'దీపం' పథకంతో ఏపీలో పెరిగిన గ్యాస్ సిలిండర్ల వినియోగం
దేశంలో కంటే ఏపీలోనే గ్యాస్ సిలిండర్ల సగటు వినియోగం పెరుగుదల - వెల్లడించిన పౌరసరఫరాలశాఖ ఇన్ఛార్జ్ కార్యదర్శి సౌరభ్గౌర్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 16, 2025 at 10:16 AM IST
Gas Cylinder Consumption increased in AP: దీపం-2 పథకాన్ని అమలు చేయడం వల్ల దేశంలో కంటే రాష్ట్రంలో గ్యాస్ సిలిండర్ల సగటు వినియోగం పెరిగిందని పౌరసరఫరాలశాఖ ఇన్ఛార్జ్ కార్యదర్శి సౌరభ్గౌర్ తెలిపారు. సూపర్సిక్స్ పథకాలపై సమీక్ష సందర్భంగా దీపం-2, అదే విధంగా ధాన్యం కొనుగోలుపై ఆయన ప్రజంటేషన్ ఇచ్చారు. ‘దీపం-2 పథకం కింద రూ.1,554 కోట్ల వ్యయంతో 1.4 కోట్ల మందికి ఉచితంగా సిలిండర్లు ఇచ్చామని ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు. మూడో విడత కింద 65 లక్షల మందికి ఇప్పటివరకు అందించామని అన్నారు.
మొదటి విడతలో 2 లక్షల మంది ఖాతాల్లో నగదు జమ కాని సమస్య ఉత్పన్నమైతే మూడో విడతలో దాన్ని 35 వేలకే పరిమితం చేశామని గుర్తు చేశారు. దాదాపు 3,500 రైతు సేవా కేంద్రాల్లో ధాన్యం సేకరణ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. అందుకు అనుగుణంగా సౌకర్యాలను కల్పిస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. రబీ, ఖరీఫ్ల్లో వినియోగించిన వాహనాలు, కొనుగోలు చేసిన రైతుల వివరాలన్నీ సాఫ్ట్వేర్లో అందుబాటులో ఉంచామని వివరించారు.
ఉచిత గ్యాస్కు ఈ కార్డులు తప్పనిసరి
- వంటగ్యాస్ పై రాయితీని పొందాలంటే రేషన్ కార్డు, ఆధార్ కార్డు, గ్యాస్ కనెక్షన్లు తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
- కుటుంబ సభ్యులలో ఎవరి పేరుమీద కనెక్షన్ ఉందో ఆ వ్యక్తి పేరు రేషన్ కార్డులో ఉంటే రాయితీ వస్తుంది.
- భార్య పేరుతో రేషన్ కార్డు, భర్త పేరుతో గ్యాస్ కనెక్షన్ ఉన్నా అర్హులే.
- ఒక రేషన్ కార్డులోని సభ్యుల పేర్లతో రెండు లేదా మూడు కనెక్షన్లు ఉన్నప్పటికీ రాయితీ మాత్రం ఒక్క కనెక్షన్కే వర్తిస్తుంది.
- టీడీపీ పాలనలో ఇచ్చిన దీపం కనెక్షన్లకూ ‘దీపం 2.0’ పథకం వర్తిస్తుంది.
- గ్యాస్ రాయితీ జమ కావాలంటే ఈ కేవైసీ పూర్తి చేసుకోవాలి.
- ఆన్లైన్లో లేదా డీలర్ వద్దకెళ్లి బుక్ చేసుకోవచ్చు.
- సిలిండర్ అందిన తర్వాత 48 గంటల్లో ఇంధన సంస్థలు రాయితీ సొమ్మును లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లోకి జమ చేస్తాయి.
- ఏవైనా సమస్యలు ఫిర్యాదుల కోసం టోల్ ఫ్రీ నంబరు 1967 కు ఫోన్ చేయవచ్చు.
- గ్రామ/వార్డు సచివాలయాల్లో, తహసీల్దారు కార్యాలయాల్లో పౌర సరఫరాల అధికారుల్ని సంప్రదించవచ్చు.
ఆర్టీసీ బస్సుల్లో పెరిగిన ఆక్యుపెన్సీ: స్త్రీశక్తి పథకంతో ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఆక్యుపెన్సీ రేటు (ఓఆర్) గణనీయంగా పెరిగిందని ఆ సంస్థ ఎండీ ద్వారకా తిరుమలరావు తెలిపారు. 60 డిపోల్లో 100 శాతం దాటిందని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. రావులపాలెంలో ఈ నెల 9న ఓఆర్ 130 శాతం నమోదైందని వివరించారు. ఒక్కో బస్స్టేషన్లో టాయిలెట్ల నిర్మాణానికి రూ.20 లక్షలు ఖర్చు కానుందని, జిల్లా కలెక్టర్లు, స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ ఆర్థిక సహకారం అందించాలని ఆయన కోరారు. అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో ఇకపై తండ్రులకూ భాగస్వామ్యం కల్పించనున్నట్లు మహిళాశిశు సంక్షేమశాఖ కార్యదర్శి సూర్యకుమారి తెలిపారు. పలుచోట్ల ఆరేళ్ల పైబడిన పిల్లలు కూడా అంగన్వాడీల్లోనే ఉండిపోతున్నారనీ, వారిని బడిలో చేర్పించేలా కలెక్టర్లు దృష్టి సారించాలని కోరారు.
