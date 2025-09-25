ETV Bharat / state

గుంటూరులో పెరుగుతున్న డయేరియా కేసులు - మెడికల్​ క్యాంపులు ఏర్పాటు

వ్యాధి కట్టడి చర్యలపై దృష్టి సారించిన అధికారులు - వైద్య శిబిరాల ఏర్పాటుతో పాటు స్వచ్ఛమైన తాగునీరు సరఫరా - ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్న జిల్లా కలెక్టర్‌

Increase Diarrhea Cases in Guntur Dist
Increase Diarrhea Cases in Guntur Dist (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 1:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Increase Diarrhea Cases in Guntur Dist: గుంటూరులో డయేరియా కేసులు పెరుగుతుండటంతో జిల్లా యంత్రాగం అప్రమత్తమైంది. నగరంలో అతిసారం కేసులు అధికంగా ఉన్న ప్రాంతాలను హాట్‌స్పాట్లుగా గుర్తించి కట్టడి చర్యలపై దృష్టి సారించింది. ఆరోగ్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేసి వైద్య పరీక్షలు చేయడంతో పాటు స్వచ్ఛమైన తాగునీటిని సరఫరా చేస్తోంది. వ్యాధి వ్యాప్తి చెందకుండా ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తూ అధికారులు ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు చేపడుతున్నారు.

గుంటూరు ప్రభుత్వాసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న డయేరియా బాధితుల సంఖ్య వందకు పైగా చేరడంతో జిల్లా అధికారులు కట్టడి చర్యలు కట్టుదిట్టం చేశారు. ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేశారు. ప్రగతి నగర్‌లో జిల్లా కలెక్టర్ తమీమ్ అన్సారియా, జీఎంసీ మేయర్ కోవెలమూడి రవీంద్ర, కమిషనర్ పులి శ్రీనివాసులు పర్యటించి కార్పొరేషన్‌ సిద్ధం చేసిన కిట్స్ పంపిణీ చేశారు.

గుంటూరులో పెరుగుతున్న డయేరియా కేసులు - హాట్​స్పాట్లుగా ఆ రెండు ప్రాంతాలే! (ETV)

మొబైల్ మెడికల్ వాహనాలను, యాదవబజార్‌లోని శ్రీకృష్ణ కళ్యాణ మండపంలో ఏర్పాటు చేసిన మెడికల్ క్యాంప్‌ని కలెక్టర్ పరిశీలించారు. డయేరియా, సీజనల్ వ్యాధుల నియంత్రణకు నగరపాలక సంస్థతో కలిసి జిల్లా యంత్రాంగం పటిష్ట చర్యలు తీసుకుంటుందని కలెక్టర్‌ వివరించారు. జీజీహెచ్​లో చికిత్స పొందుతున్నవారి ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందన్నారు. డయేరియా కేసులు నమోదైన ప్రాంతాలను ప్రత్యేక జోన్లుగా పరిగణించి మెరుగైన పారిశుద్ధ్యం, రక్షిత తాగునీటి సరఫరా కోసం జిల్లా అధికారులకు విధులు కేటాయించినట్లు వివరించారు.

'ప్రగతి నగర్, యాదవ్ బజార్​లో మొబైల్​ మెడికల్​ క్యాంపులు ఏర్పాటు చేశాం. అతి ప్రమాదకరమైన ప్రాంతాలుగా గుర్తించాం. మెడికల్​ సిబ్బంది ఇంటింటికీ వెళ్లి డయేరియా లక్షణాలు ఉన్నవారిని గుర్తిస్తున్నారు. వారికి సకాలంలో ట్రీట్​మెంట్​ అందిస్తున్నాం. అలాగే మెడికల్​ క్యాంపుల్లోనే బెడ్​లు కూడా ఏర్పాటు చేశాం' -తమీమ్ అన్సారియా, గుంటూరు కలెక్టర్

మరో 15 రోజుల పాటు క్యాంప్​లు: ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు పలు ప్రాంతాల్లో డ్రైన్లు పొంగి సమస్యలు ఏర్పడ్డాయని కార్పొరేషన్‌ సిబ్బంది సమస్య పరిష్కారానికి కృషి చేస్తున్నారని మేయర్ కోవెలమూడి రవీంద్ర తెలిపారు. ఇప్పటికే పలు ప్రాంతాల్లో మెడికల్ క్యాంప్‌లు ఏర్పాటు చేశారని మరో 15 రోజులపాటు క్యాంప్‌లు కొనసాగించాలని కలెక్టర్‌ని కోరామన్నారు. డయేరియా ప్రభావిత ప్రాంతాలైన ప్రగతి నగర్‌లో హ్యాండ్ వాష్, ఓఆర్ఎస్, ఫినాయిల్, న్యాప్ కిన్లతో 1000 కిట్లను అందించామని, ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా అందించడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నామని కమిషనర్ పులి శ్రీనివాసులు వెల్లడించారు. ఇప్పటికే బోర్ వెల్స్, ఆర్.ఓ ప్లాంట్ ల నీటిని కూడా పరీక్షల కోసం ల్యాబ్‌లకు పంపామని, రిపోర్ట్ మేరకు చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.

9 సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో: నగరంలో ఇప్పటివరకూ 180కి పైగా డయేరియా కేసులు నమోదు కావడం, జీజీహెచ్ లో 104 మంది వరకు చికిత్స పొందుతుండటంతో కలెక్టర్ తమీమ్ అన్సారియా, కమిషనర్ పులి శ్రీనివాసులు, వైద్యారోగ్య, మున్సిపల్, ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. డయేరియా కేసులు నమోదవుతున్న 9 సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక దృష్టితో ముందస్తు నివారణ చర్యలను అమలు చేయాలని ఆదేశించారు.

సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో గురువారం నాటికి పూర్తిస్థాయిలో ఇంటింటీ సర్వే పూర్తి అయ్యేలా వైద్యసిబ్బంది, సచివాలయ ఉద్యోగులతో అవసరం మేరకు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. అతిసారం ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో 50 బృందాలు 3 వేల 202 గృహాలను సర్వే చేశాయని జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి డాక్టర్ విజయలక్ష్మి తెలిపారు. 168 నమూనాలు సేకరించగా 13 పాజిటివ్ వచ్చాయని వివరించారు. నీటి ఆధారిత సూక్ష్మజీవులు వ్యాప్తి చెందకుండా అన్ని చర్యలు చేపట్టామన్నారు.

విజయవాడలో తగ్గుతున్న డయేరియా - భయాందోళన వద్దంటున్న వైద్యులు

గుంటూరులో డయేరియా కలకలం - జీజీహెచ్​లో చికిత్స పొందుతున్న 30 మంది

For All Latest Updates

TAGGED:

DIARRHEA CASES IN GUNTURDIARRHEA CASES GGH HOSPITAL GUNTURGGH HOSPITAL IN GUNTURINCREASE DIARRHEA CASES IN GUNTURCOLLECTOR VISITS DIARRHEA AREAS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విశ్వంలో 6,000 ఏలియన్ గ్రహాలు- వివరాలు వెల్లడించిన నాసా

'అన్నదాత'పై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసలు

గగన్‌యాన్‌ 'వ్యోమమిత్ర' AI ఆధారిత హాఫ్ హ్యూమనాయిడ్ రోబో : ఇస్రో ఛైర్మన్

బతుకమ్మ పండుగ- ఇందులో దాగి ఉన్న సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, రహస్యాలు మీకు తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.