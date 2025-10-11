ఉన్నత చదువులకు అమెరికా కాదు - ఆ దేశాలే మేలు అంటున్న విద్యార్థులు
సులువుగా వీసాలు రావడంతో విద్యార్థుల ఆసక్తి - యూరోపియన్ దేశాలకు పెరిగిన డిమాండ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 11, 2025 at 2:31 PM IST
Increased Number of People Going to Germany for Higher Education : బాపట్లకు చెందిన మహేష్ బీటెక్ పూర్తి కాగానే అమెరికా వెళ్లి ఉన్నత చదువులు చదివి అక్కడే స్థిరపడాలని కలలు కన్నాడు. ఆ మేరకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాడు. అన్నీ సక్రమంగా ఉన్నాయనుకుంటుండగా అమెరికా అధ్యక్షుడి తీరుతో నిబంధనలు, ఆంక్షల కారణంగా అక్కడ ఎంఎస్ చదవటం అందని ద్రాక్షగా మారింది. సీనియర్లు, ఆచార్యుల సలహాతో జర్మనీలో ఎంఎస్ చదవటానికి దరఖాస్తు చేసుకున్నాడు. వీసా సులువుగా లభించింది. నామమాత్రపు ఫీజుతో మంచి విశ్వవిద్యాలయంలో సీటు లభించడంతో ఆ దేశానికి పయనమయ్యాడు.
బీటెక్ పూర్తి చేసి గతంలో ఎంఎస్ చేయడానికి జిల్లా నుంచి ఏటా వేల మంది విద్యార్థులు అమెరికా వెళ్లేవారు. అగ్రరాజ్యంలో పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా ఉండటంతో ప్రత్యామ్నాయాలపై విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు దృష్టి సారిస్తున్నారు. జర్మనీ, ఐర్లాండ్, ఫిన్లాండ్, స్కాట్లాండ్, యూకే, ఇటలీ, నెదర్లాండ్స్ తదితర యూరోపియన్ దేశాల్లో మంచి విశ్వవిద్యాలయాలు ఎంపిక చేసుకుని విద్య అభ్యసించటానికి వెళ్తున్నారు. ఈ దేశాలకు వెళ్లే విద్యార్థుల సంఖ్య 60 శాతానికి పైగా పెరిగింది.
ఉమ్మడి జిల్లాలో 50 ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలు, డీమ్డ్ విశ్వవిద్యాలయాలు ఉన్నాయి. ఇంజినీరింగ్ కోర్సులు పూర్తి చేసి ఏటా 15 వేల మంది విద్యార్థులు బీటెక్ పట్టాలతో బయటకు వస్తున్నారు. గతంలో ఏటా 3 వేల మంది మాస్టర్స్ డిగ్రీలు చదవటానికి అమెరికా, కెనడా వెళ్లేవారు. ప్రస్తుతం ఆ దేశాలకు వెళ్లే పరిస్థితి లేదు. ఈ ఏడాది ఉద్యోగ నియామకాలు ఇక్కడ చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలకు ప్రముఖ కంపెనీలు రావటం లేదు.
యూరోపియన్ దేశాల్లో ఎంఎస్ చేయటానికి జిల్లా విద్యార్థులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. జర్మనీ వెళ్లేవారి సంఖ్య పెరిగింది. వీసాలపై ఎలాంటి పరిమితి లేకపోవటంతో ప్రైవేటు కన్సల్టెన్సీల ద్వారా బెర్లిన్, మ్యూనిచ్, హాంబర్గ్ విశ్వవిద్యాలయాల్లో సీట్లు సంపాదించి ఆ దేశానికి వెళ్తున్నారు. గతంలో రెండు శాతం మంది విద్యార్థులు ఉన్నత విద్య అభ్యసించటానికి వెళ్లేవారు. ప్రస్తుతం 25 శాతానికి పెరిగినట్లు కన్సల్టెన్సీ సంస్థల ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు. అక్కడ విశ్వవిద్యాలయం సీటు కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే ముందు హైదరాబాద్, విజయవాడలోని ప్రముఖ సంస్థల్లో చేరి విద్యార్థులు జర్మన్ భాష నేర్చుకుంటున్నారు. కొందరు ఇంట్లోనే ఉండి ఆన్లైన్లో శిక్షణ పొందుతున్నారు.
ప్రతిభ చూపితే కొలువులు తప్పకుండా దక్కుతాయని బీఈసీ సీనియర్ ఆచార్యులు నజీర్ వివరిస్తున్నారు. జిల్లా నుంచి జర్మనీ వెళ్లే విద్యార్థుల సంఖ్య ఇటీవల పెరిగిందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఇంజినీరింగ్ కోర్సుల్లో ఎక్కువగా చేరుతున్నారని అన్నారు. జర్మన్ భాష నేర్చుకుని విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఎంఎస్ చదివి ప్రతిభ చూపితే ఉద్యోగాలు దక్కుతున్నాయని ప్రొఫెసర్ నజీర్ సూచిస్తున్నారు.
మరోవైపు తాజాగా విద్య, ఉద్యోగాల కోసం జర్మనీకి వచ్చే భారతీయ విద్యార్థులు, వృత్తి నిపుణులను రెండు చేతులూ చాచి సాదరంగా స్వాగతిస్తామని భారత్లో జర్మనీ రాయబారి డాక్టర్ ఫిలిప్ అకర్మన్ తెలిపిన సంగతి విదితమే.