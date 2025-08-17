ETV Bharat / state

ఇంటి ముందుకే తాజా పండ్లు - విస్తరిస్తోన్న ఫ్రూట్‌ బౌల్‌ సేవలు - FRUIT BOWL SERVICES IN AP

ఇంటి ముంగిటకే ఆరోగ్యం - ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో ఫ్రూట్‌ బౌల్‌ సేవలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 17, 2025 at 11:34 PM IST

Fruit Bowl Delivery Services in AP : మన ఆరోగ్యం మనం తినే ఆహారంలోనే ఉందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. మనకు కావాల్సిన శక్తి అందులోనుంచే వస్తోంది. కానీ నేటి కాలంలో తీరిక లేని ఉద్యోగాలు, వ్యాపార పనులతో సరైన ఆహారం తీసుకోవడం కష్టంగా మారింది. సమయం ఉన్నా చాలామందిలో ఓపిక ఉండటం లేదు. మరోవైపు చాలామంది పోషకాలతో కూడిన ఆహార పదార్థాలు తినేందుకు ఆసక్తి కనబరస్తున్నారు.

జంక్‌ఫుడ్‌ తెచ్చిన ఆరోగ్య సమస్యలతో సతమతమవుతున్న ప్రజలు, తాజా పండ్లు, కూరగాయలవైపు ఆశగా చూస్తున్నారు. ఇలాంటి వారి కోసమే ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో కొన్ని అంకుర సంస్థలు పుట్టుకొచ్చాయి. ఫ్రూట్‌ బౌల్‌ పేరుతో ఇంటి ముందుకే తాజా పండ్లు, కూరగాయలు అందిస్తున్నారు. మొన్నటివరకు మెట్రో నగరాలకే పరిమితమైన ఈ సేవలు అనంతపురం, హిందూపురం పట్టణాలకు విస్తరించాయి.

సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగం వదిలేసి : అనంతపురానికి చెందిన దినేష్‌కుమార్‌ బెంగళూరులోని ఓ సంస్థలో సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్‌గా విధులు నిర్వహించేవారు. ఏదైనా కొత్తగా చేయాలనే ఆలోచనతో ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి పట్టణానికి తిరిగొచ్చారు. మూడు నెలల కిందట మిమ్మిస్‌ ఫ్రూట్‌ బౌల్‌ పేరుతో ఇంటి వద్దకే పండ్లు, కూరగాయల బాక్సులను అందించే కంపెనీని ప్రారంభించారు. మొదట 20 మంది వినియోగదారులతో ప్రారంభించగా ప్రస్తుతం రోజూ 100 మందికి డోర్‌ డెలివరీ చేస్తున్నారు. సమావేశాలు, సభలు, విందులకు రూ.20 నుంచి మొదలయ్యే ఫ్రూట్‌ బౌల్స్‌ అందిస్తున్నారు.

అన్ని వయసుల వారికి తగ్గట్టుగా వారి అభిరుచులకు అనుగుణంగా ప్రూట్‌ బౌల్స్‌ అందిస్తున్నారు. ఉదయాన్నే తాజా పండ్లను శుభ్రంగా కడిగి ముక్కలుగా కోసి డబ్బాల్లో సర్దుతారు. వీటితో పాటు మొలకెత్తిన విత్తనాలు, కీరా, క్యారెట్, తదితర కూరగాయలు, కోరుకున్న వారికి కోడిగుడ్డు జతచేసి అందిస్తున్నారు. ఉదయం 7 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు ఆ తర్వాత 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు, సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి 6 గంటల మధ్యలో మనం ఎంచుకున్న సమయానికి తాజా పండ్లు, కూరగాయలను బాక్సుల్లో పెట్టి ఇంటి వద్దకే తెచ్చి అందిస్తున్నారు.

అవసరాన్ని బట్టి : ఒక వెజిటెబుల్, ఒక డ్రైఫ్రూట్, నాలుగు రకాల పండ్లు, మొలకెత్తిన విత్తనాలు అందిస్తున్నారు. నెలకు మినీ బౌల్‌ రూ.1500, క్లాసిక్‌ బౌల్‌ రూ.2000లు, ప్రీమియం బౌల్‌ రూ.2800కు ఇంటికి చేరుస్తున్నారు. ప్రీమియం బౌల్‌ కుటుంబంలో ముగ్గురికి సరిపోతుందని పేర్కొంటున్నారు. అవసరమైన వారికి అదే బాక్సులో ఉడికించిన కోడిగుడ్డు అందిస్తారు. గర్భిణులు, షుగర్ పేషెంట్లు, వృద్ధులకు ప్రత్యేకంగా కస్టమైజేషన్‌ బాక్సులు ఇస్తున్నారు. అనంతపురంలో మిమ్మిస్‌ ఫ్రూట్‌ బౌల్, ఫలహార్‌ బైట్స్, జస్టీ బాక్స్‌ పేర్లతో సేవలందిస్తున్నారు. హిందూపురంలో హెల్తీ ఫ్రూట్‌ బౌల్‌ పేరుతో అందిస్తున్నారు.

హిందూపురానికి చెందిన వినోద్‌ ఉద్యోగరీత్యా అనంతపురంలో నివాసం ఉంటున్నారు. పనిఒత్తిడి కారణంగా చాలాసార్లు ఆన్‌లైన్‌లో ఆర్డర్‌ పెట్టుకుని తినాల్సి వచ్చేది. అప్పుడప్పుడు ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తేవి. వైద్యుడిని సంప్రదించగా పోషకాలు ఉండే ఆహారం తీసుకోవాలని సూచించారు. పండ్లు, డ్రైఫ్రూట్స్‌ తీసుకోవాలని చెప్పారు. ఈ తరుణంలో ఫ్రూట్‌ బౌల్‌ సేవల గురించి తెలుసుకుని వినోద్ తన ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపర్చుకున్నారు.

