ్య లక్షల్లో చేరింది. ఈ సంవత్సరం ఆరు నెలల్లోనే ఈ తరహావి 2.32 లక్షల కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ ఏడాది రోడ్లపై వాహనదారుల ఉల్లంఘనలు మరింతగా పెరిగాయి.
క్రమక్రమంగా పెరుగుతున్న జరిమానాలు : గత ఏడాదిలో 1.20 కోట్ల కేసులు నమోదవ్వగా ఈ సంవత్సరం ఆరు నెలల్లోనే 77.65 లక్షల కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ సారి ఆ సంఖ్య నెలకు 12.94 లక్షల కేసులకు పెరగడం రోడ్లపై ప్రమాదకర పరిస్థితులకు అద్దం పడుతోంది. గత ఏడాదిలో వాహనదారులకు విధించిన జరిమానా రూ.334.60 కోట్లయితే, ఈ సారి ఆరు నెలల్లోనే రూ.233.59 కోట్లకు చేరింది. అయితే ఈ జరిమానాలు గతేడాదిలో సగటున నెలకు రూ.27.83 కోట్లయితే ఈ సారి అది రూ.38.93 కోట్లకు చేరింది.
భారీగా ఈ-చలాన్లు : నిబంధనల ఉల్లంఘనలపై పోలీసు, రవాణాశాఖలు భారీగా జరిమానాలు విధిస్తున్నాయి. సీటుబెల్టు లేకుండా ప్రయాణించే వారికి, రాంగ్రూట్లో ప్రయాణిస్తున్న వారికి, ఓవర్లోడ్తో వాహనం నడుపుతున్న వారికి, అధిక ప్రయాణికులతో త్రిబుల్ రైడింగ్తో వెళ్తున్న వారికి పెద్దఎత్తున ఈ - చలాన్లు జారీ అవుతున్నాయి.
సుప్రీంకోర్టు కమిటీ స్పష్టం : రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న రహదారి ప్రమాదాలపై ఆందోళన వ్యక్తం చేయడంతో పాటు డిసెంబరు కల్లా ప్రమాదాల సంఖ్య తగ్గించాలని రాష్ట్రానికి వచ్చిన సుప్రీంకోర్టు కమిటీ స్పష్టం చేసింది. సెప్టెంబరు-డిసెంబరు వరకు రహదారి భద్రతపై మరింత దృష్టి పెట్టేందుకు పోలీసు, రవాణా, ఆర్అండ్బీ, వైద్యారోగ్య శాఖలు, ఎన్హెచ్ఏఐ, జీహెచ్ఎంసీ కసరత్తు చేస్తున్నాయి.
102 మంది నూతన ఎంవీఐలు ఎన్ఫోర్స్మెంట్కే : ఎన్ఫోర్స్మెంట్ విభాగాన్ని మరింత పటిష్టం చేయాలని రవాణాశాఖ నిర్ణయించింది. శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న 102 మంది నూతన ఎంవీఐలను ఎన్ఫోర్స్మెంట్ విభాగంలోకి తీసుకోవాలని రవాణశాఖ నిర్ణయించింది. దాని ద్వారా తనిఖీలు భారీగా పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. అన్నిరకాల వాహనాలకు రెఫ్లెక్టివ్ టేపులను తప్పనిసరి చేస్తూ కొద్దిరోజుల క్రితం మార్గదర్శకాల్ని జారీ చేసిన రవాణాశాఖ మరిన్ని చర్యలకు కసరత్తు చేస్తోంది.
|ప్రధాన ఉల్లంఘనలు
|అంశం
|కేసులు
|జరిమానా (రూ.ల్లో )
|హెల్మెచ్ లేకుండా
|49,99,748
|86,38,12,800
|అధిక వేగం
|5,27,839
|52,77,07,000
|లైసెన్స్ లేకుండా
|2,32,600
|5,39,90,200
|సిగ్నల్ జంపింగ్
|1,88,513
|18,84,95,000
|సెల్ఫోన్ డ్రైవింగ్
|1,35,218
|13,47,44, 000
