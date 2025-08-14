ETV Bharat / state

గురువులకు ఇదేం బుద్ధి! - విద్యాబుద్ధులు నేర్పించాల్సిన మీరే ఇలా చేస్తే ఎలా? - TEACHERS MISBEHAVING WITH STUDENTS

విద్యార్థుల పట్ల అసభ్య ప్రవర్తనతో జైలు పాలవుతున్న ఉపాధ్యాయులు - హద్దులు మీరితే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరిస్తున్న ఉన్నతాధికారులు

Teachers Misbehaving with Female Students
Teachers Misbehaving with Female Students (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 14, 2025 at 2:09 PM IST

2 Min Read

Teachers Misbehaving with Female Students : జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రుల తర్వాత స్థానం గురువులదే. కానీ అంతటి ప్రాధాన్యత గల పవిత్ర వృత్తికి కొంతమంది కళంకం తెస్తున్నారు. విద్యార్థులకు విద్యా బుద్ధులు నేర్పి నేటితరం భవితకు బాటలు వేయాల్సిన వారే పక్క దారి పడుతున్నారు. కొందరు ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థినుల పట్ల అసభ్య ప్రవర్తనతో జైలుకెళ్లి వారి జీవితాన్నిఅక్కడే అనుభవిస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు ప్రస్తుతం కలకలం రేపుతున్నాయి.

వారు బాగా పని చేస్తే గుండెల్లో పెట్టుకున్న ఘటనలు ఉన్న రోజుల నుంచి, చీదరించుకునే కొందరి తీరు మొత్తం ఉపాధ్యాయ లోకాన్నే విస్మయానికి గురి చేస్తోంది. ఆదిలాబాద్​ జిల్లాలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలు మొత్తం 1400 ఉన్నాయి. వాటిలో లక్షపైనే విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారు. సామాజిక మాధ్యమాల ప్రభావమో, ఆకర్షణకు లోనయ్యో విద్యార్థినుల టీనేజీ కారణాలో తెలియదు గానీ కొందరు ఉపాధ్యాయులు మాత్రం అనైతికతను ప్రదర్శిస్తూ వృత్తికి చేటు తెస్తున్నారు. ఇలా చేయడంతో వారి తీరు తల్లిదండ్రుల్లో ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

హద్దుమీరొద్దని కలెక్టర్‌ హెచ్చరిక :

ఇటీవల జరిగిన తాజా ఘటనల దృష్ట్యా కలెక్టర్​ రాజర్షి షా ఉపాధ్యాయులు హద్దులు దాటితే వారిపై చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. విద్యార్థునుల శారీరక స్పర్శకు దూరంగా ఉండాలని, వ్యక్తిగత సమాచారం ఎవరితో పంచుకోవద్దని హితవు పలికారు. పిల్లలతో ఒంటరిగా మూసివేసిన గదిలో ఉండొద్దని, ఆమోదిత విధానంలో బోధన చేయాలన్నారు. అసభ్య వ్యాఖ్యలు, ద్వితీయార్థాలు, హావభావాలకు దూరంగా ఉండాలని వెల్లడించారు. వారి దుస్తులు, శరీరం గురించి వ్యాఖ్యానించవద్దని, గౌరవప్రదమైన భాషను ఉపయోగించాలని పేర్కొన్నారు. విద్యార్థుల ఫొటోలు, వీడియోలను వ్యక్తిగత మొబైల్​లో భద్రపర్చకూడదని వివరించారు.

ఇవీ ఘటనలు!

  • తాంసి, ఇంద్రవెల్లిలో ఇద్దరు ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థినులను వేధింపులకు గురి చేసిన కారణంగా వారిపై పోక్సో కేసులు నమోదు కాగా, విద్యాశాఖ వారిపై సస్పెన్షన్‌ వేటు వేసింది.
  • మావల మండలంలోని ఓ ఉన్నత పాఠశాలలో వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుడు సహచర ఉపాధ్యాయినితో పాటు విద్యార్థినుల పట్ల అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించినందుకు జైలు శిక్ష అనుభవించాడు.
  • జిల్లా కేంద్రంలోని క్రీడా పాఠశాలలో తన కుమార్తె పట్ల ఓ కోచ్‌ అనుచితంగా వ్యవహరించారని తల్లి ఫిర్యాదు చేయడంతో సదరు కోచ్‌ను తాజాగా విధుల నుంచి శాశ్వతంగా తీసేశారు.
  • ఆదర్శ పాఠశాల విద్యార్థినులతో అనైతికంగా వ్యవహరించిన వ్యవహారంపై కలెక్టర్‌ రాజర్షి షా తీవ్రంగా పరిగణించి అందుకు కారణమైన ముగ్గురు తాత్కాలిక బోధకులను విధుల నుంచి తొలగించడంతో పాటు ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థల్లో ఎక్కడా పని చేయకుండా ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన తీరు అప్పట్లో సంచలనం రేపింది.
  • జిల్లా కేంద్రానికి దగ్గరగా ఉన్న మండలంలో పని చేస్తున్న ఓ ఉపాధ్యాయుడు తాను పని చేసిన ప్రతి చోట విద్యార్థినులతో అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తుండేవాడు. ఓ చోట రూ.లక్షలు ధారపోసి తప్పించుకున్నా, ఇంకా ఆయన తీరులో ఎలాంటి మార్పులేదని ఉపాధ్యాయులు మాట్లాడుకుంటున్నారు. సదరు ఉపాధ్యాయుడు ఓ సంఘానికి ప్రాతినిథ్యం వహిస్తూ సంఘ సంస్కర్తగా నటిస్తున్నారనే విమర్శలు ఉన్నాయి.

స్కూల్​కు వెళ్లనని చిన్నారి మారాం - అసలు విషయం తెలుసుకొని తల్లి షాక్​!

స్టూడెంట్​ను లైంగికంగా వేధిస్తున్న లేడీ టీచర్​ అరెస్ట్​- లగ్జరీ హోటళ్లకు తిప్పుతూ అసభ్య ప్రవర్తన!

Teachers Misbehaving with Female Students : జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రుల తర్వాత స్థానం గురువులదే. కానీ అంతటి ప్రాధాన్యత గల పవిత్ర వృత్తికి కొంతమంది కళంకం తెస్తున్నారు. విద్యార్థులకు విద్యా బుద్ధులు నేర్పి నేటితరం భవితకు బాటలు వేయాల్సిన వారే పక్క దారి పడుతున్నారు. కొందరు ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థినుల పట్ల అసభ్య ప్రవర్తనతో జైలుకెళ్లి వారి జీవితాన్నిఅక్కడే అనుభవిస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు ప్రస్తుతం కలకలం రేపుతున్నాయి.

వారు బాగా పని చేస్తే గుండెల్లో పెట్టుకున్న ఘటనలు ఉన్న రోజుల నుంచి, చీదరించుకునే కొందరి తీరు మొత్తం ఉపాధ్యాయ లోకాన్నే విస్మయానికి గురి చేస్తోంది. ఆదిలాబాద్​ జిల్లాలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలు మొత్తం 1400 ఉన్నాయి. వాటిలో లక్షపైనే విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారు. సామాజిక మాధ్యమాల ప్రభావమో, ఆకర్షణకు లోనయ్యో విద్యార్థినుల టీనేజీ కారణాలో తెలియదు గానీ కొందరు ఉపాధ్యాయులు మాత్రం అనైతికతను ప్రదర్శిస్తూ వృత్తికి చేటు తెస్తున్నారు. ఇలా చేయడంతో వారి తీరు తల్లిదండ్రుల్లో ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

హద్దుమీరొద్దని కలెక్టర్‌ హెచ్చరిక :

ఇటీవల జరిగిన తాజా ఘటనల దృష్ట్యా కలెక్టర్​ రాజర్షి షా ఉపాధ్యాయులు హద్దులు దాటితే వారిపై చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. విద్యార్థునుల శారీరక స్పర్శకు దూరంగా ఉండాలని, వ్యక్తిగత సమాచారం ఎవరితో పంచుకోవద్దని హితవు పలికారు. పిల్లలతో ఒంటరిగా మూసివేసిన గదిలో ఉండొద్దని, ఆమోదిత విధానంలో బోధన చేయాలన్నారు. అసభ్య వ్యాఖ్యలు, ద్వితీయార్థాలు, హావభావాలకు దూరంగా ఉండాలని వెల్లడించారు. వారి దుస్తులు, శరీరం గురించి వ్యాఖ్యానించవద్దని, గౌరవప్రదమైన భాషను ఉపయోగించాలని పేర్కొన్నారు. విద్యార్థుల ఫొటోలు, వీడియోలను వ్యక్తిగత మొబైల్​లో భద్రపర్చకూడదని వివరించారు.

ఇవీ ఘటనలు!

  • తాంసి, ఇంద్రవెల్లిలో ఇద్దరు ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థినులను వేధింపులకు గురి చేసిన కారణంగా వారిపై పోక్సో కేసులు నమోదు కాగా, విద్యాశాఖ వారిపై సస్పెన్షన్‌ వేటు వేసింది.
  • మావల మండలంలోని ఓ ఉన్నత పాఠశాలలో వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుడు సహచర ఉపాధ్యాయినితో పాటు విద్యార్థినుల పట్ల అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించినందుకు జైలు శిక్ష అనుభవించాడు.
  • జిల్లా కేంద్రంలోని క్రీడా పాఠశాలలో తన కుమార్తె పట్ల ఓ కోచ్‌ అనుచితంగా వ్యవహరించారని తల్లి ఫిర్యాదు చేయడంతో సదరు కోచ్‌ను తాజాగా విధుల నుంచి శాశ్వతంగా తీసేశారు.
  • ఆదర్శ పాఠశాల విద్యార్థినులతో అనైతికంగా వ్యవహరించిన వ్యవహారంపై కలెక్టర్‌ రాజర్షి షా తీవ్రంగా పరిగణించి అందుకు కారణమైన ముగ్గురు తాత్కాలిక బోధకులను విధుల నుంచి తొలగించడంతో పాటు ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థల్లో ఎక్కడా పని చేయకుండా ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన తీరు అప్పట్లో సంచలనం రేపింది.
  • జిల్లా కేంద్రానికి దగ్గరగా ఉన్న మండలంలో పని చేస్తున్న ఓ ఉపాధ్యాయుడు తాను పని చేసిన ప్రతి చోట విద్యార్థినులతో అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తుండేవాడు. ఓ చోట రూ.లక్షలు ధారపోసి తప్పించుకున్నా, ఇంకా ఆయన తీరులో ఎలాంటి మార్పులేదని ఉపాధ్యాయులు మాట్లాడుకుంటున్నారు. సదరు ఉపాధ్యాయుడు ఓ సంఘానికి ప్రాతినిథ్యం వహిస్తూ సంఘ సంస్కర్తగా నటిస్తున్నారనే విమర్శలు ఉన్నాయి.

స్కూల్​కు వెళ్లనని చిన్నారి మారాం - అసలు విషయం తెలుసుకొని తల్లి షాక్​!

స్టూడెంట్​ను లైంగికంగా వేధిస్తున్న లేడీ టీచర్​ అరెస్ట్​- లగ్జరీ హోటళ్లకు తిప్పుతూ అసభ్య ప్రవర్తన!

For All Latest Updates

TAGGED:

TEACHERS MISCONDUCT STUDENTSTEACHER MISBEHAVING FEMALE STUDENTSTEACHERS MISBEHAVIOURవిద్యార్థుల పట్ల అసభ్య ప్రవర్తనTEACHERS MISBEHAVING WITH STUDENTS

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పొలానికి మందులు పిచికారీ చేస్తున్నారా? - రైతన్నలూ ఈ జాగ్రత్తలు మరవకండి

మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఈ 'రెజిన్​ ఆర్ట్​'లో దాచుకుంటే - జీవితాంతం మీ వెంటే!

ములుగుకు కొత్త అందాలు - సందర్శకులను కట్టిపడేస్తున్న లక్నవరం సరస్సు, బొగత జలపాతాలు

శనగలతో అద్దిరిపోయే "చాట్" - బఠాణీతో చేసే దానికంటే ​కమ్మగా ఉంటుంది!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.