కార్డియాక్ అరెస్టుకు కారణాలు ఇవే - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న వైద్యులు
పెరుగుతున్న గుండె సంబంధిత వ్యాధులు - ఉన్నట్లుండి ప్రాణాలు కోల్పోతున్న యువకులు - గుండె ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉందటున్న నిమ్స్ వైద్యులు
Published : September 9, 2025 at 9:58 AM IST
Increasing Heart Diseases Due to Unhealthy Life Style : 'నృత్యం చేస్తూ ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ కుప్పకూలి మృతి. పెళ్లి బరాత్లో డ్యాన్స్ చేస్తూ యువకుడి ఆకస్మిక దుర్మరణం.' ఇవి ఇటీవల చోటుచేసుకున్న ఘటనలు. నాట్యం చేస్తూ, వ్యాయామం చేస్తూ వయసుతో సంబంధం లేకుండా అకస్మాత్తుగా కుప్పకూలి మరణిస్తున్న ఘటనలు ఇటీవల పెరుగుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కరూ గుండె సంబంధిత ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని నిమ్స్ వైద్యులు డాక్టర్ సాయి సతీష్ తెలిపారు. గుండెపోటు, కార్డియాక్ అరెస్టుకు దారితీసే కారణాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి ఆయన వివరించారు.
ప్రధాన కారణాలు ఇవే :
- వెంట్రిక్యులర్ ఫైబ్రిలేషన్ టాచీకార్డియా (సీవీపీటీ) అనేది కార్డియాక్ అరెస్టుకు దారి తీస్తుంది. వేగంగా డ్యాన్స్ చేసినప్పుడు, ఆటలాడినప్పుడు, పరిగెత్తడం వల్ల గుండెలో అసాధారణ విద్యుత్తు ప్రసరణ జరగుతుంది.
- గుండె దాని వాల్వుల్లో అసాధారణ పరిస్థితి, అధిక కొలెస్ట్రాల్, అధిక రక్తపోటు, తీవ్ర శారీరక శ్రమతో రక్త ప్రసరణలో ఆకస్మిక మార్పులు, ఆకస్మిక గుండె వైఫల్యానికి దారి తీయవచ్చు.
- చాలా మందిలో పుట్టుకతోనే వచ్చే హైపర్ ట్రోఫిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ కార్డియోమయోపతి కూడా ఓ కారణం.
- మరి కొంతమందికి జన్యులోపాలు, కార్డియోమయోపతి, మందుల ప్రభావం వల్ల కూడా సీవీపీటీ హార్ట్ స్ట్రోక్ వస్తుందట.
ఇలా చేస్తే ఆరోగ్యానికి మంచిదట :
- శారీరానికి రోజుకు 1 గంట పాటు వ్యాయామం అవసరం.
- సమతుల ఆహారం తీసుకోవాలి.
- రోజులో కనీనం 7-8 గంటల పాటు నాణ్యమైన నిద్ర అవసరం.
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి! :
- కుటుంబంలో ఎవరికైనా హెచ్ఓసీఎం, సీపీవీటీ ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే మిగతా వారు తప్పకుండా హార్ట్ స్క్రీనింగ్ పరీక్షలు చేయించుకోవాలి.
- హెచ్ఓసీఎం సమస్యతో బాధపడుతున్న వారు తరచుగా కఠినమైన వ్యాయామాలు, నృత్యాలు, ఆటలు, ఎక్కువ శారీరక శ్రమ చేయకూడదు.
- అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం, పొగ, మద్యపానం అలవాటు, చెడు కొలెస్ట్రాల్ ఉంటే ప్రతి సంవత్సరం తప్పనిసరిగా ఈసీఈ, 2డీఈకో, టీఎంటీ లాంటి పరీక్షలు చేయించుకోవాలి.
- సాధారణ వ్యక్తులకు సంబంధించి 35 ఏళ్లు నిండిన ప్రతి ఒక్కరూ ఏటా ఒక్కసారైనా గుండె సంబంధిత పరీక్షలు చేయించుకోవాలి.
ఇవి కూడా లక్షణాలే : అధిక రక్తపోటు, అధిక కొలెస్ట్రాల్ వంటి గుండె జబ్బుకు ముప్పు కారకాలేవి ఉండవు. తినేదీ ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామమూ చేస్తుంటారు. చూడటానికి ఆరోగ్యంగా కనిపిస్తారు. అయినా కూడా ఉన్నట్టుండి గుండెపోటు సంభవిస్తుంటుంది. చిన్న వయసులో, గుండెపోటులో ఇదొక రకం. సకాలంలో స్పందించి చికిత్స తీసుకోకపోతే, ప్రాణాలను ప్రమాదంలో పడేసినట్లే.
గుండె సంబంధిత సమస్యలతో నిత్యం ఓపీలకు వచ్చే రోగులు ఇలా :
- గాంధీ ఆసుపత్రి : 60 నుంచి 80
- నిమ్స్ ఆసుపత్రి : 250 నుంచి 300
- ఉస్మానియా ఆసుపత్రి - 100-120
గుండె నొప్పికి ఇవి సంకేతాలు :
- గుండెపోటు వచ్చినప్పుడు ఛాతీలో ఎడమవైపు నొప్పి వస్తుంది.
- బరువు మోస్తున్నట్లు ఉంటుంది.
- ఆయాసం, చెమటలు పడతాయి.
- ఇలా అయినప్పుడు వెంటనే దగ్గరలోని ఆసుపత్రికి వెళ్లడం తప్పనిసరి.
- అన్ని పరీక్షలు చేసి ఫలితాలు అనుగుణంగా చికిత్స చేయించుకోవాలి.
- ఒకవేళ అవసరమైతే యాంజియోగ్రామ్, శస్త్రచికిత్స చేస్తారు.
రాత్రి పూట కునుకు పట్టనివ్వని శబ్దాలు - గుండె వేగం, రక్తపీడనం పెరుగుతుందంటున్న వైద్యులు
డెంగీ బాధితుల్లో ప్లాస్మా లీకేజీ - గుండె వైఫల్య ప్రమాదం ఎక్కువేనంటున్న వైద్యులు