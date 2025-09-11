చట్టాలు తెలుసుకోకుండా విమానం ఎక్కకండి! - లేదంటే బుక్కైపోతారు
తెలిసీ తెలియక పరాయి దేశాల నిబంధనల ఉచ్చులో చిక్కుకుంటున్న ప్రముఖులు, సాధారణ కార్మికులు - కఠినంగా చట్టాలు అమలు చేస్తున్న గల్ఫ్ దేశాలు
Published : September 11, 2025 at 1:52 PM IST
Understanding Laws Before going Abroad : నేటి యువత మంచి భవిష్యత్తు కోసం, ఆర్థికంగా స్థిరపడాలనే లక్ష్యంతో ప్రపంచం నలుమూలలకూ ప్రయాణించే వారిలో తెలుగువారు ముందుంటారు. కానీ ఎన్నో ఆశలతో అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత అనుకోని సమస్యల్లో చిక్కుకుపోవడం ఎంతోమంది జీవితాల్లో విషాదాన్ని నింపుతోంది. తెలంగాణలోని సిద్దిపేట జిల్లా నుంచి వెళ్లిన యువకులు అలాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నారు. మరి ఆ ఘటనలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
- సిద్దిపేట జిల్లాకు చెందిన యువకుడు జీవనోపాధి కోసం కువైట్ వెళ్లాడు. అక్కడ పాఠశాల బస్సు నడిపేవాడు. ఆయన మద్యం మత్తులో వానాహం నడుపుతూ ఇతర వాహనాలను ఢీకొట్టాడు. ఈ మేరకు అతడికి జైలు శిక్షతో పాటు తిరిగిరాకుండా శాశ్వతంగా నిషేధించారు.
- మరో యువకుడు ఉమ్మడి బెజ్జంకి మండలానికి చెందిన తను దుబాయిలో ఓ కంపెనీలో పని చేసేవాడు. అక్కడ పని చేయడం ఇష్టం లేకపోవడంతో ఆ యువకుడు మరో కంపెనీలోకి చేరాడు. ఆ తర్వాత తను స్వగ్రామానికి వచ్చి తిరిగి ఆ దేశానికి వెళ్లగా కంపెనీ మారినందుకు నిషేధం అంటూ వెనక్కి పంపించారు.
- మిరుదొడ్డికి చెందిన ఒకరు రెండు సంవత్సరాల కిందట కువైట్కు వెళ్లాడు. తనకు వీసా నిబంధనలపై సరైన అవగాహన లేకపోవడంతో గడువు దాటాక జైలులో పెట్టారు.
- సిద్దిపేట జిల్లాకు చెందిన ఓ వ్యక్తి గత ఏడేళ్లుగా మలేసియాలో టెక్నీషియన్గా పని చేసేవాడు. జనవరిలో అక్కడ కొంతమందితో గొడవ పడ్డాడు. దీంతో అరెస్టు చేసి అతడిని జైలులో వేశారు. ఇంకా ఇప్పటికే అక్కడే ఉన్నాడు. తన కుటుంబ సభ్యులు ఇక్కడ ఆవేదనలో ఉన్నారు.
ఇటీవల ఆస్ట్రేలియాలో నటి నవ్య మల్లెపూలు పెట్టుకున్నందుకు విమానాశ్రయ సిబ్బంది జరిమానా విధించారు. ఈ క్రమంలో విదేశాలకు వెళ్లేవారు పరాయి దేశాల్లో చట్టాలు, నిబంధనలపై మనవాళ్లు అవగాహన పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రముఖుల నుంచి సాధారణ కార్మికుల వరకు తెలిసీ తెలియక పరాయి దేశాల నిబంధనల ఉచ్చులో చిక్కుకుంటున్నారు. దళారులు అలాంటి వివరాలేమీ పూర్తిగా చెప్పరు.
గల్ఫ్లో సుమారు 5000 మంది : ఉమ్మడి మెదక్, వికారాబాద్ జిల్లాల్లో బెజ్జంకి, కోహెడ, హుస్నాబాద్, దుబ్బాక, తూప్రాన్, మద్దూరు, చేర్యాల, చిన్నకోడూరు, చేగుంట, వికారాబాద్, జహీరాబాద్, తాండూరు తదితర ప్రాంతాల నుంచి ఎక్కువగా (సుమారు 5000 మందికిపైగా) గల్ఫ్ దేశాలకు వెళ్తున్నారు. కువైట్, సౌదీఅరేబియా, యూఏఈ, ఖతార్, మస్కట్ వంటి గల్ఫ్ దేశాలు శాంతిభద్రతలు, నేరాల నియంత్రణకు కఠినంగా చట్టాలు అమలు చేస్తున్నాయి.
ఇవీ తెలుసుకోవాలి : విదేశాలకు వెళ్లే ముందు ఆయా దేశాల్లోని చట్టాలు, వీసా నిబంధనలు, కార్మిక చట్టాలపై సరైన అవగాహన ఉండటం అత్యవసరం. అక్కడి దేశాన్ని బట్టి ప్రాంతాన్ని ఔషధాలు, మసాలాలు, రహదారి నిబంధనలు, వేగంగా వాహనం నడపడం, కంపెనీలు మారడం, మూత్ర విసర్జన, ఉమ్మివేయడం, చోరీలు, అసభ్య ప్రవర్తనలతో అక్కడి నిబంధనలు మారుతాయి. అంతేకాకుండా ఓ వైపు ఏజెంట్ల మోసాలతో నష్టపోతున్న వారు నిబంధనలు తెలియకపోవడంతో శిక్షలు అనుభవిస్తున్నారు.
అవగాహనతో రావడం ఉత్తమం : గల్ఫ్ సంఘాల సభ్యులను సంప్రదిస్తే వారే తెలియజేస్తారు. పబ్లిక్, ప్రైవేట్ సెక్టార్ల వంటి కంపెనీల్లో కార్మికులుగా, వంట మనిషిగా, తోటమాలిగా, డ్రైవర్గా పని చేస్తున్న వారు కష్టంగా ఉందని మారితే శిక్ష తప్పదు. ఇక్కడ దేశాల్లో రహదారులపై వాహనాల్లో, కాలినడకన వెళ్తున్నప్పుడు ఆ సమయంలో అజాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తే జరిమానాలు, జైలు శిక్షలుంటాయి. దుకాణంలో వస్తువు దొంగలించినా, తాగి వాహనం నడిపినా కచ్చితంగా పసిగడతారు. కటకటాల్లోకి పంపుతారు. శాశ్వతంగా దేశానికి రాకుండా నిషేధాన్ని అమలు చేయడం పెద్దశిక్ష వేస్తారు.
''గత 14 సంవత్సరాలుగా గల్ఫ్కు వెళ్తున్నాను. కువైట్లో డ్రైవర్గా చేస్తున్నా. ఎవరైనా వెళ్లేముందు అక్కడి చట్టాలపై అవగాహనకు రావడం మంచిది. ఇక్కడ కార్మికులుగా పని చేస్తున్నప్పుడు అవే పనులు చేయాలనేది ఇక్కడి నిబంధన. పని కష్టంగా ఉందని మారితే శిక్ష తప్పనిసరి. గల్ఫ్ సంఘాలు, సంస్థలు ప్రతి వారం ఓపెన్ హౌజ్ పేరిట చట్టాలపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే కార్మికులు ఎక్కువగా క్రమశిక్షణగా ఉంటారు.'' - తిరుపతిగౌడ్, కువైట్-తెలంగాణ గల్ఫ్ కార్మికుల సంక్షేమ సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి
