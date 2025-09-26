ETV Bharat / state

రాష్ట్రంలో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలు - కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ జామ్​లు

రాష్ట్రంలో రెండు రోజులుగా ఎడతెరిపిలేకుండా కురుస్తున్న వానలు - భూపాలపల్లి జిల్లాలో గోడ కూలి మహిళ మృతి - సంగారెడ్డి జిల్లాలో 65వ జాతీయ రహదారి భారీ వరతో కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్‌ జామ్​

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 26, 2025 at 6:35 PM IST

Heavy Rains In Telangana : రాష్ట్రాన్ని మరోసారి వరుణుడు ముంచెత్తుతున్నాడు. ఎడతెరపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలతో వాగలు, వంకలు ఉప్పొంగుతున్నాయి. జయశంకర్‌ భూపాలపల్లి జిల్లాలో గోడకూలి ఓ మహిళ మృతి చెందింది. సంగారెడ్డి జిల్లాలో 65వ జాతీయ రహదారిపై పెద్ద ఎత్తున నీళ్లు నిలవడంతో కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. జిల్లాల్లోనూ దంచికొట్టిన వానలతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. సింగరేణిలో బొగ్గు ఉత్పత్తికి ఆటంకం ఏర్పడింది.

ఇంటి గోడ కూలి మహిళ మృతి : అల్పపీడన ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. పలు జిల్లాల్లో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వానలతో వాగులు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా మహదేవ్​పూర్ మండలం బెంగుళూరులో విషాదం చోటు చేసుకుంది. మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు ఇంటి గోడ కూలి మంద లక్ష్మి అనే మహిళ అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. ఆమె భర్త దుర్గయ్యకు గాయాలు అవ్వడంతో మహదేవపూర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. మృతురాలు పక్షవాతం రావడంతో మంచానికే పరిమితమై ఉంది.

కిలోమీటర్ల మేర నిలిచిన వాహనాలు : సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్చెరు నియోజకవర్గంలో రాత్రి నుంచి కురుస్తున్న వర్షానికి 65వ జాతీయ రహదారిపై భారీగా వరద చేరింది. ముత్తంగి ఓఆర్​ఆర్ నుంచి రుద్రారం వరకు భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ కావడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. సంగారెడ్డి నుంచి ఇస్నాపూర్ వరకు రోడ్డుకు ఇరువైపులా కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. రోడ్డుపై పెద్ద ఎత్తున నీళ్లు నిలిచిపోవడంతో ఆఫీసులకు వెళ్లాల్సిన వారు అవస్థలు పడ్డారు. ట్రాఫిక్ పోలీసులు వాహనాలను దారి మళ్లిస్తున్నారు.

విజ్ఞప్తి చేసినా పట్టించుకోని అధికారులు : సంగారెడ్డి జిల్లా హెడ్‌క్వాటర్‌లోని వ్యవసాయ మార్కెట్‌ యార్డులోకి భారీగా నీరు చేరి కూరగాయల దుకాణాలు నీట మునిగాయి. సంచులలో నిల్వచేసిన కూరగాయలు సైతం తడిచిపోవడంతో వేలాది రూపాయలు నష్టపోతున్నామని వ్యాపారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పదేళ్లుగా చినుకు పడితే చాలు ఇదే పరిస్థితి తలెత్తుతోందని అధికారులకు ఎన్నిసార్లు విజ్ఞప్తి చేసినా పట్టించుకోవట్లేదని ఆరోపించారు.

వాహనాలు దారి మళ్లింపు : మెదక్ జిల్లా వ్యాప్తంగా భారీ వర్షానికి చెరువులు మత్తళ్లు దూకాయి. గుండు వాగు ఉద్ధృతితో టేక్మాల్‌, జోగిపేట మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఉమ్మడి వరంగల్‌ జిల్లా వ్యాప్తంగా వర్షం కాసేపు ఆగుతూ, మరోసారి దంచికొడుతోంది. హనుమకొండ జిల్లా పరకాల రెవెన్యూ డివిజన్ వ్యాప్తంగా చెరువులు, కుంటల్లోకి భారీగా వరద చేరుతుంది. ఆత్మకూరు మండలం కటాక్షపూర్ చెరువు నిండుకుండల మారి అలుగు పోస్తుండటంతో జాతీయ రహదారిపై వాహన రాకపోకలు నెమ్మదిగా కొనసాగుతున్నాయి. వరద ధాటికి చలివాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. నడికుడ మండలం కంటాత్మకూర్ వాగులోకి భారీగా ప్రవాహం వస్తుండటంతో పరకాల నుంచి అంబాల హనుమకొండ వైపుగా వెళ్లాల్సిన వాహనాలను పోలీసులు దారి మళ్లించారు. మంచిర్యాల జిల్లా మందమర్రి మండలం బొక్కలగుట్ట గ్రామ శివారులో గండిపడిన గాంధారి ఖిల్లా మేడి చెరువును కలెక్టర్ కుమార్ దీపక్ పరిశీలించారు.

బొగ్గు ఉత్పత్తికి ఆటంకం : రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలతో సింగరేణిలో బొగ్గు ఉత్పత్తి నిలిచిపోయింది. పెద్దపల్లి జిల్లా రామగిరి మండలం ఆర్​జీ-3 పరిధిలోని ఓసీపీ-2 కార్యాలయాల్లోని వరద చేరింది. వేల్ఫేర్ సెక్షన్‌, సర్ఫేస్‌ సెక్షన్‌, మేనేజర్‌ రూమ్‌, వర్క్‌షాపులు, క్యాంటీన్‌, కార్లు నీట మునిగాయి. బొగ్గు ఉత్పత్తి, ఓబీ మట్టి వెలికితీసే పనులు సైతం నిలిచిపోయాయి. జయశంకర్‌ జిల్లా భూపాలపల్లి సింగరేణి డివిజన్‌లోని కాకతీయ-2, 3 ఉపరితల గనుల్లో బొగ్గును తరలించే వాహనాలు ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయాయి. భారీ వర్షంతో ఉపరితల గనుల క్వారీలన్నీ బురదమయం అయ్యాయి. లక్షల క్యూబిక్ మీటర్ల మట్టి తొలగింపుతోపాటు రోజుకు 8 వేల టన్నుల బొగ్గు ఉత్పత్తికి ఆటంకం ఏర్పడిందని సింగరేణి అధికారులు చెబుతున్నారు.

మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ : ఎగువ నుంచి వస్తున్న వరదతో భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటిమట్టం అంతకంతకూ పెరుగుతోంది. మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు 43 అడుగులకు చేరడంతో అధికారులు మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. గోదావరి నీటిమట్టం పెరగడంతో స్నానఘట్టాల వద్ద మెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు నీటిలో మునిగాయి. నదిలో స్నానాలు ఆచరించే భక్తులు జాగ్రత్తలు పాటించాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

